4 kiểu nhà ở càng lâu gia chủ càng hưng thịnh phát tài, thu hút được nhiều vận khí và may mắn, tiền bạc đầy két là chuyện sớm muộn

Ngày nay càng ngày càng có nhiều người giàu, nắm tiền tỷ trong tay, mua nhà chẳng cần xem diện tích, cứ nhà càng to lại càng thích.

Trong sách "Hoàng đế trạch kinh" có viết, gia trạch có ngũ hư, trong đó 1 hư chính là nhà to mà người ít.

Tuy nhiên, trong phong thủy, tư tưởng này hoàn toàn sai lầm, bởi không phải cứ nhà to là nhà có phong thủy tốt.

Để nói kỹ hơn, bạn thử tưởng tượng nếu ở trong 1 căn nhà với diện tích quá lớn, trường khí trong nhà nhất định sẽ cực vượng, mà đâu phải ai cũng có thể chịu được trường khí cực vượng như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Điều này liên quan đến việc số mệnh của người đó có thể gánh được tài lộc hay không. Có những người mệnh khí vượng, có thể giữ tiền, dù có nhiều tài lộc về tay cũng chẳng hề hấn gì.

Song có những người phúc mỏng mệnh mỏng, tiền nhiều là gặp chuyện, hết chuyện này đến chuyện khác cho tới khi tiêu hết tiền trong tay thì mọi chuyện mới ổn thỏa trở lại.

Đó là còn chưa nói đến việc nhà rộng mà nhân khẩu ít thì dương khí khó vượng, dễ sinh ra các luồng khí xấu, tự dưng gây hại cho vận trình của gia chủ.

“Nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn”

Dân gian xưa có câu “nhà hướng Nam, không làm cũng có ăn” hay “lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam”. Sở dĩ như vậy vì theo Tiên thiên bát quái, phía Nam được coi là hướng của bậc đế vương, còn theo Hậu thiên bát quái thì hướng này là biểu tượng của ánh sáng và lửa.

Các bậc vua chúa thời xưa thường tọa Bắc nhìn Nam để hướng về ánh sáng, mong muốn có đủ trí lực, anh minh sáng suốt để cai trị thiên hạ. Do đó hướng Nam thường gắn với vận mệnh cao quý, phát đạt và đầy quyền uy của con người. Nhà ở hướng này thì công việc hanh thông, tài vận tốt, sức khỏe vượng.

Ngoài ra, xây nhà hướng Nam còn giúp ngôi nhà nhận được đầy đủ ánh sáng, lưu thông gió tốt, tránh được gió nóng từ phía Tây thổi tới vào mùa hè và gió lạnh từ phương Bắc tràn về vào mùa đông. Vì vậy, xây nhà hướng này vừa lợi dụng được triệt để ánh sáng mặt trời, vừa giúp ngôi nhà ấm vào mùa đông, mát vào mùa hè.

Ảnh minh họa: Internet

Thông gió, nhiều ánh sáng

Đa số các thiết kế nhà hiện nay đều tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên vào nhà. Ngôi nhà nhiều ánh sáng không chỉ mang tới cảm giác thoáng đãng mà còn tốt cho sức khỏe của người sống trong nhà. Nếu thiếu ánh sáng, người sống trong nhà dễ bị đau ốm, mệt mỏi, dễ mất cân bằng âm dương.

Nếu một ngôi nhà quá kín, âm u mờ mịt, ban ngày ban mặt cũng phải bật đèn sẽ khiến âm khí thịnh tài lộc của chủ nhà dễ bị sa sút và sự nghiệp bị ảnh hưởng xấu, khó lòng thăng tiến trong công việc.

Nếu chuẩn bị xây nhà, bạn cũng cần phải chú trọng yếu tố “tàng phong, tụ khí”. Tức là gió mang tài lộc đến và tụ lại trong căn nhà. Ngôi nhà như vậy sẽ giúp khí vận cân bằng tạo tiền đề cho sự phát hưng thịnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trước thấp, sau cao

Những ngôi nhà có thế tựa sơn hướng thủy được xem là đại cát, đại lợi. Nếu không có được thế như vậy thì ngôi nhà có phía trước thấp, phía sau cao cũng được coi là thế tựa sơn, có điểm tựa vững chãi. Ngôi nhà có hình thế này không chỉ cát khí cho long mạch mà còn tốt cho hậu vận về sau.

Ngôi nhà này được ví như túi vàng tích trữ tài sản tốt cho gia chủ. Ở trong ngôi nhà thế này thì tài lộc sẽ đọng lại, thúc đẩy sự nghiệp hanh thông, hưng vượng mang đến nhiều vinh hoa phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.