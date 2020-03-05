Tác dụng của hoa chuối, những món ngon từ hoa chuối ít người biết.

Từ xa xưa, hoa chuối đã được dân gian sử dụng trong các bài thuốc điều trị rối loạn cơ thể như rối loạn hệ tiêu hóa, rối loạn nội tiết... Hoa chuối giàu chất xơ, dồi dào protein và các axit béo không bão hòa, flavonoids và vitamin E rất có lợi cho sức khỏe . Bạn có thể sử dụng hoa chuối nấu canh, ăn sống hoặc làm salad. Dưới đây là những tác dụng của hoa chuối mang lại cho sức khỏe sẽ khiến bạn bất ngờ.

Theo nghiên cứu, hoa chuối chứa chất ethanol có khả năng ức chế quá trình tăng trưởng và phát triển của một số loại vi khuẩn gây bệnh như Escherichia coli, Bacillus cereus, Mumtaz Jahan, Bacillus subtilis... từ đó giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và giúp làm lành vết thương. Do đó, ăn hoa chuối cực kỳ tốt cho người bị thương hay vừa phẫu thuật xong.

Nhiều người thắc mắc ăn hoa chuối có tác dụng gì hay ăn hoa chuối có tốt không. Câu trả lời là đây:

Hoa chuối có tác dụng làm lành vết thương - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo một nghiên cứu, hoa chứa chứa chất ethyl acetate giúp ngăn cản sự phát triển của các loại ký sinh trùng bệnh sốt rét trong ống nghiệm.

Giúp kiểm soát đường huyết

Lượng đường huyết của người bị tiểu đường thường không ổn định. Đừng lo, hoa chuối giàu chất xơ. Do đó khi ăn hoa chuối, hệ tiêu hóa của bạn sẽ tốt hơn, ngăn chặn các loại biến đổi đột ngột liên quan đến mức đường huyết, có thể dẫn đến các tổn thương thận hay tế bào thần kinh.

Ăn hoa chuối giúp giảm lượng đường huyết trong máu - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu và thí nghiệm ở chuột trên một tạp chí năm 2000, việc tiêu thụ từ 0,15 đến 0,25g hoa chuối tương ứng với 1kg cơ cân nặng của cơ thể có thể giúp lượng đường trong máu giảm đáng kể và số lượng hồng cầu hemoglobin lên tăng lên.

Chữa rối loạn tiêu hóa

Tác dụng của hoa chuối đối với hệ tiêu hóa bao gồm: làm dịu hệ tiêu hóa, ngăn ngừa và chữa đau bụng hoặc đầy hơi do axit. Hoa chuối chứa lượng chất xơ dồi dào giúp nhu động ruột cải thiện, giảm táo bón và phòng ngừa bệnh trĩ.

Chống oxy hóa

Hoa chuối chứa chiết xuất methanol là chất chống oxy hóa có khả năng giúp các gốc tự do được ổn định. Trong trường hợp các gốc tự do bên trong cơ thể không được trung hòa, các electron trong chúng không ổn định và phản ứng với các protein và DNA trong tế bào của con người. Điều này sẽ khiến tính chất của chúng bị thay đổi, gây ra một số căn bệnh mãn tính nguy hiểm, trong đó có bệnh tim và ung thư.

Chiết xuất methanol trong hoa chuối giúp ổn định gốc tự do - Ảnh minh họa: Internet

Giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt

Việc ăn một bát hoa chuối nấu cùng với sữa chua sẽ giúp cơ thể tăng nồng độ progesterone, ngăn ngừa kinh nguyệt ra nhiều, thậm chí là rong kinh. Bên cạnh đó, hoa chuối cũng rất tốt cho những chị em bị mắc hội chứng đa nang buồng trứng.

Giảm lo âu, tốt cho hệ thần kinh

Hoa chuối hay bắp chuối giúp tâm trạng con người được cải thiện đồng thời giảm bớt lo âu nhờ hàm lượng magie dồi dào. Có thể nói, hoa chuối chính là một loại thần dược chống trầm cảm an toàn cho con người.

