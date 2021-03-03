Vào mùa hoa bưởi, học mẹ đảm cách cắm và giữ hoa bưởi tươi lâu từ 3 - 4 ngày khiến hội chị em 'mê mẩn'

Gần đây, một tài khoảng có tên Phan Thủy đã có bài chia sẻ về hoa bưởi trên một group Facebook. Bài viết thu hút người xem bởi cách cắm hoa sáng tạo của chị Thủy, không những thế chị còn chia sẻ bí quyết giữ hoa tươi lâu hơn, không dễ héo rụng, giúp việc trang trí nhà cửa của chị em trở nên dễ dàng hơn.

Hoa bưởi là một loài hoa quen thuộc của Hà Nội, nó nở rộ vào cuối tháng Giêng, đầu tháng Hai âm lịch. Hương hoa thơm nhẹ, tươi mát dễ chịu. Tuy nhiên, loài hoa này có đặc điểm mau tàn, dễ rụng, mặc dù rất thích nhưng nhiều người vẫn ngại sử dụng nó vì không có thời gian thay mới liên tục.

"Trước không có kinh nghiệm, hoa bưởi mình cắm tới ngày thứ 2 là se mặt khô và rụng lả tả nhiều rồi. Nay có được bí quyết, chia sẻ với các bác để giữ hoa bưởi tươi đẹp được lâu hơn nhé" - chị Thủy chia sẻ.

-Lúc cắm thì cắt vát dài cành cho cành hút nước nhiều hơn.

-Nếu có thời gian thì thi thoảng xịt tưới mát bề mặt hoa, một cách thông thường nhất mà các bác bán hoa vẫn làm mà rất hiệu quả.

-Ban đêm mang lọ ra ban công hay bên ngoài, sương xuống cũng giúp hoa bưởi tươi lâu hơn.

Với những cách này, chị em có thể yên tâm giữ hoa tươi đến tận 3 đến 4 ngày.

Chị thủy chia sẻ: "Đến ngày thứ 3 mà lọ hoa vẫn tươi, chỉ có một số ít hoa héo và rụng, chỗ hoa rụng mình lại bày tiếp một đĩa to, vẫn rất thơm luôn".

Chị Thủy chia sẻ 'Thật sự là cách phun sương làm tươi hoa mình thấy hiệu quả thật' - Ảnh: FBNV

Cách cắm hoa sáng tạo

Tận dụng những vật dụng có sẵn trong nhà, chị Phan Thủy đã có được những bình hoa vừa đẹp vừa lạ.

Ly uống rượu cũng có thể dùng để cắm hoa được đấy - Ảnh: FBNV

Chị viết: 'Bình trà thi thoảng mình dùng cắm hoa bưởi hay hoa hồng, cũng yêu cả nhà nhỉ' - Ảnh: FBNV

Một chiếc bình lớn sẽ cắm được nhiều và khiến căn nhà tràn ngập hương hoa - Ảnh: FBNV

Các cách trên tuy không mới lạ nhưng không phải ai cũng biết, khi bài viết được chia sẻ trên group, nhiều chị em đã bỡ ngỡ vì cách bảo quản hết sức đơn giản. Một thành viên trong nhóm đã có bình luận vui: "Giờ em mới nhận ra các bác ạ, đúng là hoa bưởi cũng ưa xịt nước như chị em mình ưa xịt khoáng vậy".

Với những cách này, bình hoa sẽ giữ được độ tươi lâu hơn và bạn cũng không phải mất thời gian thay hoa liên tục.

Nguồn: Phan Thủy