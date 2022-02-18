Eatclean nhưng muốn ăn cơm thì sao đây? Xem ngay món Cơm rang Keto này nhé!

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CƠM RANG KETO
Nguyên liệu:
- 150gr cơm bông cải trắng
- 30gr cà rốt
- 100gr thịt nạc vai xay
- 1-2 quả trứng gà
- Hành lá
- Tỏi băm nhỏ
- Gia vị: nước mắm, tiêu
Cách làm:
- Phi thơm tỏi, bỏ thịt vào đảo đều thêm chút nước mắm đến khi thịt săn lại.
- Bỏ cơm bông cải, cà rốt cắt nhỏ vào rang củng thịt.
- Cơm săn thì đập trứng vào đảo đều cho cơm tơi, nêm lại gia vị cho vừa ăn, rắc thêm tiêu.
- Băc ra bỏ hành lá cắt nhỏ vào đảo đều
- khi ăn rắc thêm chút hành phi lên trên nếu thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Khánh Nguyễn