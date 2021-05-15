‘Thiên thần sa ngã’ Võ Ngọc Trân bị CĐM réo gọi khi không mặc ‘đồ bảo hộ’ và màn đáp trả chẳng ai ngờ

Nhịp sống trẻ 15/05/2021 07:03

Bị cư dân mạng buông lời tiêu cực khi đăng tải những hình ảnh “nóng mặt” lên trang cá nhân, Võ Ngọc Trân đã có màn đáp trả công khai.

Khi nhắc đến nữ sinh “hot” nhất Sài Gòn, người ta chắc hẳn sẽ nhớ ngay đến Võ Ngọc Trân. Cô nàng sinh năm 2001, khá nổi tiếng bởi gương mặt xinh đẹp, khả ái và thân hình “bốc lửa” vạn người mê. Đặc biệt, gu thời trang của người đẹp vừa thời thượng, vừa gợi cảm xen lẫn chút ngọt ngào.

Mới đây, trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải những hình ảnh cực “bốc” với dòng caption “thả thính”:“Một nửa quỷ dữ, một nửa thiên thần”. Một lần nữa, cô nàng lại "đốn tim" cộng đồng mạng với gu ăn mặc vừa dịu dàng vừa quyến rũ và trưởng thành.

Cụ thể, người đẹp diện chiếc váy hoa trễ vai, phần cổ áo được khoét sâu, khoe trọn vòng một “căng tràn màn hình” của mình. Đồng thời, chiếc váy xẻ tà quá đà nên chỉ cần vài động tác khoe dáng táo bạo thì chiếc váy sẽ “phản” chủ ngay tức khắc.

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Chiếc váy có thiết kế xẻ tà táo bạo với pha tạo dáng ‘ngượng chín mặt’ - Ảnh FBNV

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Cách ‘thả dáng’ của người đẹp 10X cũng khiến dân mạng luôn ‘nóng mặt’ - Ảnh FBNV

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Phong cách thời trang vừa nữ tính, nhẹ nhàng, xen lẫn ‘nóng bỏng’ và trưởng thành - Ảnh FBNV

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Cô nàng luôn diện những bộ cánh khoe khéo vòng một nảy nở và vòng eo ‘con kiến’ của mình - Ảnh FBNV

Sau khi những bức ảnh được chia sẻ, cô nàng nhận không ít những lời khen của cộng đồng mạng. Song song đó, vài người tỏ ra khó chịu với phong cách ăn mặc táo bạo, thêm phần “thả” dáng hớ hênh của cô.

Cô nàng bất ngờ đáp trả: “Thanh xuân chỉ có lần thôi, em sẽ mặc những bộ đồ mà em thích. Em lưu giữ hình ảnh, thanh xuân, vóc dáng của mình. Để sau này nhìn lại, em đã có một khoảng thanh xuân đẹp đẽ, được làm mọi thứ mình thích, chứ sau này em 27-28 tuổi, em không thể mặc những bộ đồ này nữa. Mà phải chuyển sang một phong cách khác. Em muốn cuộc đời mình có những bước chuyển giao rõ ràng. Cảm ơn anh đã góp ý, ra đường hay đi học em vẫn mặc đồ rất đứng đắn, quy chuẩn”, khiến ai nấy cũng đều thấu hiểu và ủng hộ ý kiến của cô nàng.

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Màn đáp trả 'siêu gắt' từ cô nàng hotgirl Sài Thành - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù, người đẹp 10X không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay dấn thân vào showbiz, nhưng nhiều người vẫn yêu mến và theo dõi cô. Hiện tại,cô nàng đang sở hữu trang cá nhân với hơn 600.000 theo dõi và tài khoản Instgram hơn 850.000 người theo dõi.

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Từ ‘cô gái vườn đào’ thuần khiết, ‘hotgirl Reuters’ Kiều Trinh khoe thân nóng bỏng ‘đẹp từ mặt nước, đẹp tung lên bờ’

Vốn nổi tiếng bởi nhan sắc xinh đẹp, trong sáng và nhẹ nhàng "từ trong trứng nước", Kiều Trinh bất ngờ thay đổi diện mạo “nửa kín nửa hở” sau khi bước sang độ tuổi 27.

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