Dimsum tôm thịt - Làm ăn sáng đổi khẩu vị cho gia đình!

- Để nhân nghỉ trong 10 phút.

- Trộn thịt xay, tôm xay + giò sống + cà rốt băm nhuyễn + hành tây băm nhuyễn + hành lá băm nhuyễn + củ sắn băm nhuyễn + 3 muỗng cafe hạt nêm + 2 muỗng cafe dầu mè + 2 muỗng cafe tỏi băm, hành tím băm + 2 muỗng cafe đường + ½ muỗng cafe muối + 1 muỗng cafe bột ngọt + 1 muỗng cafe tiêu xay + 1 muỗng cafe bột tỏi. Trộn đều tay để hỗn hợp quết lại và thấm gia vị + 2 muỗng cafe bột bắp.

Bước 2: Chuẩn bị gạch tôm

- Gạch tôm pha với ½ muỗng cafe màu điều, trộn lại rồi mang lên chảo đảo với một xíu dầu ăn.

- Khi hỗn hợp vừa sệt lại thì tắt bếp, để nguội.

Bước 3: Gói xíu mại

- Cho một lượng nhân vừa đủ vào giữa lá hoành thánh, vo và gói tròn lại

- Cho một lượng gạch tôm nhỏ lên trên mặt xíu mại.

Bước 4: Hấp xíu mại

- Để hấp không bị dính thì phết 1 lớp dầu ăn mỏng vào dĩa rồi cho các viên xíu mại vào.

- Xịt phun sương một lớp nước ấm lên xíu mại rồi hấp trong 7 phút/ mẻ 10 viên.

- Ăn kèm nước tương + sate/ tương xí muội chua ngọt tùy thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân