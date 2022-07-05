Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 07:00

Bún xào ăn sáng, thịt bò ướp đậm đà, nước xốt ăn bắt vị

Bún bò xào Phan Thiết

Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 400-500gr thịt heo/ bò 
  • 4-5 cây sả 
  • 1 củ tỏi 
  • Ớt bột/ ớt trái
  • 1-2 củ hành tây 
  • Gia vị: Tương ớt, bột nêm, đường, nước mắm, giấm
  • Cà rốt + củ cải 
  • Rau sống, giá, dưa leo tuỳ thích
Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Bằm nhuyễn tỏi, sả, ớt 

- Xắt mỏng hành tây, thái sợi dưa leo, cà rốt, củ cải

- Ướp thịt với sả, tỏi, 1/2 hoặc 1/3 lượng ớt, 2-3 muỗng canh bột nêm, 2-4 muỗng canh dầu hào, 3-5 muỗng cafe đường, để ngăn mát qua đêm.

- Cà rốt và củ cải cho vào chén, thêm giấm, đường để làm đồ chua ăn kèm

- Pha nước xốt:

  • 2 muỗng nước mắm
  • 1 muỗng giấm
  • 4 muỗng nước lọc
  • 1 muỗng đường 

- Phi thơm tỏi và đảo thêm ớt cho lên màu đẹp. Cho hành tây, thịt đã ướp vào xào. Cho nước xốt vào, thêm tương ớt, nước mắm/ đường cho vừa miệng

- Thêm giá vào sau cùng, đảo đều

 

Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn! - Ảnh 3

 

- Khi dùng, cho bún, thịt kèm hành tây và giá vào. Rưới 1-2 vá nước xốt vào, thêm đồ chua, ngò rí, đậu phộng/ sa tế vào cùng rồi trộn đều lên và thưởng thức

 

Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Hoang Khanh Vy

Sáng nay ăn gì: Nạp năng lượng với xôi mặn xá xíu dẻo dẻo, thịt xá xíu đậm đà!

Sáng nay ăn gì: Nạp năng lượng với xôi mặn xá xíu dẻo dẻo, thịt xá xíu đậm đà!

Xá xíu tự làm, xôi mặn dẻo thơm, ăn cùng xốt mặn mặn ngọt ngọt không bị khô

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp nấu ăn ngon cách nấu bún bò món xào ngon

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 7 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