Ăn mướp có tốt không? Tác dụng của mướp với sức khỏe

Nhiều người thích ăn mướp nhưng vẫn không biết liệu ăn mướp có tốt không, có nóng không và nó có tác dụng gì. Theo Đông y, mướp có vị ngọt và tính mát, giúp thanh nhiệt và được chế biến thành nhiều món ăn vào mùa hè. Thế nên, mướp không hề gây nóng cho cơ thể của chúng ta. Không những vậy, ăn mướp còn có tác dụng điều kinh, nhuận da, thông kinh lạc, hành huyết mạch và lợi tiểu.

Ăn mướp có tốt không là câu hỏi thắc mắc của nhiều người. Có người cho rằng mướp cũng như các loại quả bình thường khác, giúp cho bữa cơm thêm phong phú hơn mà thôi. Nhưng cũng có người cho rằng mướp không những tốt đối với sức khỏe mà nó còn là thần dược chữa rất nhiều bệnh, bởi nó là một món ăn rất mát gan, nhiều chất xơ.

Mướp hương hay gọi chung là mướp, là cây thảo dạng dây leo. Mỗi quả mướp thường có chiều dài từ 20-30 cm và rộng khoảng 6-7 cm. Quả càng già thì càng có nhiều xơ. Mướp có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe của chúng ta nhưng nếu lạm dụng ăn mướp quá nhiều thì có thể không tốt cho cơ thể. Nhất là những người có tỳ vị kém, bụng yếu hay bị tiêu chảy.

Có nhiều người cho rằng mướp được ví như liều thuốc bổ của con người vì nó có thể giúp chúng ta chúng được nhiều bệnh như: chống viêm, hạn chế quá trình lão hóa của cơ thể, trị ho, đau rát ở cổ họng, hen suyễn lâu năm, viêm ở tuyến má, ho bách nhật, trị đau răng, đau xương khớp, đau bụng kinh và điều hòa kinh nguyệt ở phụ nữ.

Trẻ em ăn mướp có tốt không?

Trẻ em còn nhỏ nên hệ tiêu hóa của các bé chưa hoàn thiện. Do đó, có những thực phẩm tốt cho trẻ và cũng có những thực phẩm không tốt cho trẻ. Vậy trẻ em ăn mướp thì có được không?

Thực tế, mướp hương có chứa nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng đối với trẻ em. Mướp là loại quả lành tính, có hương vị ngọt, thơm mát, chứa nhiều protein, canxi photpho, kali, sắt và những chất khác nên cho bé ăn mướp sẽ không gây dị ứng hay ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé.

Ăn mướp tốt cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ nên chọn những quả mướp non, tươi để đảm bảo món ăn cho bé được tươi và đủ chất dinh dưỡng. Hơn nữa mướp càng non sẽ càng ngọt, bé dễ ăn hơn.

Ăn mướp có bị đau khớp không?

Mướp được xem là thần dược trong việc chữa bệnh đau khớp nhất là ở người lớn tuổi. Dưới đây là bài thuốc bị đau khớp mà bạn có thể tham khảo:

Cách 1

Chuẩn bị:Vỏ mướp 20g, khương hoạt 10g, mộc qua 10g, độc hoạt 10g.

Cách làm: Bạn sắc tất cả những vị thuốc trên để lấy nước uống, một ngày 1 thang.

Cách 2

Chuẩn bị: Thân mướp 20g, xa tiền tử 20g, hổ trượng 15g, hoàng bá 10g

Cách làm: Sắc các vị thuốc trên để lấy nước uống và mỗi ngày dùng 1 thang.

Ăn mướp có giảm cân không?

Ăn mướp là biện pháp giảm cân tốt nhất mà nhiều chị em hay sử dụng. Nguyên nhân là do trong mướp có chứa một lượng lớn chất xơ và các vitamin khác như canxi, xenlulo, b2,b6 có tác dụng giúp chị em giảm cân nhanh chóng.

Ăn mướp giúp chị em giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Với lượng vitamin B, C có tác dụng làm chậm lại quá trình hình thành melanin của cơ thể, giúp cơ thể hạn chế việc tăng cân, hỗ trợ chị em kiểm soát được cân nặng của mình. Không những vậy, mướp còn giúp chúng ta ổn định được huyết áp và hạn chế lượng calo đi vào cơ thể. Dưới đây là những cách nấu mướp giúp bạn giảm cân mà các chị em thường truyền tai nhau.

Canh mướp đậu phộng

Canh mướp đậu phộng - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1 quả mướp, 50g đậu, 50g tôm khô

Cách làm:

Bạn lấy 1 quả mướp rồi gọt vỏ cho thật sạch, cắt mướp thành từng khúc.

Đối với đậu phộng thì bạn đem ngâm nước.

Rửa sạch tôm khô.

Tiếp đến, bạn bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 1 ít dầu, đợi đến khi dầu sôi thì cho mướp đã cắt khúc vào xào.

Sau đó, cho đậu phộng vào. Cho thêm một ít nước và nêm nếm gia vị cho vừa miệng.

Bạn đợi đến khi món ăn chín thì tắt bếp. Lúc này, cho thêm tôm khô vào. Đến đây là chúng ta đã có một món ăn vừa ngon vừa mát với mướp tươi.

Canh mướp nấu tôm

Canh mướp nấu tôm thơm ngon hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Chuẩn bị: 1 quả mướp, 200g tôm, nấm đông cô, 1 củ hành tím, gia vị.

Cách làm:

Bạn gọt vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt mướp thành từng khúc vừa ăn.

Tiếp đến, rửa sạch tôm, bóc vỏ.

Với nấm đông cô, bạn đem rửa sạch với nước muối, củ hành tím bào mỏng.

Sau đó, bạn bắc 1 chiếc nồi lên bếp, đổ vào một ít dầu ăn và phi thơm hành, cho tôm vào xào chín, nêm nếm gia vị.

Cuối cùng, bạn cho mướp và nước vào rồi đun sôi cho đến khi chín thì tắt bếp. Như vậy, chúng ta đã hoàn tất xong món ăn.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã biết được ăn mướp có tốt không? Tóm lại, mướp rất tốt đối với sức khỏe của chúng ta. Nhưng không vì thế mà bạn được phép lạm dụng việc ăn mướp quá nhiều vì điều này không tốt cho hệ tiêu hóa.