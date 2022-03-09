Cháo hàu bổ dưỡng siêu béo - Chán chán nấu nồi cháo ăn bồi bổ!

Món ngon mỗi ngày 09/03/2022 16:12

Làm cháo hàu ăn bổ dưỡng lại vô cùng hợp vị.

Cháo Hàu

Cháo hàu bổ dưỡng siêu béo - Chán chán nấu nồi cháo ăn bồi bổ! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 1/2kg hàu sữa đã tách sẵn
  • 1/2kg xương sườn
  • Hành phi, hành lá
  • Gạo
  • Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, hạt nêm, dầu điều

Cách làm:

- Sườn luộc sơ xả rửa sạch, rồi cho vào nồi cơm điện hầm chung với gạo và đậu xanh, nêm một chút muối. 

- Hàu rửa sạch cho tới khi nước trong veo.

- Phi dầu hành cho thơm, chừa lại 1 ít dầu, cho hàu vào xào, thấy hàu săn lại thì nêm nếm mắm, muối, bột nêm ào,

- Cho thêm dầu điều vào hàu, tiêu và ớt bột để tăng thêm sự hấp dẫn cho tô hàu

 

Cháo hàu bổ dưỡng siêu béo - Chán chán nấu nồi cháo ăn bồi bổ! - Ảnh 2

 

- Múc cháo ra tô, thêm hàu xào và thưởng thức

 

Cháo hàu bổ dưỡng siêu béo - Chán chán nấu nồi cháo ăn bồi bổ! - Ảnh 3

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoàng Linh Giang

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