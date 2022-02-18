Eatclean nhưng muốn ăn cơm thì sao đây? Xem ngay món Cơm rang Keto này nhé!

Món ngon mỗi ngày 18/02/2022 13:00

Cơm rang cho người giảm cân ít calo, không lo 'mỡ màng'. Cùng thử ngay bạn nhé!

CƠM RANG KETO

Eatclean nhưng muốn ăn cơm thì sao đây? Xem ngay món Cơm rang Keto này nhé! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 150gr cơm bông cải trắng
  • 30gr cà rốt
  • 100gr thịt nạc vai xay 
  • 1-2 quả trứng gà
  • Hành lá
  • Tỏi băm nhỏ
  • Gia vị: nước mắm, tiêu

Cách làm:

- Phi thơm tỏi, bỏ thịt vào đảo đều thêm chút nước mắm đến khi thịt săn lại.

- Bỏ cơm bông cải, cà rốt cắt nhỏ vào rang củng thịt.

- Cơm săn thì đập trứng vào đảo đều cho cơm tơi, nêm lại gia vị cho vừa ăn, rắc thêm tiêu.

- Băc ra bỏ hành lá cắt nhỏ vào đảo đều

- khi ăn rắc thêm chút hành phi lên trên nếu thích

 

Eatclean nhưng muốn ăn cơm thì sao đây? Xem ngay món Cơm rang Keto này nhé! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

Nguồn: Fb Khánh Nguyễn

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