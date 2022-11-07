Nguy cơ "rước họa vào thân" cực cao nếu ăn phải tỏi cùng với 5 loại thực phẩm "đại kỵ"

Món ngon mỗi ngày 07/11/2022 05:21

5 thực phẩm dưới đây được cho là đại kỵ với tỏi, tưởng rằng bình thường nhưng ăn thường xuyên coi chừng ngộ độc thực phẩm.

Cá diếc

Đây là món ăn rất hấp dẫn khi kho mặn, rán giòn, nấu canh chua… Thực phẩm này có tác dụng thông huyết mạch, bổ thể nhược, bổ âm huyết, ích khí tiện tì, thanh nhiệt giải độc, thông mạch hạ sữa, lợi tiểu tiêu sưng, khử phong thấp, tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, bạn không nên nấu cá diếc với tỏi, vì chúng kiêng kỵ lẫn nhau. Nếu ăn chung cá diếc và tỏi có thể làm tăng co giật đường tiêu hóa.

Nguy cơ 'rước họa vào thân' cực cao nếu ăn phải tỏi cùng với 5 loại thực phẩm 'đại kỵ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cá trắm

Đây cũng là một trong các loại thực phẩm kỵ với tỏi, do đó bạn không nên dùng tỏi kết hợp với cá trắm. Dù nó là loại cá hết sức bổ dưỡng, rất ngon nhiều thịt nhưng trong quá trình chế biến, bạn chỉ nên dùng với thì là, hành và gừng. Vì cá trắm có tính bình, vị ngọt không phù hợp với tỏi, tính nóng.

Trứng

Tỏi và trứng không thể kết hợp cùng nhau nếu ăn cùng có thể biến thành chất độc gây hại cho cơ thể, nhất là khi chiên quá cháy.

 

Theo Đông y, ăn trứng cùng với tỏi có thể gây khó tiêu, chướng bụng, đầy hơi.Tỏi chiên quá cháy thường tạo ra chất rất độc, nguy hiểm cho sức khỏe.

Nguy cơ 'rước họa vào thân' cực cao nếu ăn phải tỏi cùng với 5 loại thực phẩm 'đại kỵ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thịt gà

Thịt gà là loại thực phẩm có tính ấm (ôn), tính ngọt (cam) vì vậy khi kết hợp với tỏi là tính đại nhiệt (nóng) sẽ khiến món ăn trở nên nóng, khó tiêu và dễ sinh ra táo bón, kiết lị. Nếu bạn bị táo bón vì đã ăn gà với tỏi, để mau khỏi, bạn có thể nấu nước lá dâu uống.

Xoài

Thông thường tỏi và xoài sẽ không ăn cùng nhau. Tuy nhiên, khi chế biến các món ăn từ quả xoài, chẳng hạn như món gỏi xoài, thì các thực phẩm kết hợp cùng có thể là thịt, tôm, cá, tép khô, lạc...

 

 

Ngoài ra, các gia vị đi kèm món gỏi gồm: mắm, muối, đường, chanh... Tuy nhiên, tuyệt đối không nên bỏ thêm tỏi. Lý do bởi tỏi khi kết hợp với xoài có thể làm vàng da.

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