Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh!

Pha chanh sả hạt chia chua chua, giải nhiệt mát mẻ sảng khoái

NƯỚC CHANH SẢ HẠT CHIA

Nguyên liệu:

1-2 trái chanh

2 cây sả

Hạt chia

Đường

Lá bạc hà

Cách làm:



- Vắt nước chanh

- Hạt chia ngâm nước nóng cho nở ra rồi để nguội

- Nước sả, để có mùi sả thơm thì đun sả khoảng 10-15 phút, sau đó để sả ra hết nước rồi cho ra bình, để nguội nếu thích

- Cho nước sả, vắt chanh, thêm đường và hạt chia vào, cho thêm chút lá bạc hà đập dập cho mùi the mát

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Thanh Ngoc Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nhiet-mua-he-cung-chanh-sa-hat-chia-mat-lanh-480639.html