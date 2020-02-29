Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì với sức khỏe?

Sức khỏe 29/02/2020 06:35

Bên cạnh việc được sử dụng như một loại rau sống ăn kèm, lá mơ lông còn là một loại dược liệu trị bệnh rất hiệu quả. Vậy uống nước lá mơ lông có tác dụng gì?

Trong các phương thuốc dân gian, lá mơ lông được dùng để chữa trị một số bệnh thường gặp về đường tiêu hóa và đường hô hấp. Vậy cụ thể uống nước lá mơ lông có tác dụng gì và có thể điều trị được những bệnh nào? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau.

Uong nuoc la mo long co tac dung gi 1
Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì đối với cơ thể? - Ảnh minh họa: Internet

Giới thiệu chung về cây mơ lông

  • Tên gọi phổ thông: Cây mơ lông hay còn được gọi là mơ tam thể, ngưu bì đồng, ngũ hương đằng thuộc họ Thiến Thảo (Rubiaceae).
  • Tên khoa học: Paederia Scandens
  • Tên tiếng Anh: Skunkvine, stinkvine (có thể do mùi khó ngửi nên mới có tên stink-vine)

Miêu tả chung về hình dáng

  • Lá mơ lông là cây leo dài từ 3-5m, thân tròn, có lông như phấn, màu xanh hoặc tím đỏ. 
  • Lá mọc đối xứng, phiến lá hình bầu dục (đầu nhọn, góc tròn). 
  • Lá có màu xanh cả hai mặt hoặc mặt trên màu xanh còn mặt dưới màu tía. 
  • Mặt trên lá không có lông, mặt dưới có lông dày. 
  • Lá tươi vò có mùi hôi hơi khó chịu. 
  • Cây có hoa nở vào cuối mùa hè, hoa hình chuông màu trắng hồng đến trắng tía. 
  • Sau khi ra hoa, cây sẽ có quả nhỏ như hạt đậu, sau sẽ trở thành quả màu vàng cam. Một mùa, mỗi cây mơ lông có thể sản sinh ra hàng ngàn hạt giống sinh trưởng.
Uong nuoc la mo long co tac dung gi 2
Hàng năm, cây mơ lông có thể sản sinh ra hàng ngàn hạt giống - Ảnh minh họa: Internet

Thành phần hóa học của lá mơ lông

  • Protein, axit amin (arginine, histidine, lysin, threonine, tyrosine, tryptophan, phenylalanine, cysteine, methionine và valine).
  • Vitamin C, carotene, methyl mercaptan
  • Paederin, sulfur dimethyl disulphide (có tác dụng như kháng sinh).

Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì?

Lá mơ lông chữa bệnh dạ dày

Dân gian thường dùng lá mơ lông chữa bệnh đường ruột. Lá mơ lông có thể giúp điều trị một loạt các chứng bệnh đường ruột như hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy, sôi bụng, đầy bụng, kiết lỵ, đau dạ dày. Cách thực hiện cụ thể như sau:

  • Điều trị hội chứng ruột kích thích: Lá mơ lông băm nhỏ (100g), giã nát 1 nhánh gừng tươi rồi lọc lấy nước gừng. Lấy lá mơ lông đã băm nhỏ trộn với nước gừng, sau đó cho 1 lòng đỏ trứng gà vào đánh đều (cho thêm chút muối cho dễ ăn hơn). Đem hỗn hợp này hấp cách thủy và ăn khi còn nóng. Thực hiện ngày 1 lần cho đến khi triệu chứng hoàn toàn được chữa khỏi.
  • Chữa tiêu chảy: Lấy khoảng 10 lá mơ lông, một nắm nụ sim đun nhỏ lửa cùng nửa lít nước. Đến khi nước cạn còn một nửa thì tắt bếp và uống. Thực hiện 2 lần/ngày cho đến khi khỏi hẳn.
Uong nuoc la mo long co tac dung gi 3
Lá mơ lông và nụ sim có thể chữa tiêu chảy rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Điều trị chứng sôi bụng, đầy bụng, khó tiêu

Ăn kèm cùng với bữa ăn hàng ngày như một loại rau sống. Nếu muốn có tác dụng nhanh hơn, lấy một nắm lá mơ lông xay lấy nước cốt uống trong thời gian từ 2 đến 3 ngày. Hoặc pha với nước ép hoa quả sẽ dễ uống và ngon miệng hơn.

