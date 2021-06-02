Biến tấu với hàng loạt món Salad tươi xanh vừa ngon, vừa thanh mát lại giải nhiệt mùa hè

Món ngon mỗi ngày 02/06/2021 18:26

Trong những ngày giãn cách xã hội, có lẽ việc vào bếp nấu nướng, chăm chút bữa ăn cho gia đình là niềm vui của các chị em phụ nữ. Không những vậy, bên cạnh nấu món ăn ngon thì làm sao cho món ăn đủ chất dinh dưỡng cũng là điều hội chị em quan tâm.

Đam mê ẩm thực thì đúng là không có gì không thể làm được. Với nguyên liệu đơn giản là cải xà lách mà cô gái xinh đẹp này đã kết hợp sáng chế ra gần cả chục món ăn. Chia sẻ trên hội Yêu bếp, cô gái có tài khoản Nguyễn Thu Hà cho biết từ lúc giãn cách, các hàng quán cũng đóng cửa nên phải tự làm tại nhà phục vụ sở thích. Vốn thích món salad, nên Thu Hà đã kết hợp với các loại thực phẩm có sẵn tại nhà, thế là có ngay một món mới. Cô chia sẻ:

"Ngày trước đi ăn mình cũng thường hay gọi salad. Từ ngày dịch chẳng hàng quán gì nữa nhiều lúc lại thích ăn nên là tự làm phục vụ sở thích, cơ mà làm lại thấy vui chứ! Với mình salad là món ăn đơn giản dễ làm, vừa không mất thời gian lại tốt cho sức khoẻ. Một số loại salad mình đã làm, chủ yếu là tự mix đồ có sẵn và theo cảm hứng từng hôm."

Hãy cùng tham khảo qua các món salad do Thu Hà gợi ý nhé:

mon salad
Món salad được cô chia sẻ gồm có: Xà lách, dưa chuột, cải tím, táo và ăn kèm sốt mè rang - Ảnh: FBNV
mon salad 1
Rong nho hiện đang rất được lòng các chị nội trợ vì tốt cho sức khoẻ. Món salad này gồm các nguyên liệu: Salad cải trắng, bơ, dưa chuột, cà chua bi, rong nho, trứng và ăn kèm sốt mè rang - Ảnh: FBNV  
mon salad 2
Món Salad xanh xanh, đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, gồm các nguyên liệu: Xà lách, cà chua bi, bơ, ngô, ức gà (ướp cùng chút muối, tiêu áp chảo), ăn kèm sốt mè rang - Ảnh: FBNV
mon salad 3
Salad xà lách, dưa chuột, táo, vẫn là ức gà và bơ, ăn kèm sốt mè rang, kết hợp kiểu này ăn cực ngon luôn nha - Ảnh: FBNV
mon salad 4
Có ai nhận ra cái bông được làm từ những lát bơ mỏng không ta? Salad này cũng có bơ nữa nè: Xà lách, dưa chuột, cà chua bi, ngô, cùng 1 bông hoa từ bơ, ăn kèm sốt mè rang - Ảnh: FBNV
mon Salad 5
Sốt mè rang kết hợp bất chấp tất cả các món luôn nè. Nguyên liệu Salad: Xà lách, dưa chuột, rong nho, tôm, ăn kèm sốt mè rang - Ảnh: FBNV
mon salad 6
Salad mùa hè, nguyên liệu gồm các loại trái cây có sẵn như: Dâu tây, xoài, dưa chuột,... ăn kèm sốt sữa chua - Ảnh: FBNV
mon salad 7
Trồng được mớ rau rầm thì làm ngay món salad này nha. Nguyên liệu gồm có: Xà lách, dưa chuột, rau mầm, ăn kèm sốt mayonnaise - Ảnh: FBNV

Có ai xem xong các món salad này lại phát thèm và chạy vào bếp làm ngay không? Nguyên liệu dễ tìm, dễ mua, kết hợp được nhiều loại có sẵn tại nhà. Ai là tín đồ của salad như Thu Hà thì mau mau lưu lại nhé!

'Bỏ túi’ những món salad rau củ thanh mát, giòn ngon giúp chị em mau chóng sở hữu vòng eo 'con kiến' hằng mơ ước

'Bỏ túi’ những món salad rau củ thanh mát, giòn ngon giúp chị em mau chóng sở hữu vòng eo 'con kiến' hằng mơ ước

Những món salad cực kì tốt cho sức khỏe, chống ngán hiệu quả khi ăn kèm các món ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, đối với phụ nữ đang giảm cân, món ăn này sẽ giúp bạn có được thân hình mơ ước.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm salad cách làm salad rong nho cá hồi cách làm salad ức gà

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 36 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