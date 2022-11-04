Cà muối cực bắt cơm nhưng coi chừng rước bệnh vào thân nếu mắc phải 4 sai lầm

Món ngon mỗi ngày 04/11/2022 05:19

Nhiều người lầm tưởng rằng đây chỉ là những điều bình thường nhưng thực chất nếu mắc 4 sai lầm này, lâu dài sẽ hại sức khỏe.

Cà muối trong thùng đựng sơn

Trong khi mua cà muối tại các cửa hàng bên ngoài có lẽ chúng ta sẽ ít nhất một lần nhìn thấy những thùng sơn đựng đầy cà muối được làm trong đó. Ngoài ra, cũng có không ít người khi làm cà muối với số lượng nhiều thì thường cũng sẽ sử dụng những chiếc thùng sơn này cho tiện.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy cà muối trong các thùng sơn như vậy thì không nên mua cũng như không nên làm cà muối trong các thùng sơn tại nhà. Vì những thùng sơn này thường được làm từ nhựa PVC - một loại nhựa khi tiếp xúc với thực phẩm trong một thời gian dài sẽ gây nên những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy, khi muối cà bạn nên chọn những đồ chứa được làm bằng gốm, sành sứ và không có hoa văn cầu kỳ là tốt nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Ăn cà muối xổi

Một trong những sai lầm khi ăn cà là ăn cà muối xổi, bởi cà muối xổi vẫn còn xanh chứa chất độc solanin giống như trong cà chua xanh. Nếu bạn ăn nhiều gây cảm giác tê lưỡi, ngộ độc ảnh hưởng tới sức.

Chính vì vậy, khi bạn ăn cà muổi xổi, những chất độc có trong cà chưa bị tiêu diệt hết sẽ khiến bạn rước bệnh vào người. Đặc biệt vị hăng nồng thì hàm lượng nitrat chuyển hóa thành nitrit do vi sinh vật có trong nước dưa cà muối. Bên cạnh đó, thành phần Nitrit sẽ kết hợp với các acid amin trong thực phẩm như cua, tôm, cá, thịt, sẽ trở thành chất nitrosamine dễ gây bệnh cho cơ thể của bạn.

Ăn cà muối quá chua

Thói quen của nhiều người thường thích ăn cà muối chua, nhưng việc này khiến gây bệnh cho hệ thống tiêu hóa của bạn. Bởi trong cà muối chua có nhiều axit gây viêm loét dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Bên cạnh đó, khi bạn thường xuyên ăn dưa cà chua dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tăng huyết áp, bệnh thận, bệnh gan… Vì vậy, bạn không nên ăn dưa muối chua vì chúng chứa nhiều muối, men tiêu hóa cao, có thể gây ra những biến chứng không có lợi cho sức khỏe của bạn.

Cà muối bị hỏng

Trong trường hợp, bạn thấy cà muối có hiện tượng bị nhớt, xuất hiện thâm đen, váng bên trên mốc hay ngửi thấy mùi kỳ lạ thì có lẽ cà muối đã bị hỏng, vô cùng độc hại cho sức khỏe. Nếu thấy cà muối của mình bị như vậy thì tốt nhất nên bỏ đi, không nên tiếc rẻ mà tiếp tục ăn.

Cà muối cực bắt cơm nhưng coi chừng rước bệnh vào thân nếu mắc phải 4 sai lầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe sai lầm khi ăn cà muối

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