Bất ngờ khi biết uống lá sen có tác dụng gì, nhất là chị em phái đẹp

Tuy nhiên, bên cạnh các bộ phận khá thân quen và phổ biến như củ sen, hạt sen, tim sen… thì lá sen cũng chứa nhiều tác dụng bất ngờ. Uống lá sen có tác dụng gì là điều không phải ai cũng nắm rõ.

Sen không chỉ cho hoa đẹp, thức ăn ngon mà còn đem lại những công dụng quý trong các bài thuốc bồi bổ, chăm sóc sức khỏe con người. Các món như chè hạt sen, cháo sen nấm, gỏi ngó sen, trà sen… đều rất ngon và hấp dẫn.

Bởi lá sen có vị đắng, hơi chát, tính bình, mùi thơm dễ chịu, lợi kinh can, tỳ, vị; có tác dụng thanh nhiệt, bình can, chỉ huyết.

Từ lâu các thầy thuốc Đông y đã sử dụng lá sen (còn được gọi là Liên diệp) trong các bài thuốc để giúp giảm đau, an thần, giải nhiệt, chữa mất ngủ, cầm máu…

Lá sen làm thuốc thường dùng lá non hoặc lá bánh tẻ tự nhiên còn nguyên, bỏ cuống và không bị sâu bệnh. Thời điểm hái lá tốt nhất là mùa thu hoặc mùa hè.

Sau khi thu hái và rửa sạch, lá sen có thể để tươi hoặc tỉ mỉ thực hiện cách làm lá sen khô để uống, để kết hợp với các vị thuốc khác chữa bệnh.

2. Lá sen trong y học ngày nay

Ngày nay, bên cạnh những công dụng đã biết, lá sen còn được y học hiện đại nghiên cứu và tìm ra nhiều thành phần quý như hợp chất Nucifein, Polyphenol, nhiều loại Alkaloids và Flavonoid.

Lá sen được y học hiện đại nghiên cứu và tìm ra nhiều thành phần quý

Trong đó, thành phần Flavonoid có tác dụng trực tiếp kìm hãm, đẩy lùi axit béo và triglyceride – hai thành phần chính tạo nên mỡ trắng gây ám ảnh chị em phái đẹp, đồng thời, thúc đẩy quá trình trao đổi chất lipid, giảm lượng cholesterol xấu, dập tắt các gốc tự do như HO., ROO… có khả năng gây lão hóa hay ung thư.

Ngoài ra, thành phần Flavonoid còn hỗ trợ giải độc, bảo vệ chức năng gan, góp phần tăng tuần hoàn máu, cải thiện khả năng tập trung, giúp an thần, giảm stress…

3. Những công dụng quý của lá sen cho sức khỏe, sắc đẹp

- Thanh nhiệt, giải độc

Nhờ tính bình, lợi kinh can, tỳ, vị của lá sen, chỉ cần biết cách nấu nước lá sen tươi đúng cách để uống hàng ngày cũng giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, giảm bớt áp lực cho gan và thận.

Uống nước lá sen giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, giảm bớt áp lực cho gan và thận

Trong trường hợp bị say nắng, hoa mắt chóng mặt vì thời tiết nắng nóng thì cũng có thể uống nước lá sen để hỗ trợ cải thiện, điều hòa sức khỏe về trạng thái cân bằng.

- An thần, trị mất ngủ

Uống lá sen có tác dụng trấn tĩnh, giúp trí não được thư giãn, cân bằng và nhanh đi vào giấc ngủ.

Hãy thong thả thưởng thức một ly nước lá sen tươi hoặc khô mỗi ngày để cải thiện tâm trạng, nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần cho chính mình.

- Hỗ trợ điều trị cao huyết áp

Đối với người bị cao huyết áp, uống lá sen có thể giúp làm giảm trở lực lên huyết quản, cải thiện tuần hoàn máu, giúp ổn định huyết áp và điều hòa nhịp tim hiệu quả.

Uống lá sen có thể giúp ổn định huyết áp và điều hòa nhịp tim hiệu quả

- Hạ mỡ máu, chỉnh lượng đường trong máu

Nhiều nghiên cứu cho thấy lá sen khô giảm mỡ máu, ức chế quá trình tổng hợp lipid, điều hòa rối loạn lipid trong cơ thể, giúp các mạch máu lưu thông và duy trì mức đường trong máu ổn định.

- Bảo vệ hệ tim mạch

Để giảm nguy cơ đột quỵ và mắc các bệnh về tim mạch, việc uống lá sen sẽ góp phần giảm sự hấp thụ cholesterol xấu, chống sự hình thành mạch máu, giảm tỷ lệ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Người cao tuổi cũng nên thường xuyên uống lá sen mỗi ngày để ngăn ngừa các bệnh tim mạch, cải thiện sức khỏe và tinh thần.

- Hỗ trợ tiêu hóa

Lá sen chứa nhiều chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn, đồng thời nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón.