Ăn hoa chuối giúp bạn giảm lo âu - Ảnh minh họa: Internet

Chữa thiếu máu

Hoa chuối có khả năng tăng hồng cầu trong máu. Nồng độ hemoglobin tăng lên giúp các chất dinh dưỡng đến với tất cả các bộ phận trong cơ thể con người. Đó là một cách chữa thiếu máu đơn giản mà không cần dùng thuốc.

Ngăn ngừa bệnh mãn tính

Bắp chữa có chứa hợp chất tanin, flavonoid, axit và các chất chống oxy hóa. Tất cả những chất này có khả năng chống lại gốc tự do đồng thời loại bỏ nguy cơ gây nên các bệnh mãn tính nguy hiểm như bệnh tim, ung thư...

Tăng lượng sữa mẹ

Hoa chuối rất tốt với mẹ sau sinh và đang cho con bú bởi nó có khả năng kích sữa và tăng lượng sữa mẹ.

Ăn hoa chuối giúp tăng lượng sữa mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân

Hoa chuối dùng để nấu canh giúp hỗ trợ quá trình giảm cân. Bạn có thể thêm một tí tỏi, rau mùi, gừng vào nồi canh. Mỗi tuần ăn khoảng 4-5 lần, bạn sẽ thấy hiệu quả giảm cân bất ngờ.

Tốt cho đường ruột của mẹ bầu

Khá nhiều mẹ bầu bị mắc chứng rối loạn tiêu hóa khi mang thai. Dẫn đến việc tiêu thụ và hấp thu thức ăn trở nên khó khăn hơn. Một số biểu hiện điển hình của rối loạn tiêu hóa như là táo bón, tiêu chảy, đầy bụng, ăn không tiêu, chán ăn… Nguyên nhân chủ yếu là do sự thay đổi thể chế từ bên trong. Thai nhi sẽ phát triển ngày một lớn, kích thước tử cung cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận. Chính điều này gây ra hiện tượng sẽ chèn ép các cơ quan nội tạng khác. Ruột già bị ép lại, ruột non bị đẩy lên khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa ngày càng hơn.

Lúc này mẹ hãy thường xuyên ăn các món nấu kèm với hoa chuối nhé. Nhờ vào vitamin A, C và E làm tăng cường hệ miễn dịch. Chất xơ trong hoa chuối giúp hệ tiêu hóa hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó hãy ăn các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt… để giúp mẹ có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh suốt thai kỳ.

Nhanh lành vết thương sau sinh

Những thành phần dưỡng chất trong hoa chuối cũng đã được chứng minh đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương sau sinh. Chất ethanol trong loại thực phẩm này giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh như Bacillus subtalis, Bacillus cereus, Escherichia coli. Bảo vệ người mẹ khỏi các bệnh nhiễm trùng.

Món ăn làm từ hoa chuối giúp sản phụ nhanh lành vết thương sau sinh

Hoa chuối cũng là thực phẩm tốt cho người nghiện rượu

Hiện nay, hoa chuối còn được biết đến như một loại thảo dược có chứa nhiều baclophen. Chất này hữu dụng dành cho người nghiện rượu nặng. Người nghiện rượu nặng là người không kiểm soát được việc uống rượu, liên tục sử dụng ngay cả khi biết chất cồn này gây ra các vấn đề về sức khỏe.

Theo các nghiên cứu Alpadir công bố tại Hội nghị Quốc tế Châu Âu về đồ uống có cồn ISBRA-ESBRA tổ chức tại Berlin, Đức, những bệnh nhân nghiện rượu nặng sau khi dùng chất baclophen đã có sự giảm đáng kể mức tiêu thụ rượu. Hạn chế gây ra vấn đề hành vi và thay đổi tinh thần, các hành vi không phù hợp, tâm trạng không ổn định, phán đoán kém, nói chậm hoặc trí nhớ kém. Đồng thời góp phần làm giảm nồng độ cồn trong máu giúp người nghiện rượu nặng tránh được tình trạng nhiễm độc rượu, rơi vào hôn mê hoặc tử vong.

