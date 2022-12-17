Theo bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và chuyên gia về giấc ngủ chia sẻ trên Zing, ngáy to khi ngủ có thể báo hiệu tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Trong đó, phổ biến nhất là ngủ ngáy có thể liên quan chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.

Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra thiếu oxy toàn thân, ảnh hưởng đến các cơ quan như tim, phổi, thận, tuyến tụy, não… từ đó gây rối loạn chuyển hóa, tăng huyết áp, tăng nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não, nhồi máu cơ tim. Chính vì vậy, tình trạng ngưng thở khi ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và có nguy cơ gây đột tử.

Đây là rối loạn nghiêm trọng có thể trở thành nguy hại tới sức khỏe. Ngưng thở khi ngủ (Obstructive Sleep Apnea – OSA) là sự rối loạn trong giấc ngủ, trong đó có hiện tượng ngưng thở hơn 10 giây hay giảm thông khí lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ ngày quá mức.

Ở mức độ nghiêm trọng, ngủ ngáy còn có thể làm xáo trộn sóng điện não, làm giảm trí nhớ, năng suất làm việc, khả năng tập trung, tinh thần mệt mỏi…

Bên cạnh đó, theo Học viện Y học về Giấc ngủ Mỹ, nếu không được điều trị, chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn sẽ khiến bạn có nguy cơ cao bị tăng huyết áp, bệnh tim, tiểu đường type II hoặc trầm cảm, thậm chí tử vong sớm. Ngủ ngáy cũng làm suy giảm khả năng tình dục, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng.

Một số nguyên nhân dẫn đến ngủ ngáy

Theo Dân Trí, chỉ hơi thừa cân một chút thôi cũng có thể dẫn đến ngủ ngáy. NHS cho hay “các mô mỡ xung quanh cổ sẽ chặn đường thở lại và ngăn không cho không khí ra vào tự do.”

Đối với những người uống rượu thì ngáy đã trở thành một vấn đề. Rượu làm thả lỏng cơ, và khi bạn ngủ thì cơ còn tự động thả lỏng nhiều hơn nữa.

Và hút thuốc cũng gây ra hậu quả tương tự. Khói thuốc là một chất kích thích nghiêm trọng đối với mũi và cổ họng, có thể khiến chúng bị sưng lên.

Kết quả là, luồng hơi thở sẽ bị chặn bớt và dẫn đến ngáy ngủ.

Bạn nên làm gì để chấm dứt chứng ngủ ngáy?

Theo Dân Trí, trước hết, bạn phải luôn luôn duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng.

- Đối với những người uống rượu thì nên uống bớt đi nếu ngáy đã trở thành một vấn đề. Bạn nên loại bỏ hoàn toàn thuốc lá trong cuộc sống. Một cách khác để dừng ngáy ngủ là thay đổi tư thế ngủ của bạn – thay vì nằm ngửa thì bạn hãy nằm nghiêng.

- Một chuyên gia về tai mũi họng và ngáy ngủ của Bệnh viện Tai họng Capital ở Austin, Tesax cho biết: “một chiếc gối cơ thể (một chiếc gối đủ dài để đỡ được toàn bộ cơ thể của bạn) sẽ giúp bạn sửa lại tư thế ngủ một cách dễ dàng. Nó giúp cho bạn duy trì tư thế ngủ nghiêng và có thể tạo ra một sự thay đổi khá lớn”.

- Nếu bạn bị ngủ ngáy ban đêm thì phải tránh những thực phẩm rán, rượu, thực phẩm chế biến từ sữa, nước ngọt, nước nhiều đường. Bạn có thể cân bằng giữa trái cây và rau củ hàng ngày là một cách tuyệt vời để giảm chứng bệnh ngủ ngáy.

Giảm các thức ăn gây thừa cân, béo phì. Ảnh: Internet

Mẹo cuối cùng là bạn chỉ cần chú ý phải thở bằng mũi. Bạn có thể tắm nước nóng trước khi ngủ sẽ giúp lỗ mũi mở rộng ra.

- Hỗn hợp trị chứng ngủ ngáy

Theo Tri thức trẻ, một món đồ uống chữa ngủ ngáy hiệu quả mà bạn có thể thực hiện cho mình trước khi ngủ. Món đồ uống với thành phần nước hoa quả tươi, giúp bạn ngủ ngon mỗi ngày, nước ép hoa quả giúp ngăn chặn ngủ ngáy. Triệu chứng giảm hẳn đi.

Uống nước trái cây trước khi ngủ giảm chứng ngủ ngáy. Ảnh: Internet

Thành phần bao gồm cà rốt, táo, chanh và gừng.

+ 4 củ cà rốt nhỏ

+ 1 quả táo

+ 1/8 trái chanh (vắt lấy nước cốt)

+ 1,5 cm gừng

Thực hiện:

Rửa sach cà rốt, gọt bỏ phần vỏ ngoài rồi cho vào máy ép trái cây cùng các nguyên liệu còn lại. Vậy là bạn đã có hỗn hợp nước uống giúp giảm ngáy ngủ cho bản thân và gia đình rồi.

Sau khi ép lấy được hỗn hợp, nên uống trước khi đi ngủ ít nhất 1 tiếng đồng hồ để phát huy hiệu quả tối đa nhất. Ngày đầu tiên, uống nước trái cây vào buổi sáng, trước khi ăn trưa và trước khi ăn tối.

Sau đó, có thể uống 1 cốc/ngày. Loại nước này giúp hỗ trợ đường hô hấp, ngăn ngừa chứng ngủ ngáy một cách hiệu quả.

Đây cũng sẽ là thức uống cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn vào sáng hôm sau.

Một số món ăn trị ngủ ngáy hiệu quả

Theo Sức khỏe và đời sống, bạn có thể tăng cường thực phẩm sau giảm triệu chứng ngáy khi ngủ.

- Mật ong

Được đánh giá cao về hàm lượng chất dinh dưỡng cần thiết và đường tự nhiên, mật ong là thực phẩm tuyệt vời để chống lại nhiều rối loạn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Mật ong giúp làm mềm cổ họng và đường thở nên nó rất lý tưởng để ngăn ngừa tật xấu ngủ ngáy. Ngoài ra, nó còn kích thích sản xuất melatonin, giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn.

- Cá béo

Tất cả các loại cá béo đều có chứa một lượng lớn chất chống oxy hoá và axit béo omega-3, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi hấp thụ vào cơ thể.

Ăn cá loại này ít nhất 2 lần/một tuần giúp làm sạch các động mạch, làm giảm cholesterol dư thừa và ngăn ngừa sự phát triển của rối loạn tim mạch. Ngoài ra, cá béo còn là thực phẩm tốt cho một chế độ ăn uống bổ sung cho những người muốn trị chứng ngủ ngáy. Chất béo tự nhiên của cá giúp bạn thư giãn cơ cổ họng và giảm khó khăn về hô hấp.

- Tỏi

Tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh mà sau khi cơ thể hấp thu sẽ giúp chống lại các loại bệnh về đường hô hấp và ngăn ngừa sự phát triển của những bệnh nhiễm trùng.

Khi ăn sống, nó có hiệu ứng chống viêm trong cổ họng, làm giảm các âm thanh hô hấp gây khó chịu do ngáy trong khi ngủ.

- Củ nghệ

Củ nghệ giúp điều trị nhiều bệnh khác nhau. Nghệ cũng có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa ngủ ngáy nhờ có chứa đặc tính sát trùng và kháng khuẩn.