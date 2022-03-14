Dimsum tôm thịt - Làm ăn sáng đổi khẩu vị cho gia đình!

Là người Hoa chính gốc hay đơn giản là yêu thích ẩm thực người Hoa thì dimsum sẽ là món ngon cho sự lựa chọn của bạn
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DIMSUM XÍU MẠI TÔM PHIÊN BẢN HẤP
Nguyên liệu:
- Thịt xay, tôm xay
- Giò sống
- Củ sắn
- Cà rốt băm nhuyễn
- Tỏi băm
- Hành tím băm
- Hành tây, hành lá
- Vỏ hoành thánh
- Gia vị
- Dầu mè
- Bột bắp
- Gạch tôm
Cách làm:
- Bước 1: Chuẩn bị nhân xíu mại
- Trộn thịt xay, tôm xay + giò sống + cà rốt băm nhuyễn + hành tây băm nhuyễn + hành lá băm nhuyễn + củ sắn băm nhuyễn + 3 muỗng cafe hạt nêm + 2 muỗng cafe dầu mè + 2 muỗng cafe tỏi băm, hành tím băm + 2 muỗng cafe đường + ½ muỗng cafe muối + 1 muỗng cafe bột ngọt + 1 muỗng cafe tiêu xay + 1 muỗng cafe bột tỏi. Trộn đều tay để hỗn hợp quết lại và thấm gia vị + 2 muỗng cafe bột bắp.
- Để nhân nghỉ trong 10 phút.
- Bước 2: Chuẩn bị gạch tôm
- Gạch tôm pha với ½ muỗng cafe màu điều, trộn lại rồi mang lên chảo đảo với một xíu dầu ăn.
- Khi hỗn hợp vừa sệt lại thì tắt bếp, để nguội.
- Bước 3: Gói xíu mại
- Cho một lượng nhân vừa đủ vào giữa lá hoành thánh, vo và gói tròn lại
- Cho một lượng gạch tôm nhỏ lên trên mặt xíu mại.
- Bước 4: Hấp xíu mại
- Để hấp không bị dính thì phết 1 lớp dầu ăn mỏng vào dĩa rồi cho các viên xíu mại vào.
- Xịt phun sương một lớp nước ấm lên xíu mại rồi hấp trong 7 phút/ mẻ 10 viên.
- Ăn kèm nước tương + sate/ tương xí muội chua ngọt tùy thích
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Dương Ngọc Khánh Vân