Hoa chuối còn được dùng cho người nghiện rượu nặng

Bên cạnh đó, việc ăn hoa chuối cũng giúp cơ thể được cung cấp lượng dinh dưỡng lớn, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, duy trì lượng đường trong máu. Đồng thời giúp giảm căng thẳng - Đây là nguyên nhân chính gây ra chứng thèm rượu.

Hơn thế nữa, việc ăn hoa cũng có tác dụng thanh lọc máu, tiêu diệt các loại nấm men trong cơ thể. Chính vì thế, không chỉ là thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, mà hoa chuối còn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế ham muốn uống rượu, điều trị tình trạng nghiện rượu.

Hoa chuối nấu gì ngon.

Hoa chuối nấu gì ngon là câu hỏi được nhiều chị em đặt ra mỗi khi đi chợ và bắt gặp loài hoa này. Trên thực tế, có nhiều món ăn ngon được chế biến từ hoa chuối rất dễ thực hiện, mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Bắp chuối (Hoa chuối) bào

1. Nộm hoa chuối tai lợn

Là món ăn khai vị với vị chua nhẹ, cay, giòn, ngọt, nộm hoa chuối tai lợn chắc chắn sẽ khiến bữa cơm hoặc bữa tiệc gia đình trở nên vô cùng hấp dẫn.

* Chuẩn bị nguyên liệu:

Hoa chuối: 1 cái; Tai lợn: 1 cái; Cà rốt bào sợi, giá đỗ; Đậu phộng; Chanh, ớt, tỏi (băm nhỏ); Nước cốt chanh, ớt đỏ băm nhỏ; Rau thơm các loại; Gia vị: đường, nước mắm, bột ngọt.

* Cách thực hiện:

- Hoa chuối mang đi rửa sạch, thái lát mỏng.

- Bạn nên ngâm hoa chuối với một ít nước cốt chanh trong chậu nước để hoa chuối không bị đen.

- Tai lợn mang đi vệ sinh bằng cách rửa sạch với nước muối rồi đem luộc chín, thái mỏng.

- Đậu phộng rang chín, xát bỏ vỏ.

- Các loại rau thơm mang rửa sạch rồi thái nhỏ tầm 1 cm.

- Sau khi ngâm bớt nhựa, bạn vớt hoa chuối ra rổ để chúng thật ráo nước rồi cho vào một chiếc thau lớn.

Lần lượt cho hoa chuối, cà rốt, giá đỗ vào thau

Lần lượt cho các nguyên liệu khác như cà rốt, giá đỗ, tai lợn vào trộn đều. Trộn nước cốt chanh, đường theo tỷ lệ 1:1, thêm 1 ít bột ngọt, hòa tan, với một ít tỏi, ớt, đổ hỗn hợp vào thau đồ trộn, cuối cùng cho rau thơm vào trộn đều lần cuối.

Cho thêm tai lợn vào trộn đều

Để yên nộm hoa chuối trong 15 phút rồi múc ra dĩa, rắc đậu phộng lên trên là món ăn đã được hoàn tất.

Nộm hoa chuối tai lợn là món ăn khai vị với vị chua nhẹ, cay, giòn, ngọt

2. Cá chạch nấu canh hoa chuối

Nếu được hỏi hoa chuối nấu canh gì ngon thì món ăn dưới đây sẽ là gợi ý tuyệt hảo cho thực đơn quây quần của gia đình vào dịp cuối tuần đấy!

- Chuẩn bị nguyên liệu:

Hoa chuối: 1 cái; Cá chạch: 300g; Thịt ba chỉ: 200g; Nghệ, hành hoa, hạt nêm, rau răm, lá lốt, tía tô, ớt, cà chua, mẻ (có thể thay bằng me, chanh..), hành khô, tiêu.

Cá chạch

Cách thực hiện:

- Cho muối vào cá chạch bóp kỹ cho sạch hết nhớt. Cắt bỏ đầu, đuôi, móc bỏ ruột, rửa sạch, để thật ráo nước rồi ướp cá cùng với 2 thìa hạt nêm, tiêu, ớt thái lát, vài miếng cà chua bổ quả cau.

