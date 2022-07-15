Mì spaghetti sốt bò bằm ngon như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 15/07/2022 05:29

Phần sốt chưa dùng đến chị em để vào hộp kín cất tủ đông, trước khi ăn chỉ cần bỏ ra làm nóng lại rồi luộc mì là có đĩa mì thơm ngon nhức mũi rồi.

1. Nguyên liệu:

 

Mì spaghetti sốt bò bằm ngon như ngoài hàng - Ảnh 1

 

- Mì spaghetti

- Cà chua tươi: 1,5kg

- Thì bò: 500g

- Hành tây, carrot: 1 củ

- Cà chua xay (tomato paste): 100g

- Dầu oliu: 100g

- Bơ lạt: 400g

- Tỏi: 1 củ

- Lá khô Basil, Oregano

- Gia vị, đường

 

2. Cách làm:

 

- Cà chua rửa sạch, khứa vỏ, trần với nước sôi sau đó bóc vỏ, cắt làm đôi và bỏ hạt. Phần hạt cà chua còn rất nhiều nước nên mình đựng vào bát để sau đó sẽ dùng rây lọc lại.

 

Mì spaghetti sốt bò bằm ngon như ngoài hàng - Ảnh 2

 

- Hành tây, Carrot, tỏi rửa sạch, bóc vỏ, thái hoặc băm nhỏ.

- Làm nóng nồi sau đó cho dầu oliu và bơ vào.

- Phi thơm tỏi băm, cho tiếp đến hành tây, carrot vào xào mềm

 

Mì spaghetti sốt bò bằm ngon như ngoài hàng - Ảnh 3

 

- Cho tiếp phần thịt và nước cà chua vào xào lửa to trong 5 phút.

- Hạ nhỏ lửa, đun liu riu hỗn hợp trên đến khi mềm, sau đó dùng máy xay, xay nhuyễn

- Tiếp theo là cho thịt bò, cà chua xay, lá khô Basil và Oregano. Nêm nếm muối đường cho vừa ăn.

 

Mì spaghetti sốt bò bằm ngon như ngoài hàng - Ảnh 4

 

- Giờ thì cứ để nó trên bếp đến khi đạt độ sệt mong muốn là được

- Trong thời gian chờ đấy thì có thể đi luộc mì với ít muối. Mì chín vớt ra, trụng nước lạnh, sau đó trộn với 1 ít dầu oiliu để mì không bị dính vào với nhau.

- Khi ăn trộn mì với sốt nóng là hoàn thành.

 

Mì spaghetti sốt bò bằm ngon như ngoài hàng - Ảnh 5
Thành quả ngon không kém ngoài hàng, chúc các bạn thành công!

 

Nguồn: FB Nguyễn Đỗ Linh Giang

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