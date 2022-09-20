“Cô dâu Quảng Ninh” diện váy cưới khoe “đường cong” quyến rũ, nhiều người khen “không có đối thủ”

Nhịp sống trẻ 20/09/2022 12:37

Sở hữu body điểm 10, cô dâu Quảng Ninh tên Ngọc Bích càng thêm nổi bật khi diện váy cưới độc đáo khiến netizen mê mẩn không thôi.

“Cô dâu Quảng Ninh” tên là Trần Ngọc Bích (SN 1994) sống tại Quảng Ninh. Người đẹp được biết tới khi làm người mẫu và tham gia cuộc thi sắc đẹp. Sau đó, cô lùi về tập trung cho công việc kinh doanh.

Dù không hoạt động showbiz nhưng Ngọc Bích vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng, nhất là trên mạng xã hội nhờ xinh đẹp, có gu thời trang và sở hữu thân hình quyến rũ. Với body “đồng hồ cát” quyến rũ, cô nàng 9X không thể nào bỏ qua chiếc váy cưới có thiết kế đầy gợi cảm để thực hiện bộ ảnh.

“Cô dâu Quảng Ninh” diện váy cưới khoe “đường cong” quyến rũ, nhiều người khen “không có đối thủ” - Ảnh 1

Vừa đăng tải, bộ ảnh váy cưới bất ngờ nhận lại nhiều lời khen, thậm chí có người còn nhận xét "cô dâu quyến rũ không đối thủ".

“Cô dâu Quảng Ninh” diện váy cưới khoe “đường cong” quyến rũ, nhiều người khen “không có đối thủ” - Ảnh 2

Chiếc váy cưới trắng ôm body đã khiến đường cong của cô nàng càng thêm sắc nét. 

Báo Dân Việt cũng chia sẻ hình ảnh “cô dâu” Gigi Hương Giang với chiếc “váy cưới“ vô cùng táo bạo, khoe vóc dáng chuẩn đến hoàn mỹ. Nàng "miêu nữ Hà Nội" lần này "đổi gió" với bộ hình bodysuit màu nude cực kỳ gợi cảm. Trang phục này nhìn xa dễ gây hiểu lầm mặc như không. 

“Cô dâu Quảng Ninh” diện váy cưới khoe “đường cong” quyến rũ, nhiều người khen “không có đối thủ” - Ảnh 3

Vẻ ngoài “lạ lùng” và đầy gợi cảm của chiếc “váy cưới” khiến nhiều người không tránh hiểu lầm. Tuy nhiên, đằng sau đó là cả một thông điệp đầy ý nghĩa mà cô nàng muốn gửi gắm.

Ý tưởng chụp thời trang lần này của Hương Giang là "runaway bride - cô dâu chạy trốn". Nó có nghĩa là: "Khi một cô gái trút bỏ chiếc váy cưới lộng lẫy thì bên trong cũng chỉ là 1 bộ đồ lót đơn giản bình dị, cũng giống như ở một thời điểm nào đó, rời bỏ xô bồ để trở về với bình yên. Thông điệp của bộ ảnh là cuộc sống sẽ hạnh phúc trọn vẹn hơn khi được trở về là chính mình."

“Cô dâu Quảng Ninh” diện váy cưới khoe “đường cong” quyến rũ, nhiều người khen “không có đối thủ” - Ảnh 4
Với vóc dáng đẹp “không tì vết”, cô nàng Hương Giang dường như đã thành công khi “vẽ” nên câu chuyện trong mỗi khung hình.

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