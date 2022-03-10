Làm bún cua Gia Lai siêu nổi tiếng
- Gà hầm nước tương đậm đà gia vị - Bóng mẩy, ăn đã thèm!
- Cháo gà bổ dưỡng cho cả gia đình! Không những thơm ngon mà còn đơn giản
BÚN CUA THỐI GIA LAI
Nguyên liệu:
- Cua đồng
- Bún
- Măng tươi/ măng khô
- Các loại gia vị nêm vào nước dùng
- Dầu màu điều
- Gia vị: Mắm nêm, ớt xay, nem, chả, da heo sấy khô, bánh phồng tôm, hành phi tóp mỡ, rau sống - giá, chanh.
Cách làm:
- Cua đồng nhặt yếm - rửa sạch - xay lọc lấy nước - ủ 1 đêm - nấu chín nêm các loại gia vị như muối, bột nêm, bột ngọt.
- Măng tươi/khô luộc chín, cắt nhỏ bỏ vào nước Cua nấu sôi lại, nêm nếm lại cho nước dùng có vị đậm đà.
- Hạt điều cho vào dầu làm nước màu.
- Da heo, phồng tôm chiên phồng.
- Hành phi - tóp mỡ phi vàng.
- Rau sống: xà lách, bắp chuối, các loại rau thơm, rau muống chẻ, giá và rau Ngổ thơm, Ngò gai.
- Mắm nêm lọc bỏ xác, xay ớt tỏi bỏ vào.
- Ớt tươi xay nhỏ.
- Chả lụa, nem chua, trứng gà luộc ăn kèm nếu thích.
- Cho Bún vào tô, chan 1 ít nước Cua vào, bỏ thêm ít tóp mỡ hành phi, da heo, phồng tôm. Sau đó thêm 1 ít mắm nêm, ớt, vắt miếng chanh và ăn kèm với rau sống, chả nem....
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Maria Nhi Trần