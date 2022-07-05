Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 09:00

Pha chanh sả hạt chia chua chua, giải nhiệt mát mẻ sảng khoái

NƯỚC CHANH SẢ HẠT CHIA

Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1-2 trái chanh
  • 2 cây sả
  • Hạt chia
  • Đường
  • Lá bạc hà 
Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Vắt nước chanh

- Hạt chia ngâm nước nóng cho nở ra rồi để nguội

- Nước sả, để có mùi sả thơm thì đun sả khoảng 10-15 phút, sau đó để sả ra hết nước rồi cho ra bình, để nguội nếu thích

- Cho nước sả, vắt chanh, thêm đường và hạt chia vào, cho thêm chút lá bạc hà đập dập cho mùi the mát

 

Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thanh Ngoc Nguyen

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