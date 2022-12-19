4 món ăn + 1 món uống 'phá hủy’ đường ruột cực nhanh, ăn 1 miếng có hại gấp mấy lần bát rau sạch mà nhiều người rất thích

Vì là cơ quan chính hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn và chuyển hóa nuôi các tế bào cơ thể. Do đó, đường ruột là một trong những bộ phận quan trọng cần lưu ý để tránh gây hại.

Ngoài chức năng tiêu hóa, hệ tiêu hóa được xem như là não bộ thứ hai, và hoạt động theo trục não - ruột: Ruột và não có mối liên kết về nội tiết tố, miễn dịch và thần kinh, thông qua hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ruột chi phối chức năng của ruột...

Theo Sức khỏe và đời sống , chức năng chính của đường tiêu hóa là tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thực phẩm ăn vào và tạo ra năng lượng cung cấp cho cơ thể. Ngoài ra hệ tiêu hoá còn có chức năng thải độc, bài tiết các chất cặn bã của quá trình tiêu hóa.

Thực phẩm rất quan trọng với đường ruột. Ảnh: Internet

Nếu hệ tiêu hóa không khỏe mạnh có thể dẫn đến kém hấp thu nước, điện giải, các chất dinh dưỡng, các muối mật, sinh tố, các yếu tố vi lượng… Điều này dẫn đến sự thiếu hụt của các vitamin, protein, khoáng chất, carbohydrate và các chất dinh dưỡng khác quan trọng cho sự phát triển và sự điều hòa của cơ thể, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, hãy bảo vệ sức khỏe của hệ tiêu hóa, từ đó giúp nâng cao chất lượng sống, cả thể chất và tinh thần.

Trong khi đó, dinh dưỡng đúng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, thông qua cung cấp năng lượng, các chất dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; từ đó giúp tăng cường chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

Vì sao chất xơ quan trọng với đường ruột?

Chất xơ là một món quà của "mẹ thiên nhiên" ban tặng cho chúng ta giúp tăng cường và bảo vệ sức khoẻ, nhưng còn không ít người chưa biết rõ về vai trò của nó, chưa sử dụng hợp lý món quà này, dẫn đến hậu quả không tốt cho sức khỏe.

Chất xơ cùng với nước giúp điều hòa nhu động ruột, hạn chế táo bón hoặc tiêu chảy. Chất xơ giúp duy trì sức khỏe của đường ruột như giảm nguy cơ bệnh trĩ, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng, ngăn ngừa các bệnh về ruột kết…

Chất xơ giúp kiểm soát cơn đói do gây ra cảm giác no lâu hơn, giúp ăn ít hơn, là giải pháp hiệu quả để duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Ăn rau rất quan trọng cho đường ruột. Ảnh: Internet

Chất xơ giúp phòng chống các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu… Chất xơ có thể giúp giảm tổng mức cholesterol trong máu bằng cách giảm lipoprotein tỷ trọng thấp "(LDL-Cholesterol) – một loại cholesterol "xấu.

Ngoài ra, chất xơ có thể hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung.

Nếu thường xuyên sử dụng các loại thực phẩm dưới đây, đường ruột của bạn bị phá hủy dần dần, nguy cơ mắc nhiều chứng bệnh nguy hiểm.

Chế độ ăn với ít nhất 400 g rau quả hàng ngày (với người trưởng thành) và tăng cường sử dụng các loại ngũ cốc nguyên hạt là giải pháp cung cấp chất xơ hiệu quả. Điều đó giúp chúng ta cân nhắc một cách tốt hơn khi bù lại với các thực phẩm kém lành mạnh

Những thực phẩm gây hại đường ruột

Rượu

Theo chuyên gia dinh dưỡng Morgyn Clair (tác giả của Fit Healthy Momma), thỉnh thoảng, bạn có thể uống rượu nhưng nếu thường xuyên uống nhiều rượu thì có thể ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe đường ruột của bạn.

Không chỉ một số loại đồ uống có cồn được chứng minh là có khả năng gây rối loạn tiêu hóa. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống rượu từ trung bình đến nặng thực sự có ít vi khuẩn có lợi hơn trong hệ tiêu hóa của mình.

Rượu vô cùng nguy hiểm. Ảnh: Internet

Các loại đậu

Tương tự như rau họ cải, đậu là một loại thực phẩm khác có chứa raffinose, loại đường được biết là gây ra đầy hơi.

Mặc dù rất bổ dưỡng do hàm lượng protein, chất xơ và vi chất dinh dưỡng, đậu thường gây rối loạn tiêu hóa. Đầy hơi, chướng bụng và đau dạ dày là một số triệu chứng thường gặp khi ăn đậu.

