Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 11:00

Làm gà om tương, xốt mằn mặn ngọt ngọt, màu vàng bắt mắt

GÀ TẮM NƯỚC TƯƠNG

Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1 con gà
  • 100gr hành lá
  • 1 nhánh gừng
  • 1 củ tỏi
  • 3 nhánh hành tím
  • 3 trái ớt khô
  • 6 cánh hoa hồi 
  • 2 thanh quế
  • 20 hạt tiêu sọ
  • 300ml nước tương Phú Sĩ
  • 120gr đường kính
  • 1 muỗng canh bột ngọt Ajinomoto
  • 2 muỗng canh nước mắm
  • 1.5 muỗng canh hạt nêm Aji-ngon
  • 600ml nước lọc

Cách làm:

- Gà làm sạch, để ráo

- Gừng - tỏi - hành tím bóc vỏ, đập dập

- Nhúng gà vào nước sôi tầm 1 – 2 phút rồi vớt ra để ráo

 

Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc! - Ảnh 2

 

- Cho tất cả nguyên liệu trừ gà vào đun sôi vừa lửa tầm 5 phút

 

Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc! - Ảnh 3

 

- Bắc chảo to, đun liu riu gà với xốt ở lửa vừa tầm 5-7 phút thì đảo lại, đun tổng cộng 25 phút

 

Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc! - Ảnh 4

 

- Gà chín thì vớt ra, để nguội và chặt nhỏ

 

Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc! - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Vinh Trần Hoàng

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