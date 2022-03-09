Cháo hàu bổ dưỡng siêu béo - Chán chán nấu nồi cháo ăn bồi bổ!

Làm cháo hàu ăn bổ dưỡng lại vô cùng hợp vị.

Cháo Hàu

Nguyên liệu:

1/2kg hàu sữa đã tách sẵn

1/2kg xương sườn

Hành phi, hành lá

Gạo

Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, hạt nêm, dầu điều

Cách làm:

- Sườn luộc sơ xả rửa sạch, rồi cho vào nồi cơm điện hầm chung với gạo và đậu xanh, nêm một chút muối.

- Hàu rửa sạch cho tới khi nước trong veo.

- Phi dầu hành cho thơm, chừa lại 1 ít dầu, cho hàu vào xào, thấy hàu săn lại thì nêm nếm mắm, muối, bột nêm ào,

- Cho thêm dầu điều vào hàu, tiêu và ớt bột để tăng thêm sự hấp dẫn cho tô hàu

- Múc cháo ra tô, thêm hàu xào và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang

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