Cháo hàu bổ dưỡng siêu béo - Chán chán nấu nồi cháo ăn bồi bổ!

Làm cháo hàu ăn bổ dưỡng lại vô cùng hợp vị.
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Cháo Hàu
Nguyên liệu:
- 1/2kg hàu sữa đã tách sẵn
- 1/2kg xương sườn
- Hành phi, hành lá
- Gạo
- Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, hạt nêm, dầu điều
Cách làm:
- Sườn luộc sơ xả rửa sạch, rồi cho vào nồi cơm điện hầm chung với gạo và đậu xanh, nêm một chút muối.
- Hàu rửa sạch cho tới khi nước trong veo.
- Phi dầu hành cho thơm, chừa lại 1 ít dầu, cho hàu vào xào, thấy hàu săn lại thì nêm nếm mắm, muối, bột nêm ào,
- Cho thêm dầu điều vào hàu, tiêu và ớt bột để tăng thêm sự hấp dẫn cho tô hàu
- Múc cháo ra tô, thêm hàu xào và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang