Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần!

Nấu mì ý xốt cà chua béo béo chua chua, thịt cua hòa quyện ngon ngon

MÌ Ý XỐT KEM CÀ CHUA

Nguyên liệu:

1-2 con cua/ghẹ

2 trái cà chua

25gr phô mai Parmesan

15gr bơ lạt

75ml kem tươi

100ml rượu vang trắng

Tỏi - hành tím

Cách làm:

Sơ chế:

- Luộc cua và bóc cua, để riêng phần gạch và thịt ra 2 bát

- Băm nhỏ: hành, tỏi, cà chua

Nấu hỗn hợp xốt:

- Cho dầu ăn vào phi thơm hành, tỏi, xào cà chua trước

- Sau đó có thể cho thêm bơ vào nếu thích

- Cho 100ml rượu vang trắng vào và đun sôi đến khi gần cạn và bốc hết hơi cồn

- Cho gạch cua vào xào cho săn lại

- Cho thêm 75ml kem tươi, nấu hỗn hợp xốt đến khi hơi sệt lại

- Cho phần thịt cua trắng vào

- Bào vụn phô mai Parmesan vào và trộn đều

- Nêm nếm muối, tiêu vừa ăn tuỳ khẩu vị

Luộc mì:

- Luộc mì cùng 1 nhúm muối để mì được đậm vị hơn

- Cho ra đĩa, thêm xốt, trang trí cùng phô mai bào sợi và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Bùi Huệ Tâm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-my-y-xot-kem-ca-chua-doi-bua-vi-la-cho-gia-dinh-quay-quan-468585.html