- Nghệ mang đi giã nhỏ, lọc lấy nước cốt.

- Mẻ cũng đem lọc, lấy 1 bát con nước (tuỳ khẩu vị thích chua nhiều hay ít).

- Thịt ba chỉ rửa sạch, để ráo và thái miếng mỏng vừa ăn.

- Sơ chế hoa chuối bằng cách bóc bỏ phần vỏ già bên ngoài, thái lát thật mỏng và cho chúng vào chậu nước có pha nước cốt chanh hoặc giấm vào ngâm để hoa chuối không bị đen.

- Thịt ba chỉ cho vào chảo dầu có hành khô phi thơm, xào đến khi thịt săn lại thì cho tiếp cà chua vào đảo đều, cho luôn cá chạch đã ướp vào đảo nhẹ tay cho săn, ngấm gia vị, cuối cùng thêm nước mẻ, nước nghệ vào. Đậy vung và đun nhỏ lửa trong khoảng 15 phút.

Hoa chuối sau khi ngâm thì vớt ra cho ráo nước. Đổ hoa chuối vào nồi om cùng các nguyên liệu. Đun lửa nhỏ để tất cả ngấm gia vị và chín mềm, hòa quyện vào nhau.

Cá chạch nấu canh hoa chuối

- Nấu thêm 15 phút thì rắc hành hoa, lá lốt, tía tô, mùi tàu đã thái vào rồi tắt bếp. Món này nên dùng nóng với cơm sẽ ngon hơn.

3. Canh lươn nấu hoa chuối

Trong các món nấu hoa chuối thì canh lươn nấu cùng hoa chuối tạo cho người thưởng thức một cảm giác thương nhớ khó quên từ ngay lần đầu tiên được thưởng thức.

- Chuẩn bị nguyên liệu:

Lươn, bắp chuối hột, khế chua, lá lốt, ớt sừng, chanh, cà chua, ngò gai, hành tỏi băm, muối, tiêu, đường, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để nấu canh lươn hoa chuối

- Cách thực hiện:

+ Lươn sơ chế cho sạch nhớt, bỏ ruột, luộc chín với 1 lít nước, nêm muối, bột ngọt.

+ Vớt lươn ra để nguội, bóc lấy phần thịt, phần xương tiếp tục để nguyên trong nồi nấu nước dùng. Ướp lươn cùng hành tím băm, đường, tiêu, bột ngọt và một ít nước mắm.

Ướp lươn cùng hành tím băm, đường, tiêu, bột ngọt và một ít nước mắm

+ Hoa chuối mang đi cắt mỏng, ngâm nước có pha chút chanh cho đừng bị đen. Ngò gai, lá lốt cắt nhỏ. Khế, ớt sừng mang đi cắt lát vừa ăn.

+ Hành tỏi phi thơm, tiếp theo cho lươn vào xào, thêm ngò gai, tiêu và ớt. Thêm 0,5 lít nước vào phần nước luộc lươn lúc nãy và nấu lên cho sôi, đổ phần thịt lươn vào nấu sôi trở lại, thêm lá lốt và tắt bếp.

Canh lươn nấu hoa chuối

4. Hoa chuối nấu ốc

- Chuẩn bị nguyên liệu:

+ Ốc : 1kg (nên ngâm nước có pha ớt hoặc nước vo gạo qua đêm để ốc nhả rong rêu, bớt nhớt)

+ Hoa chuối: 1 cái

+ Thịt ba chỉ: 200g

+ Đậu phụ: 3 miếng nhỏ

+ Cà chua : 2 quả

+ Gia vị: nước mắm, hạt nêm, bột ngọt

+ Rau thơm: rau mùi, hành lá, sả

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món hoa chuối nấu ốc

- Cách thực hiện:

+ Ốc sau khi ngâm qua đêm và rửa sạch thì đổ vào nồi, cho ngập nước và đun sôi với lửa to cùng một ít muối. Muốn ốc thơm ngon không bị tanh bạn có thể cho một ít lá chanh, gừng. Chờ ốc sôi trong 5 phút thì vớt ra bát sạch. Phần nước ốc nên giữ lại để nấu canh cho ngọt.