Ngoài lượng đường raffinose có trong đậu, hàm lượng chất xơ cao của chúng cũng có thể gây ra vấn đề tương tự. Mặc dù chất xơ là một chất dinh dưỡng thiết yếu, nhưng ăn quá nhiều chất xơ cùng một lúc, đặc biệt là khi đang gặp các vấn đề về đường ruột, có thể dẫn đến các triệu chứng trầm trọng hơn.

Thực phẩm có vị chua

Mặc dù thực phẩm lên men như cà muối, cải chua kích thích hệ tiêu hóa làm việc và hỗ trợ miễn dịch cho cơ thể, nhưng nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài, thức ăn có vị chua có thể gây hại cho sức khỏe.

Tránh ăn nhiều món lên men quá chua. Ảnh: Internet

Dạ dày chúng ta có chứa sẵn axit và các men tiêu hóa, do đó việc ăn nhiều thực phẩm có vị chua, nhất là vào lúc đói có thể làm lượng axit trong dạ dày tăng lên đột ngột, gây cảm giác đau cồn cào và sau đó là trướng bụng nếu ăn no.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên có thể là một món ăn vặt tiện lợi, nhưng chúng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề tiêu hóa của bạn.

Thực phẩm chứa nhiều carbohydrate đơn giản như khoai tây chiên, bánh mì trắng và bánh ngọt có xu hướng di chuyển nhanh qua đường tiêu hóa, thường dẫn đến đầy hơi và đầy bụng.

Hơn nữa, khoai tây chiên còn chứa rất nhiều chất béo, đây là nguyên nhân gây ra chứng ợ chua - một vấn đề phổ biến ở đường tiêu hóa. Ngoài khoai tây chiên thì đồ chế biến sẵn, thịt mỡ cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ợ nóng, ợ chua cho bạn.

Giăm bông, xúc xích

Giăm bông, xúc xích đều là những sản phẩm thịt đã qua chế biến, nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO đã chỉ ra rằng mỗi người tiêu thụ 50g thịt chế biến sẵn hàng ngày (tương đương với khoảng 4 miếng thịt xông khói hoặc 1 chiếc xúc xích) thì nguy cơ ung thư ruột kết sẽ tăng lên khoảng 18%.

Lý do là vì các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất phụ gia và tạo màu, thậm chí có thể chứa các hóa chất hình thành trong quá trình chế biến hoặc nấu thịt, ví dụ như hợp chất N-nitroso và hydrocarbon thơm đa vòng có thể gây ra bệnh ung thư.

Cách ngăn bệnh đường ruột, hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Theo Thanh Niên, ngoài việc sử dụng những thực phẩm tốt, bạn cũng nên lưu những cách sau để giảm những tác hại liên quan đến hệ tiêu hóa.

Ăn chậm nhai kỹ

Nước bọt được tạo ra khi nhai thức ăn có chứa enzyme amylase, giúp chuyển hóa thức ăn trong khi nhai. Khi nhai kỹ, thức ăn được nghiền thành các miếng nhỏ giúp quá trình tiêu hóa bên trong dạ dày tiêu tốn ít năng lượng và enzyme hơn, dẫn đến việc tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Sử dụng thêm thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men chứa vi khuẩn có lợi, giúp ngăn ngừa viêm đường tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích. Nên thêm thực phẩm có men vi sinh tự nhiên như kim chi, sữa chua, dưa muối, các loại rau củ quả muối vào bữa ăn, theo Patricia Bannan.

Ngoài ra, prebiotic là một loại chất xơ nuôi vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Chế độ ăn nhiều chất xơ này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm ruột. Prebiotic có nhiều trong trái cây, rau và ngũ cốc.

Uống nhiều nước

Uống không đủ nước, chất xơ không thể thực hiện công việc của mình. Nước và chất xơ phối hợp với nhau để vận chuyển thức ăn xuyên suốt qua đường tiêu hóa. Nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, theo Patricia Bannan.

Kiểm soát căng thẳng

Căng thẳng tạo ra hoóc môn cortisol, có thể dẫn đến rối loạn hệ tiêu hóa, hấp thu kém, khó tiêu, kích ứng và viêm đường ruột.

Thở sâu hoặc ở bên người vui vẻ, tích cực có thể giúp ích cho hệ tiêu hóa. Thiền và tập thể dục có thể giúp giảm căng thẳng.

Vận động

Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để cải thiện tiêu hóa. Đi dạo sau bữa ăn có thể giúp ruột vận chuyển thức ăn tốt hơn.

Một nghiên cứu cho thấy tập thể dục vừa phải, như đạp xe và chạy bộ, làm tăng thời gian vận chuyển đường ruột lên gần 30%.

Nghiên cứu cũng cho thấy 30 phút đi bộ mỗi ngày đã cải thiện đáng kể chứng táo bón.