Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì với sức khỏe?

Bên cạnh việc được sử dụng như một loại rau sống ăn kèm, lá mơ lông còn là một loại dược liệu trị bệnh rất hiệu quả. Vậy uống nước lá mơ lông có tác dụng gì?

Trong các phương thuốc dân gian, lá mơ lông được dùng để chữa trị một số bệnh thường gặp về đường tiêu hóa và đường hô hấp. Vậy cụ thể uống nước lá mơ lông có tác dụng gì và có thể điều trị được những bệnh nào? Câu trả lời sẽ có trong bài viết sau. Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì đối với cơ thể? - Ảnh minh họa: Internet Giới thiệu chung về cây mơ lông Tên gọi phổ thông: Cây mơ lông hay còn được gọi là mơ tam thể, ngưu bì đồng, ngũ hương đằng thuộc họ Thiến Thảo (Rubiaceae).

Tên khoa học: Paederia Scandens

Tên tiếng Anh: Skunkvine, stinkvine (có thể do mùi khó ngửi nên mới có tên stink-vine) Miêu tả chung về hình dáng Lá mơ lông là cây leo dài từ 3-5m, thân tròn, có lông như phấn, màu xanh hoặc tím đỏ.

Lá mọc đối xứng, phiến lá hình bầu dục (đầu nhọn, góc tròn).

Lá có màu xanh cả hai mặt hoặc mặt trên màu xanh còn mặt dưới màu tía.

Mặt trên lá không có lông, mặt dưới có lông dày.

Lá tươi vò có mùi hôi hơi khó chịu.

Cây có hoa nở vào cuối mùa hè, hoa hình chuông màu trắng hồng đến trắng tía.

Sau khi ra hoa, cây sẽ có quả nhỏ như hạt đậu, sau sẽ trở thành quả màu vàng cam. Một mùa, mỗi cây mơ lông có thể sản sinh ra hàng ngàn hạt giống sinh trưởng. Hàng năm, cây mơ lông có thể sản sinh ra hàng ngàn hạt giống - Ảnh minh họa: Internet Thành phần hóa học của lá mơ lông Protein, axit amin (arginine, histidine, lysin, threonine, tyrosine, tryptophan, phenylalanine, cysteine, methionine và valine).

Vitamin C, carotene, methyl mercaptan

Paederin, sulfur dimethyl disulphide (có tác dụng như kháng sinh). Uống nước lá mơ lông có tác dụng gì? Lá mơ lông chữa bệnh dạ dày Dân gian thường dùng lá mơ lông chữa bệnh đường ruột. Lá mơ lông có thể giúp điều trị một loạt các chứng bệnh đường ruột như hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy, sôi bụng, đầy bụng, kiết lỵ, đau dạ dày. Cách thực hiện cụ thể như sau:

Điều trị hội chứng ruột kích thích: Lá mơ lông băm nhỏ (100g), giã nát 1 nhánh gừng tươi rồi lọc lấy nước gừng. Lấy lá mơ lông đã băm nhỏ trộn với nước gừng, sau đó cho 1 lòng đỏ trứng gà vào đánh đều (cho thêm chút muối cho dễ ăn hơn). Đem hỗn hợp này hấp cách thủy và ăn khi còn nóng. Thực hiện ngày 1 lần cho đến khi triệu chứng hoàn toàn được chữa khỏi.

Chữa tiêu chảy: Lấy khoảng 10 lá mơ lông, một nắm nụ sim đun nhỏ lửa cùng nửa lít nước. Đến khi nước cạn còn một nửa thì tắt bếp và uống. Thực hiện 2 lần/ngày cho đến khi khỏi hẳn. Lá mơ lông và nụ sim có thể chữa tiêu chảy rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Điều trị chứng sôi bụng, đầy bụng, khó tiêu Ăn kèm cùng với bữa ăn hàng ngày như một loại rau sống. Nếu muốn có tác dụng nhanh hơn, lấy một nắm lá mơ lông xay lấy nước cốt uống trong thời gian từ 2 đến 3 ngày. Hoặc pha với nước ép hoa quả sẽ dễ uống và ngon miệng hơn. Kiết lỵ: Xay 1 nắm lá mơ lông và 1 nắm lá phèn đen, sau đó chắt lấy nước uống ngày 2-3 lần cho đến khi khỏi hẳn. Nếu đã bị trong thời gian dài, băm nhỏ lá mơ lông, trộn đều cùng lòng đỏ trứng gà, bọc lá chuối nướng (không được có mỡ) hoặc hấp cách thủy. Ăn 1 lần/ngày cho đến khi khỏi hẳn. Ăn lá mơ lông nướng với lòng đỏ trứng gà trị bệnh kiết lỵ mãn tính - Ảnh minh họa: Internet Đau dạ dày: Xay 1 nắm lá mơ lông, chắt lấy nước cốt uống. Thực hiện hàng ngày cho đến khi thấy đỡ hơn. Nước lá mơ lông chữa bệnh dạ dày rất hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet Lá mơ lông chữa bệnh phổi

Nhiều bạn đọc sẽ thắc mắc lá mơ nóng hay mát? Theo đông y, lá mơ có vị đắng nhẹ, tính mát, có mùi hôi (mùi hắc), có tác dụng thanh nhiệt giải độc và điều trị một số bệnh về phổi như ho gà, ho khan, cảm lạnh. Trị bệnh ho gà: 1 nắm lá mơ lông, 2 nắm cỏ mần trầu, bách bộ, rễ chanh, cam thảo, cỏ nhọ nồi, rau má, trần bì (vỏ quýt), gừng tươi, đường kính. Cho tất cả vào đun sôi cùng 6 lít nước. Đun đến khi chỉ còn khoảng 1 lít thì tắt bếp, sau đó uống dần trong ngày. Thực hiện đến khi cơn ho chấm dứt hoàn toàn.

Chữa trị cảm lạnh: Đơn giản bạn chỉ cần lấy khoảng chục lá mơ lông tươi, băm nhỏ sau đó trộn chút muối vào hấp chín hoặc ăn sống. Tác dụng của lá mơ lông và mật ong Lá mơ lông xay cùng nước dừa xiêm, sau đó cho 2 thìa mật ong vào uống hàng ngày giúp thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm. Nước cốt lá mơ lông xay với mật ong giúp thanh nhiệt cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Trên thực tế, có một số bệnh nhân sử dụng phương pháp này để điều trị viêm phổi, viêm họng, và viêm đường hô hấp. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo rằng hàm lượng chất kháng sinh trong lá mơ lông rất thấp. Do đó, nếu bị nhẹ thì có thể dùng, nếu bị nặng thì cần đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Và lúc này, lá mơ lông và mật ong chỉ có tác dụng hỗ trợ các phác đồ điều trị chính. Qua những thông tin ở trên, chúng ta có thể thấy rằng lá mơ lông tính mát, chữa trị các chứng bệnh về đường ruột và đường hô hấp ở mức độ nhẹ. Nếu bạn đang gặp phải bất cứ vấn đề nào về sức khỏe đường ruột hoặc đường hô hấp ở mức độ nhẹ, hãy tham khảo những thông tin về uống nước lá mơ lông có tác dụng gì để tìm ra hướng điều trị đơn giản cho mình tại nhà.

Lá mơ lông chữa bệnh gì và những công dụng của lá mơ lông mà bạn nên biết Lá lông mơ không chỉ được dùng làm thức ăn mà nó còn có công dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Vậy lá mơ lông chữa bệnh gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

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