- Chống mất nước

Nước lá sen có tác dụng hiệu quả trong chữa háo khát, mất nước, bổ sung và duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể mỗi ngày.

- Tốt cho phụ nữ sau sinh

Uống lá sen thường xuyên sau khi sinh sẽ giúp phụ nữ đẩy lượng máu hôi còn tồn đọng trong cơ thể nhanh chóng ra ngoài.

- Giảm cân, giảm mỡ thừa

Thành phần quý có trong lá sen có tác dụng ngăn ngừa tích tụ mỡ trắng, thúc đẩy tiết dịch vị giúp tiêu hóa tốt, tích cực chuyển hóa lipid, nhờ đó, lá sen giảm mỡ bụng, chống béo phì, tăng cân.

Lá sen giúp giảm mỡ bụng, chống béo phì, tăng cân

Cách giảm cân này rất an toàn cho sức khỏe mà lại ít tốn kém, dễ thực hiện trong cuộc sống thường ngày.

- Làm đẹp da

Nước lá sen dùng để uống hoặc rửa mặt có khả năng chống oxy hóa, lấy hết bụi bẩn, duy trì làn da sáng đẹp và mịn màng hơn.

4. Cách uống lá sen đem lại hiệu quả, an toàn

Đi đôi với việc tìm hiểu uống lá sen có tác dụng gì thì không thể bỏ qua cách lựa chọn và uống lá sen đúng cách để có được kết quả tốt nhất.

+ Với lá sen tươi, nên chọn lá sạch, khỏe, đem rửa kỹ và để nơi khô ráo, thoáng mát. Nếu bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thì chỉ nên để trong khoảng 5-6 ngày. Lá sen tươi có thể ăn sống như rau ghém hoặc thái nhỏ nấu cháo hay nấu nước uống.

Với lá sen khô, chọn lá sạch, khỏe, đem rửa kỹ rồi sấy hơi/ sấy lạnh ở nơi đảm bảo vệ sinh, an toàn

+ Với lá sen khô, cũng chọn lá sạch, khỏe, đem rửa kỹ rồi sấy hơi/ sấy lạnh ở nơi đảm bảo vệ sinh, an toàn. Có thể sấy nguyên lá hoặc thái nhỏ. Chú ý, hạn chế phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì không còn đảm bảo các dược tính quý có trong lá sen.

+ Có thể sao thơm lá sen rồi tán nhỏ uống với nước hoặc sắc nước uống trong ngày.

+ Để đạt hiệu quả cao, nên hãm lá sen lấy nước uống như pha trà. Vì nhiệt độ cao sẽ làm hủy thành phần Flavonoid của lá sen.

+ Lá sen tươi thì chỉ cần nấu sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp, đậy kín nắp thêm 10-15 phút rồi rót nước ra uống, còn lá sen khô thì lấy một ít cho vào bình, đổ nước sôi vào và đậy nắp lại ngâm khoảng 10 phút là có thể thưởng thức.

+ Chỉ nên dùng với liều lượng hợp lý, khoảng 20-30g lá sen/ngày.

+ Cách nấu nước lá sen giảm cân đem lại hiệu quả tốt nhưng không nên uống nước lá sen thay nước lọc. Khi dùng nước lá sen mà cơ thể có biểu hiện dị ứng hoặc tê môi, tay chân lạnh, vã mồ hôi… thì nên dừng uống ngay.

Lá sen tươi thì chỉ cần nấu sôi khoảng 5 phút

+ Có thể cho thêm vài cánh hoa hồng hay chút quế vào nước lá sen để làm tăng hương vị của thức uống mà vẫn không ảnh hưởng đến hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết vốn có của lá sen.

+ Nên uống nước lá sen trước hoặc sau bữa ăn ít nhất 30 phút để cơ thể hấp thu tốt đa các dược tính tốt của lá sen.

+ Nếu muốn nấu cháo đổi vị thì cách nấu cũng khá đơn giản: thái nhỏ một lá sen tươi hoặc ngâm mềm một ít lá sen khô rồi nấu nước với khoảng 100g gạo. Thêm đậu xanh hoặc gia vị tùy thích để tạo nên món cháo vừa ngon, vừa có lợi cho sức khỏe.

+ Lưu ý, lá sen không thích hợp với người có thể hàn hay những người bị huyết áp thấp. Phụ nữ đang mang thai, cho con bú hoặc trong thời kỳ hành kinh cũng không nên uống nước lá sen vì có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe bản thân.

Với những thông tin hữu ích uống lá sen có tác dụng gì trên đây, chắc hẳn nhiều chị em phái đẹp sẽ chú ý hơn đến lá sen trong công cuộc chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp bản thân và gia đình. Chỉ cần dùng lá sen đúng cách, đây sẽ là vị thuốc dễ tìm, dễ áp dụng trong cuộc sống bận rộn mỗi ngày.