Nhan sắc tụt dốc không phanh, VẬN TRÌNH SA SÚT vì 5 lỗi phong thủy nhà ở này

Theo ngũ hành, Tủ lạnh thuộc Thủy và lò vi sóng thì thuộc Hỏa. Vì thế khi để hai vật dụng này gần nhau sẽ gây ra xung khắc, ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy nhà ở của bạn.

Nếu gia đình không còn cách nào ngoài cách sắp xếp đó thì nên đặt thêm một miếng gỗ ở giữa hai vật dụng, nhằm ngăn cản sự xung khắc mạnh mẽ giữa hai vật dụng.

Để tiện lợi và tiết kiệm không gian, nhiều gia đình có thói quen đặt lò vi sóng bên trên tủ lạnh mà không biết được sự tai hại của nó. Đây là một lỗi phong thủy nhà ở điển hình, phá hoại sự cân bằng âm dương, khiến cho vận trình của gia chủ khó bề tăng tiến và ngày càng suy yếu.

Không nên để lò vi sóng trên tủ lạnh. Ảnh minh họa: Internet

2. Vứt giày dép lung tung ở cửa ra vào (Huyền quan)

Cửa ra vào (Huyền quan) đây là nơi đi vào của cát khí. Nếu nơi đây không sạch sẽ hoặc quá lộn xộn sẽ khiến cho cát khí đi vào nhà bị đẩy lùi, Thần tài cũng chả buồn lui tới.

Nhiều gia đình có thói quen vứt giày dép lung tung trước cửa ra vào với lý do tiện đi lại mặc dù đã có tủ đựng dép. Tuy nhiên, các gia đình nên dừng ngay thói quen nào để tránh đem lại điều xui rủi. Hãy sắp xếp giày dép đúng vị trí theo phong thủy hoặc để gọn gàng vào tủ giày để tránh những điều không đáng có.

Không vứt dép lung tung trước cửa ra vào. Ảnh minh họa: Internet

3. Trang điểm trong nhà vệ sinh

Một trong những thói quen tai hại nữa mà các bạn hay mắc phải, nhất là phụ nữ đó chính là trang điểm trong nhà vệ sinh. Một hành động tưởng chừng là vô hại nhưng các bạn nữ lại không hiểu vì sao nhan sắc của mình lại ngày càng đi xuống.

Cũng theo phong thủy, nhà tắm thuộc hành Thủy và nhan sắc thuộc hành hỏa. Hai thứ này sẽ xung khắc với nhau làm ảnh hưởng đến nhan sắc của bạn. Nếu cứ giữ thói quen này thì các bạn đừng hỏi vì sao mình trang điểm hoài mà không thấy đẹp.

Thay vì vội vàng, tranh thủ trang điểm trong nhà vệ sinh thì các bạn nên cố gắng chuẩn bị nhiều thời gian hơn cho quá trình trang điểm của mình, thư thái ngồi trước bàn trang điểm để nhan sắc được thăng hạng thay vì chui rút vào nhà vệ sinh.

Không trang điểm trong nhà vệ sinh. Ảnh minh họa: Internet

4. Đi ngủ tắt hết toàn bộ điện

Theo phong thủy, khi không gian chìm sâu vào bóng tối thì âm khí sẽ dễ dàng tích tụ và bao trùm cát khí.

Nhiều bạn có thói quen khi ngủ phải tắt hết điện, cả căn phòng phải ngập trong bóng tối thì mới ngủ ngon được. Đây hoàn toàn là một thói quen vô cùng tai hại, hãy dừng ngay nếu bạn không muốn mình ngày một xấu đi.

Trong trường hợp này, bạn có thể để đèn ngủ nhỏ dưới chân hoặc để lại một bóng đèn ở xa với công suất nhỏ thôi. Ngoài ra, với nữ mệnh, nếu muốn nhan sắc ngày càng đẹp lên thì trong phòng ngủ hãy đặt một tấm gương có viền gỗ nhé, to hay nhỏ đều được.

Nên bật đèn ngủ khi ngủ. Ảnh minh họa: Internet

5. Không đóng nắp bồn cầu

Việc này chẳng những ảnh hưởng đến vệ sinh mà còn khiến tiền tài bạn kiếm được tiêu tan hết. Bạn nên biết rằng, nhà vệ sinh và vận trình tài lộc của gia chủ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó là lý do vì sao có tới 90% người giàu có trên thế giới đều đậy nắp bồn cầu lại sau khi sử dụng.

Nếu cuộc sống của bạn không dư dả hoặc lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn tiền bạc, hãy xem lại mình có phạm phải lỗi phong thủy nhà ở này hay không. Đương nhiên, tiền bạc có được là do cách kiếm tiền và tiết kiệm của mỗi người, song trước hết hãy thử bắt đầu từ thói quen nhỏ này nhé.

Đóng nắp bồn cầu sau mỗi lần sử dụng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.