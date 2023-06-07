7 vị trí cực bẩn, tích tụ nhiều vi khuẩn nguy hiểm đến sức khỏe mà ít ai hay biết

Khi hâm đồ ăn bằng lò vi sóng, nhiều thức ăn nổ đùng đùng, văng đầy trên thành lò nhất là những món trứng, cá kho, thịt heo có mỡ là dễ bị nhất. Lâu ngày những mảng này để lại mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng tới thực phẩm của bạn, thậm chí gây ra mùi khét khét rất khó chịu.

Bạn nghĩ rằng nhiệt độ cao sẽ diệt hết vi khuẩn nhưng lò vi song không phải là nơi vô trùng. Vi khuẩn sống rất dai và có thể ẩn mình nếu bạn không khử trùng thường xuyên.

Chúng ta vẫn biết, có rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn ẩn nấp ở tay nắm tủ lạnh và bàn di chuột, nhưng dưới nhiệt độ lạnh, nhiều loại vi khuẩn có hại còn có thể phát triển bên trong tủ lạnh.

Chính vì thế cứ khoảng từ 2-3 ngày bạn sử dụng khăn giấy khô chùi sơ cho trôi mỡ, sau đó dùng khăn ướt lau sạch lại là được.

Hầu hết hoa quả, rau củ sẽ tươi lâu hơn nếu chúng không được rửa sạch trước khi cho vào tủ lạnh cất trữ. Do đó, khi được đưa vào trong ngăn tủ, những thực phẩm này vẫn bám đầy thuốc trừ sâu và vi khuẩn. Tất nhiên, chúng ta vẫn rửa chúng trước khi nấu nướng nhưng vi khuẩn và vi trùng vẫn tích tụ trong ngăn chứa của tủ lạnh..

Tương tự với thịt sống được tích trữ trong tủ lạnh. Bao bì rò rỉ làm chất lỏng từ thịt sống đọng lại trong các ngăn kéo, dọc theo các cạnh kệ tủ. Ngay cả với các sản phẩm đóng gói như sữa hay bơ đã cũng mang theo vi khuẩn vào tủ lạnh.

Để loại bỏ các vi khuẩn dạng coli cũng như ngăn ngừa nấm men và nấm mốc phát triển trong tủ lạnh, hàng tháng, hãy tháo ngăn kéo, kệ tủ lạnh ra và rửa sạch sẽ với nước ấm cùng chất tẩy rửa nhẹ. Sau đó, lau khô chúng bằng vải sạch hoặc khăn giấy.

Giữa mỗi lần tổng vệ sinh tủ lạnh, hãy làm sạch mọi vết nước và bề mặt bên trong tủ bằng khăn lau kháng khuẩn. Đừng quên dành vài phút lau bụi trên nóc tủ lạnh và hút bụi nơi gầm tủ lạnh. Tháo nắp thông hơi để hút sạch bụi trên các cuộn dây vì chúng là nguyên nhân khiến tủ lạnh phải hoạt động hết công suất và tiêu tốn nhiều điện hơn để duy trì nhiệt độ lạnh cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Thớt

Thớt, nhất là loại làm từ chất liệu gỗ thường chứa vi khuẩn ở các rãnh nhỏ hay vết nứt sau mỗi lần sử dụng. Bạn nên sắm hai chiếc thớt riêng biệt, một chiếc chỉ để cắt trái cây, rau củ và một chiếc để cắt, thái thịt tươi sống. Điều này sẽ giúp làm giảm lây nhiễm chéo vi khuẩn trong quá trình nấu nướng.

Rửa thớt kỹ càng với nước nóng, xà phòng và xả lại bằng nước nóng. Sau đó, lau thật khô bằng khăn giấy hoặc khăn vải. Đừng để thớt ẩm ướt vì sẽ tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển. Bạn cũng có thể đặt thớt trong máy rửa chén bát để làm sạch kỹ lưỡng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Máy xay sinh tố, máy pha cà phê

Nước sạch khi ở trong môi trường ấm áp, ẩm ướt như máy pha cà phê cũng có thể tạo điều kiện hoàn hảo cho vi khuẩn, nấm men và nấm mốc phát triển. Nhiều thiết bị nhà bếp cần được làm sạch sau mỗi lần sử dụng. Tối thiểu hàng tuần, hãy tháo rời và làm sạch từng bộ phận của các thiết bị này. Một số bộ phận có thể được làm sạch trong máy rửa chén bát, trong khi một số bộ phận khác nên được rửa bằng nước nóng, xà phòng, sau đó tráng lại với nước nóng và sấy khô hoàn toàn.

Quy trình làm sạch trên cũng nên được áp dụng cho các vật dụng nhỏ hơn như dụng cụ mở nắp chai, thìa và cốc đong.

Ảnh minh họa: Internet

Bồn rửa

Bồn rửa là nơi ẩn nấp của nhiều loại vi khuẩn gây hại, đặc biệt là ở các vị trí tiếp nối giữa bàn bếp với bồn rửa, quanh miệng cống và phần rổ chặn rác.

Sau mỗi lần nấu nướng hay rửa chén, bạn cần khử trùng bồn rửa để đảm bảo vệ sinh vì đa phần bồn rửa đều có chứa vi khuẩn E.coli hoặc các vi khuẩn dạng coli. Các khu vực xung quanh bồn rửa cũng cần được khử trùng sạch sẽ tránh trường hợp thức ăn bám lại. Bạn sử dụng chất tẩy rửa bồn có khả năng khử trùng cùng khăn sạch để vệ sinh khu vực này.

Ảnh minh họa: Internet

Khăn lau và miếng bọt biển

Nhằm nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng khăn giấy và tác động của chúng đối với môi trường, nhiều gia đình đã chuyển sang sử dụng bọt biển, bàn chải chà rửa và khăn lau bát. Thật không may, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi NSF, có ít nhất 75% những vật dụng này chứa vi khuẩn dạng coli (có thể là Salmonella hoặc E.coli).

Nếu sử dụng những sản phẩm này, bạn nên rửa lại chúng bằng nước nóng sau khi nấu nướng hoặc rửa chén bát. Bàn chải cọ bồn rửa, rau củ có thể được đưa vào máy rửa chén để làm sạch kỹ càng sau mỗi lần sử dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Hộp đựng thức ăn, túi đi chợ và chai đựng nước

Mỗi khi bạn sử dụng hộp đựng thức ăn, túi đi chợ hay chai đựng nước là mỗi lần tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo, trừ khi chúng được vệ sinh đúng cách.

Các hộp đựng thực phẩm nên được tháo nắp và đặt trong máy rửa chén bắt hoặc rửa bằng nước nóng, xà phòng, tráng qua nước nóng và sấy khô hoàn toàn. Túi đi chợ có thể cho vào máy giặt để làm sạch kỹ lưỡng.

Lời khuyên đối với túi đi chợ đó là sử dụng tách biệt túi để đựng rau củ quả và túi để đựng thịt.