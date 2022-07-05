Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn!

Bún xào ăn sáng, thịt bò ướp đậm đà, nước xốt ăn bắt vị
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Bún bò xào Phan Thiết
Nguyên liệu:
- 400-500gr thịt heo/ bò
- 4-5 cây sả
- 1 củ tỏi
- Ớt bột/ ớt trái
- 1-2 củ hành tây
- Gia vị: Tương ớt, bột nêm, đường, nước mắm, giấm
- Cà rốt + củ cải
- Rau sống, giá, dưa leo tuỳ thích
Cách làm:
- Bằm nhuyễn tỏi, sả, ớt
- Xắt mỏng hành tây, thái sợi dưa leo, cà rốt, củ cải
- Ướp thịt với sả, tỏi, 1/2 hoặc 1/3 lượng ớt, 2-3 muỗng canh bột nêm, 2-4 muỗng canh dầu hào, 3-5 muỗng cafe đường, để ngăn mát qua đêm.
- Cà rốt và củ cải cho vào chén, thêm giấm, đường để làm đồ chua ăn kèm
- Pha nước xốt:
- 2 muỗng nước mắm
- 1 muỗng giấm
- 4 muỗng nước lọc
- 1 muỗng đường
- Phi thơm tỏi và đảo thêm ớt cho lên màu đẹp. Cho hành tây, thịt đã ướp vào xào. Cho nước xốt vào, thêm tương ớt, nước mắm/ đường cho vừa miệng
- Thêm giá vào sau cùng, đảo đều
- Khi dùng, cho bún, thịt kèm hành tây và giá vào. Rưới 1-2 vá nước xốt vào, thêm đồ chua, ngò rí, đậu phộng/ sa tế vào cùng rồi trộn đều lên và thưởng thức
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Hoang Khanh Vy