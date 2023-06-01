Treo ảnh cưới trong nhà nhớ tránh 4 vị trí đại kỵ: Vợ chồng lục đục, có nguy cơ ly tán bởi người thứ ba, sát khí bao vây căn nhà

Về mặt tâm lý, treo ảnh cưới đầu giường sẽ tạo cảm giác bất an cho người nằm trên giường vì sợ ảnh bị rơi.

Nhiều cặp vợ chồng hay treo ảnh cưới ở đầu giường. Tuy nhiên, đây là vị trí không tốt để treo ảnh cưới.

Về mặt phong thủy, treo ảnh cưới đầu giường sẽ tạo áp lực đè nén xung quanh hai vợ chồng, làm phát sinh cảm giác không an toàn về hôn nhân, dễ nảy sinh lòng đố kỵ khiến hai bên bất hòa, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen vào.

Trong khi đó, vị trí cuối giường cũng không phải là nơi lý tưởng để treo ảnh cưới. Theo phong thủy, để ảnh cưới ở vị trí này sẽ làm vợ chồng lo lắng về tiền bạc, từ đó tác động không tốt đến chuyện hôn nhân, tình cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh đối diện của nhà vệ sinh

Những bức ảnh gia đình tuyệt đối không được treo đối diện của nhà vệ sinh, nhà tắm. Nếu là nhà tầng thì không nên treo ảnh chân dùng ở tầng dưới mà phía tầng trên là nhà vệ sinh.

Bởi theo phong thủy, nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều nguồn năng lượng tiêu cực, làm ảnh hưởng xấu đến các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, gia chủ cũng cần tránh treo ảnh đối diện với bếp nấu; không treo ảnh dưới gầm cầu thang vì nó đồng nghĩa với việc dẫm đạp lên vận may của người thân.

Ảnh minh họa: Internet

Treo đối diện cửa chính

Bạn có thể treo ảnh gia đình ở phòng khách nhưng cần lưu ý không nên treo đối diện với cửa chính. Nguyên nhân là bởi treo ảnh kiểu này mọi người chỉ muốn đi ra khỏi nhà, chứ không thể lúc nào cũng sum vầy bên nhau.

Vị trí treo ảnh có ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào sẽ thực sự tốt vì đây là nguồn năng lượng giúp sáng bừng bức ảnh.

Ảnh minh họa: Internet

Treo ảnh cưới đối diện gương

Theo quan niệm phong thủy, treo ảnh cưới đối diện gương sẽ mang đến những điều không may mắn cho tình cảm của vợ chồng. Phong thủy cho rằng, để ảnh cưới đối diện gương thì một đôi vợ chồng sẽ thành hai, gây bất lợi cho cuộc sống hôn nhân.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.