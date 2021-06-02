Biến tấu với hàng loạt món Salad tươi xanh vừa ngon, vừa thanh mát lại giải nhiệt mùa hè

Đam mê ẩm thực thì đúng là không có gì không thể làm được. Với nguyên liệu đơn giản là cải xà lách mà cô gái xinh đẹp này đã kết hợp sáng chế ra gần cả chục món ăn. Chia sẻ trên hội Yêu bếp, cô gái có tài khoản Nguyễn Thu Hà cho biết từ lúc giãn cách, các hàng quán cũng đóng cửa nên phải tự làm tại nhà phục vụ sở thích. Vốn thích món salad, nên Thu Hà đã kết hợp với các loại thực phẩm có sẵn tại nhà, thế là có ngay một món mới. Cô chia sẻ:

"Ngày trước đi ăn mình cũng thường hay gọi salad. Từ ngày dịch chẳng hàng quán gì nữa nhiều lúc lại thích ăn nên là tự làm phục vụ sở thích, cơ mà làm lại thấy vui chứ! Với mình salad là món ăn đơn giản dễ làm, vừa không mất thời gian lại tốt cho sức khoẻ. Một số loại salad mình đã làm, chủ yếu là tự mix đồ có sẵn và theo cảm hứng từng hôm."