Mứt chuối ngào gừng dân dã thấm vị - đậm tình quê hương miền Tây!

Món này có thể ăn cùng với bánh tráng nướng sẽ rất ngon, bẻ một miếng bánh tráng rồi cho một ít mứt chuối lên trên và thưởng thức...

Nguyên liệu làm chuối ngào gừng

- 500g chuối khô

- 300g gừng

- 200g đậu phộng

- 30g mè trắng

- 350g Đường

- 1 quả Chanh

- 1/2 muỗng cà phê muối

Cách làm:

Gừng mua về bạn đem gọt vỏ rồi rửa sạch với nước, sau đó cắt lát mỏng và thái sợi.

Chuối khô cắt sợi vừa ăn

Cho mè vào rang với lửa nhỏ, đến khi mè ngả vàng và có mùi thơm là được. Tương tự, với đậu phộng, bạn cũng rang từ 7 - 10 phút để đậu phộng chín và vàng đều sau đó tách vỏ.

Đun sôi đường vàng và 250ml nước lọc, sau đó thêm vào đó 1/2 muỗng cà phê muối. Nấu thêm 5 phút cho hỗn hợp sánh lại, tiếp đến cho nước cốt chanh vào và nấu thêm vài phút để món mứt không bị lại đường, dẻo hơn.

Cho chuối khô và gừng vào chảo nước đường và trộn đều lên. Sên chuối đến khi hỗn hợp còn 1 xíu nước là được, đừng để chuối quá khô. Khi nguội mứt chuối sẽ khô lại thêm.

Tiếp đến, cho đậu phộng và mè vào, tắt bếp rồi tiếp tục đảo đều. Sau cùng chờ món chuối xào nguội và cho ra dĩa.

Lưu ý nên sên với lửa vừa để chuối thấm đường và gừng thơm ngon hơn, nếu sên lửa lớn chuối dễ bị lại đường mất ngon.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Nguyễn Thị Xuân Diệu

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