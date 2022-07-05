Sáng nay ăn gì: Bún bò xào Phan Thiết với xốt thịt đậm đà, ăn siêu cuốn!

Bún xào ăn sáng, thịt bò ướp đậm đà, nước xốt ăn bắt vị

Bún bò xào Phan Thiết

Nguyên liệu:

400-500gr thịt heo/ bò

4-5 cây sả

1 củ tỏi

Ớt bột/ ớt trái

1-2 củ hành tây

Gia vị: Tương ớt, bột nêm, đường, nước mắm, giấm

Tương ớt, bột nêm, đường, nước mắm, giấm Cà rốt + củ cải

Rau sống, giá, dưa leo tuỳ thích

Cách làm:



- Bằm nhuyễn tỏi, sả, ớt

- Xắt mỏng hành tây, thái sợi dưa leo, cà rốt, củ cải

- Ướp thịt với sả, tỏi, 1/2 hoặc 1/3 lượng ớt, 2-3 muỗng canh bột nêm, 2-4 muỗng canh dầu hào, 3-5 muỗng cafe đường, để ngăn mát qua đêm.

- Cà rốt và củ cải cho vào chén, thêm giấm, đường để làm đồ chua ăn kèm

- Pha nước xốt:

2 muỗng nước mắm

1 muỗng giấm

4 muỗng nước lọc

1 muỗng đường

- Phi thơm tỏi và đảo thêm ớt cho lên màu đẹp. Cho hành tây, thịt đã ướp vào xào. Cho nước xốt vào, thêm tương ớt, nước mắm/ đường cho vừa miệng

- Thêm giá vào sau cùng, đảo đều

- Khi dùng, cho bún, thịt kèm hành tây và giá vào. Rưới 1-2 vá nước xốt vào, thêm đồ chua, ngò rí, đậu phộng/ sa tế vào cùng rồi trộn đều lên và thưởng thức

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Hoang Khanh Vy

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-bun-bo-xao-phan-thiet-voi-xot-thit-dam-da-an-sieu-cuon-480743.html