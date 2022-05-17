Làm mỳ ý xốt kem cà chua đổi bữa vị lạ cho gia đình quây quần!

Nấu mì ý xốt cà chua béo béo chua chua, thịt cua hòa quyện ngon ngon
MÌ Ý XỐT KEM CÀ CHUA
Nguyên liệu:
- 1-2 con cua/ghẹ
- 2 trái cà chua
- 25gr phô mai Parmesan
- 15gr bơ lạt
- 75ml kem tươi
- 100ml rượu vang trắng
- Tỏi - hành tím
Cách làm:
- Sơ chế:
- Luộc cua và bóc cua, để riêng phần gạch và thịt ra 2 bát
- Băm nhỏ: hành, tỏi, cà chua
- Nấu hỗn hợp xốt:
- Cho dầu ăn vào phi thơm hành, tỏi, xào cà chua trước
- Sau đó có thể cho thêm bơ vào nếu thích
- Cho 100ml rượu vang trắng vào và đun sôi đến khi gần cạn và bốc hết hơi cồn
- Cho gạch cua vào xào cho săn lại
- Cho thêm 75ml kem tươi, nấu hỗn hợp xốt đến khi hơi sệt lại
- Cho phần thịt cua trắng vào
- Bào vụn phô mai Parmesan vào và trộn đều
- Nêm nếm muối, tiêu vừa ăn tuỳ khẩu vị
- Luộc mì:
- Luộc mì cùng 1 nhúm muối để mì được đậm vị hơn
- Cho ra đĩa, thêm xốt, trang trí cùng phô mai bào sợi và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Bùi Huệ Tâm