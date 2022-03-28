Kem chanh dây chua chua ngọt ngọt cho ngày nóng oi bức!

Món ngon mỗi ngày 28/03/2022 11:58

Chanh dây thơm ngon, kết hợp làm kem ăn siêu đã

KEM CHANH DÂY HOMEMADE

Kem chanh dây chua chua ngọt ngọt cho ngày nóng oi bức! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 lòng đỏ trứng gà
  • 4 trái chanh dây
  • 20ml whipping cream
  • 250ml sữa tươi không đường
  • 100gr đường

Cách làm:

- Chanh dây bổ đôi, lấy hạt ra bát. Dùng muỗng dằm nhuyễn thịt chanh, lọc bỏ hạt để lấy nước cốt.

- Cho đường vào lòng đỏ trứng, đánh tan hỗn hợp trứng với đường. Cho sữa vào nồi, đun sôi với lửa nhỏ. Đổ hỗn hợp lòng đỏ trứng với đường vào sữa, vừa đổ vừa khuấy nhẹ theo vòng tròn.

- Đổ phần nước cốt chanh dây vào, khuấy tiếp cho đều. Khi hỗn hợp được trộn thật đều thì tắt bếp. Đánh bông kem tươi đã chuẩn bị.

- Đợi hỗn hợp trứng, sữa, chanh leo thật nguội, trộn với phần kem vừa đánh bông.

- Đổ hỗn hợp vào hộp đựng, bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Cứ khoảng 2 giờ sau đó, lại bỏ ra dùng muỗng/ máy đánh trứng xới đều hợp kem lên. Làm 3 –4 lần như thế để kem mịn hơn

 

 

Kem chanh dây chua chua ngọt ngọt cho ngày nóng oi bức! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Phương Thảo

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