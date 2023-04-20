Top 4 loại cây cảnh để trong phòng khách mang đến vượng khí và may mắn, tài lộc dồi dào, chiêu tài đón lộc cho gia chủ

Loại cây này thường được lựa chọn làm cây cảnh trang trí trong nhà vì hình dáng nhỏ gọn và rất bắt mắt. Cây bình an có khả năng đem lại một số lợi ích trong phong thủy.

Ngoài ra, cây bình an có khả năng mang lại sự may mắn, tốt lành cho người trồng. Nó giúp bạn tránh được điềm dữ, xui xẻo và giúp cho công việc, sự nghiệp trở nên hanh thông.

Đúng như tên gọi, cây bình an đem đến ý nghĩa tượng trưng cho sự bình yên, hạnh phúc, êm ấm cho gia chủ khi trồng. Vì vậy, bạn có thể sử dụng cây để làm quà tặng cho người thân, anh chị em trong gia đình như một lời cầu chúc họ luôn được hạnh phúc.

Đồng thời cây bình an cũng có khả năng lọc sạch không khí, tiêu trừ bớt độc tố có hại và ngăn ngừa bức xạ sóng điện tử giống như nhiều loại cây cảnh khác.

Ảnh minh họa: Internet

Cây phú quý

Cây phú quý rễ chùm, thân được tạo thành bằng những bẹ lá, cuống lá có màu trắng hồng. Lá phú quý mỏng, viền lá có màu hồng đỏ, bên trong có màu đậm. Phú quý là cây cảnh ưa bóng mát, có thể sống được trong môi trường ít ánh sáng, thậm chí chỉ có ánh sáng điện huỳnh quang thôi, nó cũng có thể sinh trưởng và phát triển.

Đây là loại cây có ý nghĩa phong thủy mang đến cho gia chủ sự may mắn, giàu sang và phú quý cho đúng với tên gọi, không chỉ vậy còn có tác dụng lọc sạch không khí, giảm bớt khói bụi, hấp thụ chất hữu cơ dễ bay hơi gây bệnh.

Vị trí đặt cây phú quý tốt nhất nên ở trong phòng khách để mang lại tài lộc và may mắn đến cho gia chủ. Không nên đặt cây cảnh phú quý dưới điều hòa sẽ khiến cây khó phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Cây kim tiền

Cây kim tiền là loại cây cảnh phong thủy cầu tài lộc được nhiều người ưa chộng. Loại cây này có lá sum suê, xanh tốt tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về tài chính, kinh tế, ngụ ý tiền bạc đếm không xuể. Cây kim tiền tương đối dễ sống, có thể thích nghi với môi trường sống trong nhà.

Ngoài ra, cây kim tiền có phần cành lá vươn cao, hướng lên trên thể hiện sự sung sức. Người ta tin rằng đặt cây kim tiền trong phòng khác sẽ giúp mang lại nhiều may mắn, thịnh vượng cho cuộc sống.

Đặc biệt, cây kim tiền có nhiều kích cỡ khác nhau, tha hồ để bạn lựa chọn loại cây phù hợp với không gian của căn nhà. Cây kim tiền có thể trồng trong đất hoặc sống thủy canh đều được, rất dễ chăm sóc.

Ảnh minh họa: Internet

Cây hạnh phúc

Loại cây này được ưa thích vì cái tên rất đẹp, có ý nghĩa ngọt nào. Đặt một cây hạnh phúc trong phòng khách có ý nghĩa mang may mắn, tốt lành vào nhà nên được nhiều người ưa chuộng.

Cây hạnh phúc mang sắc xanh chủ đạo, là biểu tượng cho niềm tin, hy vọng mãnh liệt với cuộc sống. Nếu trồng trong nhà sẽ thể hiện sự tinh tế và độc đáo trong tính cách gia chủ. Đây cũng là dòng cây cảnh cao và đẹp.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.