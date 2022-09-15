Đoàn Văn Hậu có hành động tình tứ với bạn gái trong thang máy, cô nàng liền bảo “hư”

Gần đây nhất trên trang instagram được lập riêng dành cho cặp đôi, anh chàng đã không ngần ngại khoe hình ôm bạn gái từ phía sau. Đáp lại ôm tình tứ của người yêu, Doãn Hải My lại có hành động véo tai anh chàng.

Cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sau công khai chuyện tình đẹp liền thoải mái dành cho nhau những hành động ngọt ngào, chăm chỉ khoe cảnh hạnh phúc trên mạng xã hội.

Cô cũng chia sẻ lại bức ảnh kèm trạng thái: “Hư là bị véo tai”. Dân tình khi chứng kiến cảnh cả hai “phát cẩu lương” cũng tỏ ra “đỏ mặt” và không ngớt lời ganh tị.

Không chỉ thế, khoảnh khắc này khiến netizen lập tức nhớ đến chuyện chân sút họ Đoàn từng có pha kẹp cổ đối thủ trong trận gặp U22 Indonesia tại Sea Games 2019.

Tối 15/6, Đoàn Văn Hậu đã chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò với Doãn Hải My khi đăng loạt ảnh tình tứ của cả hai trên trang Facebook cá nhân. Dù mới hé lộ chuyện tình yêu chỉ vừa 1 tháng trước, cặp đôi đã có hẳn một fanpage chuyên lưu lại những bức ảnh ngọt ngào và “độc nhất vô nhị” của cả hai.

Đặc biệt, khi Đoàn Văn Hậu đã “chốt sổ” tình yêu cũng bạn gái Top 10 Hoa hậu Việt Nam, nhiều người hâm mộ cùng bạn bè của cả hai đều hết lòng chúc phúc, thậm chí còn thôi thúc “cưới thôi”.

Trước đó, cả hai cũng chia sẻ rất nhiều những hình ảnh ngọt ngào bên nhau.