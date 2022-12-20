Rau khoai lang vô cùng nhiều lợi ích, chẳng khác ‘nhân sâm’ đối với sức khỏe . Theo Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng (Bệnh viện K), các chất đặc tính chống ôxy hóa trong rau khoai lang là nhờ các dẫn xuất của axit caffeoylquinic, quercetin, anthocyanin… Nghiên cứu trên sử dụng 200g rau khoai lang tím cho vận động viên trong 1-2 tuần giúp giảm quá trình ôxy hóa lipid và DNA, tăng glutathione trong máu, cải thiện khả năng chống ôxy hóa trong huyết tương.

Quen thuộc trong những bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình, rau khoai lang mang lại tác dụng tốt, thậm chí chống ung thư . Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang như vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần so với củ khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , những công dụng đặc biệt của rau khoai lang khiến nó được gọi tên, ‘nữ hoàng chống ung thư’ hoặc loại rau trường thọ .

Chống ung thư

Thân cây khoai lang rất giàu các nguyên tố vi lượng, có khả năng chống ung thư và ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả. Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng chống ung thư mạnh với các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế là nhờ các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kỳ tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch.

Rau khoai lang chống ung thư cực tốt. Ảnh: Internet

Nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá khoai lang có tác dụng hỗ trợ phòng các loại tế bào ung thư ruột kết, vú, tiền liệt tuyến, đại trực tràng và ung thư phổi. Cơ chế là nhờ các polyphenol và anthocyanin điều chỉnh chu kì tế bào, cảm ứng gây chết tế bào, giảm tăng sinh thành mạch. IbACP là peptit 16 acid amin được tách chiết từ rau khoai lang cũng cho thấy có khả năng ức chế dòng ung thư tuyến tụy.

Phòng bệnh tim mạch

Tại châu Phi và Indonesia, rau khoai lang còn được sử dụng làm bài thuốc truyền thống để điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Các hợp chất flavonoid và quercetin trong lá khoai lang làm giảm sự hấp thu acid béo trong ruột thông qua điều chỉnh các enzym khác nhau liên quan đến chuyển hóa lipid và sự biểu hiện của các yếu tố phiên mã liên quan đến tổng hợp chất béo trung tính và cholesterol.

Rau giúp phòng tim mạch cực tốt. Ảnh: Internet

Quercetin còn giảm hoạt động của lipase tuyến tụy, ức chế sự hấp thu cholesterol và triglycerid thông qua chất vận chuyển cholesterol và acid béo ở biểu mô.

Tốt cho người tiểu đường

Đối với tình trạng đường huyết cao, các flavonoid trong lá khoai lang có thể thúc đẩy sự hấp thụ glucose ở mô ngoại vi và tăng cường bài tiết insulin, giảm tình trạng tự hủy của tế bào β tuyến tụy. Ngoài ra, quercetin kích hoạt tái tạo tế bào β trong tuyến tụy, gây tăng tiết insulin. Kết quả là, con đường tế bào liên quan đến bài tiết insulin sẽ được kích thích, làm giảm khả năng kháng insulin, giúp chống lại bệnh đái tháo đường.

Ngọn rau lang có chứa một chất gần giống insulin. Ảnh: Internet

Ngọn rau lang có chứa một chất gần giống insulin mà ở lá già không có chất này. Vì thế, người bệnh đái tháo đường có thể dùng ngọn rau lang để ăn như là một phương thuốc bảo vệ sức khỏe của mình.

Chống đông máu và giảm đau bụng trong kỳ kinh

Có rất nhiều loại thực phẩm cung cấp vitamin K cho cơ thể, trong đó rau khoai lang là nguồn cung cấp dồi dào. Vitamin K là một loại vitamin thiết yếu mà cơ thể sử dụng để giúp đông máu, từ đó giúp cơ thể hồi phục vết thương nhanh cũng như là giảm đau bụng kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt.

Giảm nguy cơ loãng xương

Đối với những người phụ nữ sau mãn kinh, do hàm lượng canxi trong xương mất cân bằng nên có thể gây ra các nguy cơ bị loãng xương. Việc bổ sung vitamin K có từ rau khoai lang sẽ giúp cân bằng lại lượng canxi trong xương. Ngoài ra, khi kết hợp vitamin D với vitamin K thì nó có thể giúp người bị gãy xương sẽ mau hồi phục.

Phòng bệnh táo bón

Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón.

Canh khoai lang nấu nấm: Món ăn đại bổ

Theo Dân Việt, nấu lá khoai lang cùng nấm thành món canh đại bổ. Bạn có thể chuẩn bị sau đây:

Nguyên liệu: Rau khoai lang: 1 mớ, trứng gà: 1 quả, tỏi: 2 nhánh, nấm: 35g, mộc nhĩ: 85g, trứng muối: 1 quả, hành khô: 1 củ

Khoai lang nấu nấm đại bổ. Ảnh: Internet

Bạn tham khảo cách làm như sau:

- Lá khoai lang mua về rửa thật sạch rồi thái thành từng khúc nhỏ. Chú ý, để bớt nhựa, bạn nên ngâm rau trong nước muối pha loãng rồi mới rửa lại cùng nước sạch. Hành, tỏi khô bóc nhỏ, băm nhuyễn. Nấm, mộc nhĩ rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Trứng muối cắt miếng.

- Xào nấm: Bắc nồi lên bếp rồi thêm dầu ăn vào đun nóng. Cho tỏi và hành khô vào phi thơm. Trút nấm cùng mộc nhĩ vào xào chung.

- Nấu canh: Thêm nước lọc vào rồi đun sôi. Khi nước sôi, bạn cho trứng gà, trứng muối đã thái nhỏ vào. Nước sôi trở lại, bạn cho toàn bộ rau lang vào đun sôi. Nêm nếm gia vị cho vừa miệng.

Món canh rau khoai lang nấu với nấm, mộc nhĩ cùng trứng này ăn rất ngon. Bạn có thể ăn kèm với cơm nóng hoặc dùng như một món ăn nhẹ cũng cực kỳ hợp lý. Để món canh này tuyệt vời hơn, bạn nên dùng dầu hạt cải như thế nước canh sẽ có màu vàng đẹp mắt. Ngoài ra, không nên nấu quá lâu vì rau lang chín nhừ rất dễ có mùi nồng, không ngon.

Lưu ý khi ăn rau khoai lang

Theo Trí thức trẻ, lời khuyên ăn rau khoai lang lưu ý như sau:

- Không ăn rau khoai lang lúc quá đói vì khi đó đường huyết đã thấp, ăn thêm loại rau này sẽ lại làm lượng đường trong máu hạ thêm, gây mệt mỏi.

- Không ăn rau khoai lang quá thường xuyên vì chứa nhiều calcium có thể gây sỏi thận.

- Những người có đường tiêu hóa và khả năng hấp thụ kém không nên ăn vì bản thân lá khoai lang có tác dụng thông đại tiện, nếu đường tiêu hóa và hấp thu không tốt, ăn lá khoai lang sẽ làm nặng thêm chứng khó chịu đường tiêu hóa.

- á khoai lang không ăn được với trứng bởi sự kết hợp giữa cholesterol trong trứng và chất tannin trong lá khoai lang có thể gây đau bụng.

- Để nhuận tràng (chữa táo bón) thì dùng rau lang tươi luộc chín, không dùng rau lang còn sống vì sẽ có tác dụng ngược lại là gây táo bón. Cũng không nên dùng rau lang quá nhiều mà nên dùng xen kẽ với những loại rau khác.