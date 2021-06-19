Bị ‘gạ’ đi khách giá 150 triệu đồng kèm 1 căn nhà, ‘nữ thần học đường’ thẳng thừng đáp trả ‘em có nhà rồi’

Khi nhắc đến những cô nàng hotgirl 10x, không ai không nhớ đến Võ Ngọc Trân . Cô nàng sinh năm 2001 vừa sở hữu một vẻ ngoài khả ái, “ghi điểm” ngay từ cái nhìn đầu tiên mà còn có một thân hình cực “bốc lửa” và đáng ngưỡng mộ. Với phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm, người đẹp 10x nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm hơn. Song, đi đôi với sự nổi tiếng ấy, cô nàng thường gặp phải những lời bình luận, các tình huống không mấy tốt đẹp và tiêu cực trên mạng xã hội.

Sau thời gian bị cộng đồng mạng săm soi hình ảnh gợi cảm, Ngọc Trân lại tiếp tục gặp không ít phiền toái về những người bạn “không mời mà đến” trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng nhận được khá nhiều lời "gạ gẫm", điển hình như bức ảnh được công khai trên trang cá nhân mới đây.

Dựa theo nội dung từ cuộc trò chuyện, "nữ thần học đường" bất ngờ được một “bà mai bất đắc dĩ” gạ gẫm với những khoản chu cấp tăng dần, từ 2.500$ lên đến tận 150 triệu. Tuy đã khéo léo cất lời từ chối, nhưng người khách lạ mặt kia vẫn không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục quấy nhiễu, đem cả nhà ra để mời gọi cô nàng với điều kiện chỉ cần "đồng ý bên anh một hôm" là được.

Tuy khá khó chịu nhưng cô nàng vẫn tỏ ra lịch sự và hài hước từ chối "Em có nhà rồi" để tránh đi những sự phiền nhiễu của “bà mai” này. Cách ứng xử thông minh của cô nàng đang được cộng đồng mạng khen ngợi rất nhiều.

Bên cạnh việc sở hữu gương mặt xinh xắn, nhiều người ấn tượng nhất chính là vóc dáng nuột nà và số đo 3 vòng chuẩn đẹp của Ngọc Trân - Ảnh: FBNV Tuy còn trẻ tuổi nhưng cô nàng hướng theo phong cách thời trang gợi cảm, khiến nhiều người bị cuốn hút và ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV Với lợi thế về thân hình lẫn nhan sắc, người đẹp 10x thường được mời chụp mẫu ảnh quảng cáo - Ảnh: FBNV

Được biết, ngoài vai trò là một người mẫu ảnh, Ngọc Trân còn nổi tiếng với khả năng kinh doanh giỏi giang không hề kém cạnh ai. Tuy đang ở độ tuổi còn khá trẻ, nhưng người đẹp đã “tự thân vận động” để kiếm tiền, mua nhà, tiết kiệm được mấy cuốn sổ tiết kiệm khiến ai cũng phải trầm trồ và ngưỡng mộ.