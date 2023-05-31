3 loại cây cảnh cứ nở hoa là gia chủ sắp gặp điềm may mắn, PHÚ QUÝ đến gần, chuẩn bị nhận nhiều HỶ SỰ

Lưỡi hổ là cây cảnh mọng nước, dễ trồng, lại mang ý nghĩa tốt trong phong thủy. Ban đêm, cây lưỡi hổ thường nhả ra khí oxy, giúp bầu không khí trong nhà thêm trong lành. Vì vậy, nhiều người thích trồng cây lưỡi hổ.

Điều kiện để cây cảnh lưỡi hổ nở hoa là nó cần phải phát triển hơn 5 năm, bởi vì lưỡi hổ quá nhỏ, giống như một người chưa trưởng thành, nó sẽ không nở hoa. Chỉ khi nó được hơn năm tuổi, cây cảnh này mới có khả năng nở hoa.

Nhưng ngay cả những người lớn tuổi trồng lưỡi hổ trong nhà nhiều năm cũng hiếm khi thấy chúng nở hoa. Vì vậy, người ta cho rằng, hoa lưỡi hổ nở rộ tượng trưng cho hỷ sự đang đến, là sự kiện hạnh phúc đáng mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hạnh phúc

Hoa của cây hạnh phúc giống như những chiếc loa kèn nhỏ, có màu xanh vàng, nhìn rất rạng rỡ. Cành lá của cây cảnh này cũng rất tươi tắn, đẹp đẽ và thanh lịch.

Cây cảnh hạnh phúc không chỉ có dáng cây đẹp, trang nhã mà khả năng thanh lọc mạnh mẽ, mang ý nghĩa tốt lành. Có rất nhiều người trồng cây cảnh này trong nhà nhưng không nhiều người đã nhìn thấy nó nở hoa.

Người xưa cho rằng khi cây hạnh phúc nở hoa sẽ nở ra hoa hạnh phúc, ngụ ý hạnh phúc và điềm lành, gia đình càng thêm thịnh vượng.

Nếu bạn muốn cây hạnh phúc nở hoa để gia đình đón điềm lành phải đảm bảo có cây cảnh kích cỡ lớn. Đồng thời phải đảm bảo cho cây cảnh đủ ánh sáng và chất dinh dưỡng. Khi cây cảnh lớn đến khoảng 8 tuổi thì sẽ có cơ hội nở hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Cây ngọc ngân

Cây ngọc ngân là loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà hoặc văn phòng, chúng có màu xanh thuần khiết giống miếng ngọc bích nhỏ. Nếu chăm kỹ thì phần thân của cây sẽ phát triển thành gốc cây trông rất đẹp, càng được chăm lâu, cây càng có giá.

Trong phong thủy, cây này mang ý nghĩa tiền tài và phú quý. Bình thường chúng ta sẽ thấy cây này chỉ có tán lá chứ không có hoa, nhưng thực tế là chúng có thể nở hoa và đã không nở thì chứ nếu nở hoa thì hoa của chúng khá dày.

Khác với bản chất của chúng, do bây giờ người ta có thể cải tiến chất lượng ra hoa nên khả năng ra hoa của chúng mạnh hơn trước, song nói thật phải trên 5 năm sau khi trồng thì cây mới có thể nở hoa và bật mí nhỏ cho gia chủ là cây trồng ngoài trời được đón đầy đủ ánh nắng mặt trời thì mới dễ ra hoa hơn là trồng trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.