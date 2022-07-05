Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc!

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GÀ TẮM NƯỚC TƯƠNG
Nguyên liệu:
- 1 con gà
- 100gr hành lá
- 1 nhánh gừng
- 1 củ tỏi
- 3 nhánh hành tím
- 3 trái ớt khô
- 6 cánh hoa hồi
- 2 thanh quế
- 20 hạt tiêu sọ
- 300ml nước tương Phú Sĩ
- 120gr đường kính
- 1 muỗng canh bột ngọt Ajinomoto
- 2 muỗng canh nước mắm
- 1.5 muỗng canh hạt nêm Aji-ngon
- 600ml nước lọc
Cách làm:
- Gà làm sạch, để ráo
- Gừng - tỏi - hành tím bóc vỏ, đập dập
- Nhúng gà vào nước sôi tầm 1 – 2 phút rồi vớt ra để ráo
- Cho tất cả nguyên liệu trừ gà vào đun sôi vừa lửa tầm 5 phút
- Bắc chảo to, đun liu riu gà với xốt ở lửa vừa tầm 5-7 phút thì đảo lại, đun tổng cộng 25 phút
- Gà chín thì vớt ra, để nguội và chặt nhỏ
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Vinh Trần Hoàng