+ Lễ thịt ốc ra khỏi vỏ và cho vào bát sạch. Hành bóc vỏ và thái nhỏ. Sả cắt lát, Rau thơm nhặt hết rễ và lá úa, rửa sạch và băm nhỏ. Cà chua rửa sạch và bổ cau vừa ăn. Riêng đối với hoa chuối thì bạn nên rửa kỹ, thái mỏng và ngâm cùng nước muối pha loãng, sau khi ngâm tầm 10 phút thì vớt ra và để ráo nước.

Lễ thịt ốc ra khỏi vỏ và cho vào bát sạch

+ Cho hành tỏi vào chảo dầu phi thơm và bỏ thịt ốc vào xào cùng. Nêm nếm gia vị cần thiết như nước mắm, hạt nêm, bột ngọt để món ăn thêm đậm đà. Sau khi ốc đã chín cho thì cho thêm sả và gừng, cà chua vào xào thơm.

+ Bạn đổ phần nước luộc ốc lúc nãy vào nồi. Đổ thêm mẻ hoặc nước dứa vào để tạo độ chua cần thiết cho nồi canh. Đậu phụ cắt miếng, chiên vàng đều cả hai bề mặt. Thịt ba chỉ cũng mang luộc chín sau đó thái miếng vừa ăn. Đổ đậu phụ và thịt vào nước dùng và nêm nếm thêm gia vị vừa ăn.

Hoa chuối nấu ốc

+ Bạn có thể ăn món này nóng kèm với cơm hoặc bún đều rất ngon. Có thể cho thêm rau thơm khi canh đã chín để món canh hoa chuối nấu ốc thêm phần thơm ngon, hấp dẫn.

5. Hoa chuối chiên giòn

Bạn có thể tận dụng phần quả chuối non vàng bên trong hoa chuối để chế biến món hoa chuối chiên giòn để đổi khẩu vị thanh đạm cho gia đình vào ngày rằm hay đầu tháng. Món ăn hấp dẫn nhờ vị béo và thơm của những lớp chuối non, độ giòn của bột rất kích thích vị giác cho người thưởng thức.

- Chuẩn bị nguyên liệu:

+ 1 cái hoa chuối

+ Bột chiên giòn

- Cách thực hiện:

+ Bạn tách từng lớp vỏ màu đỏ tía của hoa chuối ra sẽ thấy những trái chuối non màu vàng bên trong. Nhẹ tay gỡ chúng ra và ngâm ngay vào nước có pha chút giấm hoặc chanh để chuối không bị đen.

+ Pha bột chiên giòn cùng một chút nước tạo thành hỗn hợp sền sệt, rắc vào một ít muối và khuấy tan. Cho từng phần chuối vào tô bột và áo đều bột lên chuối. Chuẩn bị chảo nóng cho ngập dầu, chờ dầu sôi tăm thì cho chuối lăn bột vào chiên vàng và vớt ra để lên giấy ăn thấm bớt dầu.

Hoa chuối chiên giòn

+ Món ăn này có thể ăn cùng nước tương hoặc tương ớt.

Hoa chuối làm cá kho tiêu.

Từ món hoa chuối chiên bột, chúng ta có thể biến tấu thành món hoa chuối kho tiêu bằng cách dùng một chiếc chảo phi thơm hành tỏi với một ít dầu ăn, cho 2 muỗng nước tương hoặc nước mắm cùng 2 muỗng canh đường vào khuấy cho tan hỗn hợp, đổ hoa chuối chiên bột vào đảo đều, cuối cùng rắc tiêu xay lên là bạn đã có món hoa chuối kho tiêu thơm ngon rất bắt cơm rồi đấy!

Hy vọng bài viết trên đã giúp các bạn giải đáp được thắc mắc, tác dụng của của hoa chuối và hoa chuối nấu gì ngon cũng như biết cách chế biến các món ăn ngon đãi cả gia đình vào dịp cuối tuần. Còn chần chừ gì nữa, hãy vào bếp ngay và thực hiện.