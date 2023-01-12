Chẳng cần bánh trái cầu kỳ, gom ngay 4 món bánh ngon "thần sầu" này nhâm nhi ngày Tết, vừa ngon lại đẹp mắt

- 30g bơ nhạt

- 5-10g đường trắng

- 1 Tsp bột tỏi

- 1/2 tsp oregano

Cách làm:

- Đun chảy bơ, cho thêm đường, bột tỏi và oregano vào, trộn đều.

- Quét một lớp mỏng phần sốt ở trên lên từng mặt bánh, đem nướng ở 170 độ C trong 10 phút!

Nhân nougat trứng muối:

- 30g bơ nhạt động vật (2 tbsp unsalted butter)

- 100g kẹo marshmallow (marshmallow)

- 20gr bột trứng muối-10g sữa bột (milk powder)

Cách làm:

- Đun bơ đến khi tan chảy. Cho phần kẹo marshmallow vào, hòa quyện.

- Cho bột sữa và bột trứng muối vào, trộn đến khi ra được hỗn hợp hòa quyện.

Dùng phần kẹo nougat vừa làm ở trên, cho một thìa vào giữa 2 lớp bánh, kẹp lại với nhau!

BÁNH QUY ROMIAS

Nguyên liệu:

- 60gr bơ nhạt

- 10gram lòng đỏ trứng

- Tinh chất vani

- 25gram đường xay

- 75gram bột mì số 8

Cách làm:

Bơ để mềm ở nhiệt độ phòng sau đó đánh qua một lần cho mềm. Cho đường, lòng đỏ, tinh chất vani và bột mì vào, trộn đều. Cho hỗn hợp thu lại được vào túi bắt kem, dùng đui to bắt ra hình bánh!

Cho bánh nghỉ trong tủ đông 1 tiếng, rồi đem nướng 170 độ C trong 15 phút!

BÁNH HẠT CÀ PHÊ

Nguyên liệu

+ 10gram sữa

+ 3gram cà phê hòa tan 

+ 50gram bơ nhạt

+ 40gram đường xay

+ 1/2 lòng đỏ trứng

+ 80gram bột mì số 8

+ 5gram bột cacao

+ 15gram bột ngô 



Cách làm

Trộn hết các nguyên liệu lại với nhau, chia bánh ra thành từng viên 10gr, đem bánh nghỉ trong tủ đông 1 tiếng rồi đem nướng ở 170 độ C trong 13 phút.

BÁNH NGÓI HẠNH NHÂN

Nguyên liệu

2 Lòng trắng trứng gà

-2 Lòng trắng trứng gà

-45g Đường trắng

-35g Bơ lạt

-20g Bột mì đa dụng số 11

-10gr bột hạnh nhân

-100g Hạnh nhân lát

20gr Cơm dừa-mè trắng

Cách làm

Trộn lòng trắng trứng với đường cho đến khi hòa tan. Cho phần bơ đã đun chảy vào hỗn hợp, trộn đều.

Rây phần bột mì và bột hạnh nhân vào.

Cuối cùng cho phần hạnh nhân lát vào. Dàn mỏng hỗn hợp

Nướng lần 1 trong 160 độ C trong 7-8 phút. Sau lần nướng 1, chia bánh ra thành các kích cỡ vừa ăn rồi nướng lần 2 trong 130 độ C trong 20-25 phút.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: FB Nam In