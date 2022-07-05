Gà om tương màu vàng óng ánh, thấm vị, thịt dai siêu chắc!

Làm gà om tương, xốt mằn mặn ngọt ngọt, màu vàng bắt mắt

GÀ TẮM NƯỚC TƯƠNG

Nguyên liệu:

1 con gà

100gr hành lá

1 nhánh gừng

1 củ tỏi

3 nhánh hành tím

3 trái ớt khô

6 cánh hoa hồi

2 thanh quế

20 hạt tiêu sọ

300ml nước tương Phú Sĩ

120gr đường kính

1 muỗng canh bột ngọt Ajinomoto

2 muỗng canh nước mắm

1.5 muỗng canh hạt nêm Aji-ngon

600ml nước lọc

Cách làm:

- Gà làm sạch, để ráo

- Gừng - tỏi - hành tím bóc vỏ, đập dập

- Nhúng gà vào nước sôi tầm 1 – 2 phút rồi vớt ra để ráo

- Cho tất cả nguyên liệu trừ gà vào đun sôi vừa lửa tầm 5 phút

- Bắc chảo to, đun liu riu gà với xốt ở lửa vừa tầm 5-7 phút thì đảo lại, đun tổng cộng 25 phút

- Gà chín thì vớt ra, để nguội và chặt nhỏ

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Vinh Trần Hoàng

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ga-om-tuong-mau-vang-ong-anh-tham-vi-thit-dai-sieu-chac-480676.html