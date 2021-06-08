Gái đảm ‘phô diễn’ độ khéo đến mức ‘hết hồn’ với loạt bữa sáng từ Âu tới Á từ mặn tới ngọt, không thiếu món gì

Bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, bởi nó giúp khởi động quá trình trao đổi chất và cung cấp năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc trong một ngày. Đôi khi, người lớn quá bận rộn với công việc mà bỏ bữa sáng hay ăn tạm qua loa cho đủ bữa. Và với trẻ nhỏ cũng không ngoại lệ, chúng thường cảm thấy không thích ăn vào buổi sáng, vì vậy các bậc cha mẹ nên tạo cho con trẻ có thói quen ăn sáng từ khi còn nhỏ. Thậm chí, nếu những đứa trẻ không ăn vào buổi sáng thì chúng sẽ trở nên thiếu tập trung, dễ mệt mỏi hơn trong học tập và ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên.

Trong hội nhóm dành cho những người "Yêu bếp", bạn Cẩm Vân đã chia sẻ thực đơn bữa sáng vừa đẹp mắt vừa đầy đủ dưỡng chất cho cả gia đình mình. Dù là người luôn bận bịu với công việc kinh doanh, nhưng mẹ hai con này vẫn chu toàn lo những bữa ăn sáng cho các thành viên. Với sự chịu khó của mình, người vợ đảm đang này đã nhận được nhiều lời khen ngợi của hội chị em. Đồng thời, các chị em trong hội còn học hỏi được kha khá món ăn ngon rất dễ làm.