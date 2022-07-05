Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh!

Pha chanh sả hạt chia chua chua, giải nhiệt mát mẻ sảng khoái
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NƯỚC CHANH SẢ HẠT CHIA
Nguyên liệu:
- 1-2 trái chanh
- 2 cây sả
- Hạt chia
- Đường
- Lá bạc hà
Cách làm:
- Vắt nước chanh
- Hạt chia ngâm nước nóng cho nở ra rồi để nguội
- Nước sả, để có mùi sả thơm thì đun sả khoảng 10-15 phút, sau đó để sả ra hết nước rồi cho ra bình, để nguội nếu thích
- Cho nước sả, vắt chanh, thêm đường và hạt chia vào, cho thêm chút lá bạc hà đập dập cho mùi the mát
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Thanh Ngoc Nguyen