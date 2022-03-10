Đặc sản Gia Lai, độc lạ nhưng là món siêu ngon - Bún cua thối!

Món ngon mỗi ngày 10/03/2022 12:27

Làm bún cua Gia Lai siêu nổi tiếng

BÚN CUA THỐI GIA LAI

Đặc sản Gia Lai, độc lạ nhưng là món siêu ngon - Bún cua thối! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • Cua đồng
  • Bún
  • Măng tươi/ măng khô
  • Các loại gia vị nêm vào nước dùng
  • Dầu màu điều
  • Gia vị: Mắm nêm, ớt xay, nem, chả, da heo sấy khô, bánh phồng tôm, hành phi tóp mỡ, rau sống - giá, chanh.

Cách làm:

- Cua đồng nhặt yếm - rửa sạch - xay lọc lấy nước - ủ 1 đêm - nấu chín nêm các loại gia vị như muối, bột nêm, bột ngọt.

- Măng tươi/khô luộc chín, cắt nhỏ bỏ vào nước Cua nấu sôi lại, nêm nếm lại cho nước dùng có vị đậm đà. 

- Hạt điều cho vào dầu làm nước màu.

 

Đặc sản Gia Lai, độc lạ nhưng là món siêu ngon - Bún cua thối! - Ảnh 2

 

- Da heo, phồng tôm chiên phồng.

- Hành phi - tóp mỡ phi vàng.

- Rau sống: xà lách, bắp chuối, các loại rau thơm, rau muống chẻ, giá và rau Ngổ thơm, Ngò gai.

- Mắm nêm lọc bỏ xác, xay ớt tỏi bỏ vào.

- Ớt tươi xay nhỏ.

- Chả lụa, nem chua, trứng gà luộc ăn kèm nếu thích.

- Cho Bún vào tô, chan 1 ít nước Cua vào, bỏ thêm ít tóp mỡ hành phi, da heo, phồng tôm. Sau đó thêm 1 ít mắm nêm, ớt, vắt miếng chanh và ăn kèm với rau sống, chả nem....

 

Đặc sản Gia Lai, độc lạ nhưng là món siêu ngon - Bún cua thối! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Maria Nhi Trần

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