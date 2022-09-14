Diện “váy cưới” lạ chưa từng có, "Cô dâu Hà Nội" Gigi Hương Giang khoe body nuột nà không tì vết

Nhịp sống trẻ 14/09/2022 11:55

Đường nét cơ thể gần như hoàn mĩ lộ rõ khi cô gái này diện bộ “váy cưới” kiểu độc lạ.

Gigi Hương Giang được biết tới là thế hệ ca sĩ trẻ của làng giải trí Việt. Tại Giọng hát Việt 2018 cô làm nên hiện tượng "Người lạ ơi", trước đó nữ ca sĩ trẻ cũng từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên 2012 vào đội Hồ Ngọc Hà. 

Diện “váy cưới” lạ chưa từng có, 'Cô dâu Hà Nội' Gigi Hương Giang khoe body nuột nà không tì vết - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà đã không kiềm được nước mắt cũng như ôm chặt lấy Gigi Hương Giang trong buổi ra mắt mới đây - Ảnh: Thanh Niên

Không chỉ là sở hữu giọng ca đẹp, Gigi Hương Giang từng nhận được chú ý khi thực hiện bộ hình cưới mặc bodysuit màu nude. Nhờ đó biệt danh "Cô dâu Hà Nội" đã dành cho cô.

Diện “váy cưới” lạ chưa từng có, 'Cô dâu Hà Nội' Gigi Hương Giang khoe body nuột nà không tì vết - Ảnh 2Diện “váy cưới” lạ chưa từng có, 'Cô dâu Hà Nội' Gigi Hương Giang khoe body nuột nà không tì vết - Ảnh 3
Cô gây ấn tượng với bộ ảnh váy cưới để hóa thân thành cô dâu trong bộ bodysuit màu nude

Với vóc dáng với số đo 86-61-96 cm, Gigi Hương Giang có thể diện đẹp nhiều kiểu trang phục khác nhau. Phong cách đời thường của cô nàng cũng vô cùng đa dạng và ấn tượng. Thân hình chuẩn từng centimet của cô khiến bao người ngưỡng mộ. Nhất là vòng 3 dáng chữ O tròn hiếm có. 

Để duy trì hình thể ấn tượng, Gigi Hương Giang cho biết cô đã luyện tập nhiều phương pháp khác nhau. Một trong số đó là động tác plank, dễ dàng thực hiện ở nhiều nơi khác nhau. Bài tập đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao.

Diện “váy cưới” lạ chưa từng có, 'Cô dâu Hà Nội' Gigi Hương Giang khoe body nuột nà không tì vết - Ảnh 4

Người đẹp khuyên rằng chỉ cần duy trì ít nhất 2 phút /ngày cho bài tập, trong vòng 2 tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực từ vòng eo, mông và cả cánh tay.

Mới đây, cái tên Gigi Hương Giang được khán giả nhắc tới nhiều hơn khi cô trở lại với con đường âm nhạc. Cô cho ra mắt ca khúc mới và liên tục cover lại nhiều bài hát nổi tiếng. 

Diện “váy cưới” lạ chưa từng có, 'Cô dâu Hà Nội' Gigi Hương Giang khoe body nuột nà không tì vết - Ảnh 5Gigi Hương Giang hát trong buổi hóp báo - Ảnh: Thanh Niên

Thanh Niên cho biết, tối 19.4, nữ ca sĩ Gigi Hương Giang đánh dấu sự trở lại của bản thân với âm nhạc sau 10 năm bước ra từ chương trình The Voice 2012. Trong buổi họp báo này, cô chính thức giới thiệu đến khán giả album Du hành vào tâm trí, bao gồm những ca khúc: Xinh, Mãi chẳng ai yêu mình, Du hành vào tâm trí, Em thấy gì, Nhành hoa khô, Vu vơ, Thế giới của em... 

Gigi Hương Giang (Nguyễn Hương Giang) sinh năm 1990. Nữ ca sĩ được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2018. Tuy không giành được vị trí quán quân nhưng cô vẫn khiến người ta nhớ đến với chất giọng trầm, nội lực.

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