  • Kiết lỵ: Xay 1 nắm lá mơ lông và 1 nắm lá phèn đen, sau đó chắt lấy nước uống ngày 2-3 lần cho đến khi khỏi hẳn. Nếu đã bị trong thời gian dài, băm nhỏ lá mơ lông, trộn đều cùng lòng đỏ trứng gà, bọc lá chuối nướng (không được có mỡ) hoặc hấp cách thủy. Ăn 1 lần/ngày cho đến khi khỏi hẳn. 
Uong nuoc la mo long co tac dung gi 4
Ăn lá mơ lông nướng với lòng đỏ trứng gà trị bệnh kiết lỵ mãn tính - Ảnh minh họa: Internet
  • Đau dạ dày: Xay 1 nắm lá mơ lông, chắt lấy nước cốt uống. Thực hiện hàng ngày cho đến khi thấy đỡ hơn.
Uong nuoc la mo long co tac dung gi 5
Nước lá mơ lông chữa bệnh dạ dày rất hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Lá mơ lông chữa bệnh phổi

Nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc lá mơ nóng hay mát? Theo đông y, lá mơ có vị đắng nhẹ, tính mát, có mùi hôi (mùi hắc), có tác dụng thanh nhiệt giải độc và điều trị một số bệnh về phổi như ho gà, ho khan, cảm lạnh.

  • Trị bệnh ho gà: 1 nắm lá mơ lông, 2 nắm cỏ mần trầu, bách bộ, rễ chanh, cam thảo, cỏ nhọ nồi, rau má, trần bì (vỏ quýt), gừng tươi, đường kính. Cho tất cả vào đun sôi cùng 6 lít nước. Đun đến khi chỉ còn khoảng 1 lít thì tắt bếp, sau đó uống dần trong ngày. Thực hiện đến khi cơn ho chấm dứt hoàn toàn.
  • Chữa trị cảm lạnh: Đơn giản bạn chỉ cần lấy khoảng chục lá mơ lông tươi, băm nhỏ sau đó trộn chút muối vào hấp chín hoặc ăn sống.

Tác dụng của lá mơ lông và mật ong

Lá mơ lông xay cùng nước dừa xiêm, sau đó cho 2 thìa mật ong vào uống hàng ngày giúp thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm.

Uong nuoc la mo long co tac dung gi 6
Nước cốt lá mơ lông xay với mật ong giúp thanh nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế, có một số bệnh nhân sử dụng phương pháp này để điều trị viêm phổi, viêm họng, và viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo rằng hàm lượng chất kháng sinh trong lá mơ lông rất thấp. Do đó, nếu bị nhẹ thì có thể dùng, nếu bị nặng thì cần đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Và lúc này, lá mơ lông và mật ong chỉ có tác dụng hỗ trợ các phác đồ điều trị chính.

Qua những thông tin ở trên, chúng ta có thể thấy rằng lá mơ lông tính mát, chữa trị các chứng bệnh về đường ruột và đường hô hấp ở mức độ nhẹ. Nếu bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề nào về sức khỏe đường ruột hoặc đường hô hấp ở mức độ nhẹ, hãy tham khảo những thông tin về uống nước lá mơ lông có tác dụng gì để tìm ra hướng điều trị đơn giản cho mình tại nhà. 

Lá mơ lông chữa bệnh gì và những công dụng của lá mơ lông mà bạn nên biết

Lá mơ lông chữa bệnh gì và những công dụng của lá mơ lông mà bạn nên biết

Lá lông mơ không chỉ được dùng làm thức ăn mà nó còn có công dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Vậy lá mơ lông chữa bệnh gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   lá mơ lông công dụng lá mơ lông tác dụng của lá mơ lông

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm