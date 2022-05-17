Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần!

Món ngon mỗi ngày 17/05/2022 08:42

Nấu mì ý xốt cà chua béo béo chua chua, thịt cua hòa quyện ngon ngon

MÌ Ý XỐT KEM CÀ CHUA

Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1-2 con cua/ghẹ 
  • 2 trái cà chua
  • 25gr phô mai Parmesan
  • 15gr bơ lạt
  • 75ml kem tươi 
  • 100ml rượu vang trắng
  • Tỏi - hành tím
Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần! - Ảnh 2

 

Cách làm:

  • Sơ chế:

- Luộc cua và bóc cua, để riêng phần gạch và thịt ra 2 bát

- Băm nhỏ: hành, tỏi, cà chua

 

Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần! - Ảnh 3

  • Nấu hỗn hợp xốt:

- Cho dầu ăn vào phi thơm hành, tỏi, xào cà chua trước

- Sau đó có thể cho thêm bơ vào nếu thích

- Cho 100ml rượu vang trắng vào và đun sôi đến khi gần cạn và bốc hết hơi cồn

 

Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần! - Ảnh 4

 

- Cho gạch cua vào xào cho săn lại

- Cho thêm 75ml kem tươi, nấu hỗn hợp xốt đến khi hơi sệt lại

- Cho phần thịt cua trắng vào

- Bào vụn phô mai Parmesan vào và trộn đều

- Nêm nếm muối, tiêu vừa ăn tuỳ khẩu vị

  • Luộc mì:

- Luộc mì cùng 1 nhúm muối để mì được đậm vị hơn

- Cho ra đĩa, thêm xốt, trang trí cùng phô mai bào sợi và thưởng thức

 

Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Bùi Huệ Tâm

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