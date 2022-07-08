Bữa tối ngon miệng: Chiêu đãi món cơm lươn Nhật Bản chuẩn vị - ăn một lần là nghiền!

Lươn chế biến sẵn, áp chảo và dọn ra thưởng thức thôi, mặn mặn, kèm vị béo của bơ trung hòa siêu đã
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CƠM LƯƠN NHẬT
Nguyên liệu:
- Lươn Nhật chế biến sẵn
- 2 quả trứng gà
- 1/2 trái bơ chín
- Hành tây, hành boaro
- Rong biển khô, mè, tiêu
- Gia vị: nước tương, rượu mirin, nước lọc
Cách làm:
- Thái nhỏ hành tây, cho vào đảo đều cùng dầu ăn cho xém cạnh. Cho thêm 2 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu mirin và 1 muỗng nước lọc vào rim mềm.
- Cắt miếng lươn vuông tầm 5cm vừa ăn rồi đặt đều lên trên bề mặt hành tây đang rim.
- Trứng đánh bông lên rồi đổ ngập chảo.
- Đậy nắp chảo tầm 3-4 phút, mở ra cho thêm hành boaro thái mỏng và chút tiêu trắng rồi đậy nắp thêm 1 phút.
- Xúc ra bát, rắc thêm chút rong biển khô và mè.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Ninh Trung Vu