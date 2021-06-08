Gái đảm ‘phô diễn’ độ khéo đến mức ‘hết hồn’ với loạt bữa sáng từ Âu tới Á từ mặn tới ngọt, không thiếu món gì

Món ngon mỗi ngày 08/06/2021 06:23

Với danh sách các món ăn sáng dài "thượt", mẹ đảm đang giúp hội chị em không phải "đau đầu" suy nghĩ thực đơn và không lo ngại về những bữa sáng thiếu dinh dưỡng của gia đình mình.

Bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, bởi nó giúp khởi động quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc trong một ngày. Đôi khi, người lớn quá bận rộn với công việc mà bỏ bữa sáng hay ăn tạm qua loa cho đủ bữa. Và với trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ, chúng thường cảm thấy không thích ăn vào buổi sáng, vì vậy các bậc cha mẹ nên tạo cho con trẻ có thói quen ăn sáng từ khi còn nhỏ. Thậm chí, nếu những đứa trẻ không ăn vào buổi sáng thì chúng sẽ trở nên thiếu tập trung, dễ mệt mỏi hơn trong học tập và ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên.

Trong hội nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Cẩm Vân đã chia sẻ thực đơn bữa sáng vừa đẹp mắt vừa đầy đủ dưỡng chất cho cả gia đình mình. Dù là người luôn bận bịu với công việc kinh doanh, nhưng mẹ hai con này vẫn chu toàn lo những bữa ăn sáng cho các thành viên. Với sự chịu khó của mình, người vợ đảm đang này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của hội chị em. Đồng thời, các chị em trong hội còn học hỏi được kha khá món ăn ngon rất dễ làm.

Xôi

Vào mỗi buổi sáng bận rộn, nhiều người sợ muộn giờ làm, giờ đi học nên họ thường chuộng những kiểu món khô dễ mang đi và nhanh gọn. Điển hình là các món xôi dân dã và quen thuộc như xôi xéo, xôi lạc, xôi khúc...

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Bánh mì 

Ngoài ra, bánh mì cũng có nhiều lựa chọn, bạn có thể ăn riêng hay thêm chút pate, trứng rán kèm rau thơm và dưa chuột. Đơn giản hơn, bạn có thể thưởng thức bánh bông lan mặn hoặc ngọt kèm theo một ly sữa là đủ dưỡng chất và năng lượng cho một ngày làm việc.

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Món nước

Trái lại với những người ưa món khô, không ít người cho rằng bữa sáng sẽ "dễ nuốt" hơn với những món có nước. Đối với các món bún như bún thang, phở, bún bò... bạn sẽ có 1 bữa sáng trên cả tuyệt vời khi được ăn 1 tô bún có nước dùng ngọt thanh, đầy ắp topping như xương, sườn, thịt nạc ăn kèm chút rau sống.

Ngoài ra, những món cháo dễ chế biến cũng khá được ưa chuộng, thích hợp cho cả người già lẫn trẻ nhỏ.

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Với những gợi ý cho một bữa sáng ngon miệng và đầy đủ dưỡng chất như thế này, việc tự chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho bản thân và các thành viên trong gia đình không còn là điều khó khăn và tốn công suy nghĩ nữa. Hi vọng trong mùa giãn cách này, khi hàng quán đã đóng cửa thì chị em vẫn có thể nấu những bữa ăn sáng đầy dưỡng chất cho cả nhà với loạt thực đơn phong phú như trên.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Cẩm Vân nhóm Yêu Bếp

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