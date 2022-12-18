Phần lớn các bệnh về gan có rất ít triệu chứng ở giai đoạn đầu. Đây là lý do tại sao rất khó để chẩn đoán các bệnh về gan trong giai đoạn sớm.

Bác sĩ Đình Thành cho biết, với các chỉ số liên quan đến men gan, thường không có giới hạn cao nhất. Tùy theo loại bệnh sẽ có mức độ cụ thể. Tuy nhiên, nếu chỉ số này tăng hoặc giảm bất thường đều tiềm ẩn nguy cơ tổn thương gan nặng hoặc các tế bào gan đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Theo Dân Trí, xét nghiệm máu đánh giá chức năng gan để phát hiện tổn thương, giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị thích hợp cho các bệnh lý ở gan.

Gan thường có rất ít triệu chứng ban đầu. Ảnh: Internet

Khi nhận được kết quả xét nghiệm bất thường, một số người bệnh có thể thấy hoang mang. Tuy nhiên, các chuyên gia gan mật khuyến cáo không nên quá lo lắng. Xét nghiệm máu chỉ là một phần trong quá trình thăm khám cận lâm sàng. Đó chưa phải là kết luận cuối cùng về tình trạng sức khỏe.

Nguyên nhân khiến gan tổn thương

Theo Báo Sức khỏe đời sống, một số nguyên nhân dẫn đến tổn thương gan được chỉ ra như sau:

Thực tế là gan luôn phải chịu tổn thương và sự viêm nhiễm của các mô xung quanh gan được xem là nguyên nhẫn dẫn đến đau gan.

Quá nhiều chất béo trong gan có thể gây bệnh gan nhiễm mỡ hoặc một người nghiện rượu có thể bị bệnh gan nhiễm mỡ do nghiện rượu. Bên cạnh bệnh gan nhiễm mỡ không phải từ rượu, cộng đồng khoa học vẫn đang tìm hiểu các nguyên nhân. Một số các yếu tố nguy cơ như béo phì, các bệnh liên quan đến hàm lượng cholesterol và nhiễm virus. Gan nhiễm mỡ có thể gây đau.

Kết quả của sự viêm nhiễm có thể dẫn đến viêm gan. Điều này lý giải cho những cơn đau xuất hiện dưới các xương sườn. Các ống dẫn mật bị viêm cũng có thể gây đau ở khu vực dạ dày.

Những nguyên nhân dẫn đến gan tổn thương. Ảnh: Internet

Xơ gan sẽ gây tổn thương và sẹo trong gan. Ở giai đoạn ban đầu, xơ gan không thể hiện các triệu chứng nhưng các cơn đau sau đó và mức độ nhạy cảm có thể xuất hiện ở vùng ổ bụng.

Uống nhiều rượu và nhiễm trùng như viêm gan C có thể dẫn đến xơ gan. Một số triệu chứng của xơ gan bao gồm ngứa da, mệt mỏi, buồn nôn, sụt cân và chân bị sưng.

Cách phát hiện bệnh gan

- Biểu hiện khi ăn uống: Theo Thanh Niên, bệnh gan thường không có nhiều dấu hiệu cảnh báo cho đến khi bệnh tiến triển đến giai đoạn muộn. Tuy nhiên, một chuyên gia chia sẻ một dấu hiệu cảnh báo có thể xuất hiện khi ăn.

Một dấu hiệu có thể biểu hiện khi đến giờ ăn, đó là cảm thấy không muốn ăn. Từ đau bụng đến cảm thấy không khỏe, có những dấu hiệu khác có thể chỉ ra tình trạng bệnh, đặc biệt là đối với người uống rượu.

- '2 đen - 2 vàng' biểu hiện ung thư gan

Theo Tri thức trẻ, 2 biểu hiện trên mặt chỉ rất rõ bệnh ung thư gan, 1 trong những dấu hiệu đã cần bạn đến bệnh viện kiểm tra ngay:

* 2 chỗ trên mặt chuyển sang màu đen

+ Quầng thâm mắt đen

Nếu máu trong gan lưu thông kém, nó có thể gây khô mắt, ngứa da. Điều này là do gan tích nhiều độc tố nên sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, từ đó làm quầng thâm trên mắt hiện lên rõ rệt.

+ Móng tay có sọc dọc đen

Móng tay bình thường sẽ có màu đỏ nhạt, phẳng và mịn, có nếp gấp. Nhưng nếu phần móng của bạn lại có đốm đen thì đây là dấu hiệu cho thấy quá trình trao đổi chất của gan bị tắc nghẽn, làm giai đoạn tuần hoàn máu diễn ra không tốt.

Móng tay có sọc. Ảnh: Internet

Theo Đông y, gan có liên quan đến gân cốt nên khi thấy móng tay có sọc dọc màu đen thì bạn nên nghĩ đến nguy cơ gan bị tổn thương. Chỉ khi bạn ăn uống và sinh hoạt lành mạnh hơn thì tình trạng này mới hoàn toàn biến mất.

*2 vùng trên mặt chuyển sang màu vàng

+ Da mặt vàng

Gan là cơ quan giải độc của cơ thể nên nếu chức năng gan hoạt động bình thường thì sắc mặt của bạn sẽ hồng hào, tươi tắn. Còn nếu sắc mặt trở nên vàng sạm, xỉn màu, tối đen thì đó là lúc chức năng gan làm việc kém, gây lắng đọng sắc tố da.

Do đó, khi nước da dần trở nên xỉn màu, đen sạm, da sần sùi, khô ráp và mất độ đàn hồi thì bạn cần nhanh chóng đi kiểm tra xem gan có đang bị tổn thương hay không.

Da mặt trở nên vàng đi. Ảnh: Internet

+ Lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng

Nếu chức năng gan bị tổn hại nghiêm trọng, mật trong gan sẽ tiết ra bất thường, từ đó khiến mật dễ xâm nhập vào máu. Khi mật đọng lại trong máu cao thì lòng trắng mắt sẽ chuyển sang màu vàng khác lạ.

Lòng trắng mắt chuyển màu vàng. Ảnh: Internet

Cách giảm ung thư gan

Theo Tuổi Trẻ, ung thư gan là căn bệnh đáng sợ trong các loại ung thư vì diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Theo bác sĩ, để phòng ngừa, chúng ta cần lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn, thực hiện vệ sinh sạch sẽ, ăn chín, uống sôi.

Trong bữa ăn cần cung cấp đầy đủ năng lượng, cân đối, đủ chất dinh dưỡng với 4 nhóm thực phẩm: chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa...), chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật), chất đường bột (các loại ngũ cốc) và nhóm rau xanh, trái cây.

Bên cạnh đó, người dân không nên ăn thực phẩm nấm mốc hoặc nghi ngờ nấm mốc như các loạt hạt, ngũ cốc... vì chúng thường chứa aflatoxin - độc tố gây ung thư gan. Vì vậy cần bảo quản thức ăn cẩn thận, khi thấy bị mốc cần bỏ ngay.

Tránh các thực phẩm chế biến dưới dạng nướng, quay, rán, đặc biệt là khi thực phẩm đã cháy khét thường sinh ra độc tố gây ung thư, đó là hidrocacbon đa vòng thơm.

Ngoài dinh dưỡng, bác sĩ Diệp khuyến cáo người dân không nên hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và tăng cường tập thể dục thể thao thường xuyên, quan trọng nhất là tiêm ngừa viêm gan siêu vi B để phòng ngừa xơ gan (người bị xơ gan có nguy mắc bệnh ung thư gan cao hơn người bình thường).