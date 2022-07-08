Bữa tối ngon miệng: Chiêu đãi món cơm lươn Nhật Bản chuẩn vị - ăn một lần là nghiền!

Lươn chế biến sẵn, áp chảo và dọn ra thưởng thức thôi, mặn mặn, kèm vị béo của bơ trung hòa siêu đã

CƠM LƯƠN NHẬT

Nguyên liệu:

Lươn Nhật chế biến sẵn

2 quả trứng gà

1/2 trái bơ chín

Hành tây, hành boaro

Rong biển khô, mè, tiêu

Gia vị: nước tương, rượu mirin, nước lọc

Cách làm:

- Thái nhỏ hành tây, cho vào đảo đều cùng dầu ăn cho xém cạnh. Cho thêm 2 muỗng nước tương, 1 muỗng rượu mirin và 1 muỗng nước lọc vào rim mềm.

- Cắt miếng lươn vuông tầm 5cm vừa ăn rồi đặt đều lên trên bề mặt hành tây đang rim.

- Trứng đánh bông lên rồi đổ ngập chảo.

- Đậy nắp chảo tầm 3-4 phút, mở ra cho thêm hành boaro thái mỏng và chút tiêu trắng rồi đậy nắp thêm 1 phút.

- Xúc ra bát, rắc thêm chút rong biển khô và mè.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Ninh Trung Vu

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