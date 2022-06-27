Trưa nay ăn gì: Cơm trưa cùng món Cá trắm xốt cà đậm đà!

Món ngon mỗi ngày 27/06/2022 12:00

Làm cá trắm xốt cà chua chua, đậm đà, ăn với cơm trắng siêu hợp

Cá Trắm xốt cà chua

Trưa nay ăn gì: Cơm trưa cùng món Cá trắm xốt cà đậm đà! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cá trắm tươi
  • 2 trái cà chua
  • Rau thì là
  • Ớt tươi, hành tím
  • Gia vị: đường, nước mắm, dầu hào, hạt nêm, nước lọc, bột tiêu, dầu ăn, nước lọc
Trưa nay ăn gì: Cơm trưa cùng món Cá trắm xốt cà đậm đà! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cá rửa sạch lại cùng nước muối loãng rồi để ráo

- Cà chua rửa sạch, bổ múi cau

- Thì là rửa sạch, thái khúc

- Hành tím - ớt tươi thái lát.

- Rán cá cho hai mặt vừa chín tới.

- Phi thơm hành tím, cho cà chua vào đảo đều, khi cà chua bắt đầu mềm thì nêm hạt nêm, đường, dầu hào vào đảo cho tan và thêm nước lọc. Thêm nước lọc và đun hỗn hợp đến khi phần cá chín tới thì cho xốt vào.

 

Trưa nay ăn gì: Cơm trưa cùng món Cá trắm xốt cà đậm đà! - Ảnh 3

 

- Đun tầm 7-10 phút ở lửa nhỏ cho xốt ngấm đều thịt cá. Sau đó nêm nếm lại với nước mắm và bột tiêu cho vừa khẩu vị, cho thìa là, ớt cay vào đun thêm 1 phút là tắt bếp.

- Trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi

 

Trưa nay ăn gì: Cơm trưa cùng món Cá trắm xốt cà đậm đà! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Nguyễn Thị Thùy Linh

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