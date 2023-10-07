Bí quyết làm kho quẹt thơm ngon, sánh mịn ăn phù hợp với khẩu vị cả 3 miền

Kho quẹt - một món ăn dân dã, quen thuộc của người dân Nam Bộ. Vị mặn ngọt đậm đà, thường được dùng ăn kèm với cơm nóng, cơm cháy hay rau củ luộc.

Kho quẹt rất ngon khi ăn cùng cơm nóng, cơm cháy, đặc biệt là rau củ luộc. Ảnh: Facebook Châu Ngọc

Nguyên liệu

- Ba chỉ nhiều mỡ: 300g

- Tôm khô: 100g

- Nước mắm ngon

- Đường: 150g

- Màu nước hàng: 1 thìa phở

- Tiêu nguyên quả: 1 thìa phở

- Tiêu vỡ: ½ thìa phở

- Hành khô băm nhỏ: 40g

- Tỏi băm nhỏ: 40g

- Nước lọc: 220-250ml

- Bột gạo: 16g

- Bột ngọt (tuỳ thích): 15g

- Tiêu chùm xanh: 4-5 chùm

- Ớt cay xanh đỏ: 10 -15 quả

Nguyên liệu làm kho quẹt. Ảnh: Facebook Châu Ngọc

Cách làm

- Tôm khô ngâm nước ấm 30 phút, rửa lại thật sạch dưới vòi nước để trôi hết bụi bẩn, để ráo.

- Thịt ba chỉ bỏ da, rửa sạch, để ráo nước, thái miếng nhỏ con chì. Cho vào chảo chống dính, chiên với lửa nhỏ tới khi thịt chuyển màu cánh gián, xém vàng đều thì tách phần tóp và nước ra riêng.

- Để lại phần mỡ nước đủ để phi thơm hành tỏi băm nhỏ. Phi thơm không phi vàng cháy quá sẽ bị đắng. Cho ớt vào đảo khoảng 1 phút, cho tiếp hạt tiêu (tiêu hạt & tiêu chùm) và tôm khô vào đảo 1 phút rồi cho nước mắm, đường, bột ngọt vào nấu sôi.

- Hoà tan bột gạo và nước, cho vào cùng nước màu dừa, tóp mỡ ba chỉ vào nấu nhỏ lửa thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Đảm bảo kho quẹt sẽ có độ sánh quyện rất hài hoà và ngon.

- Rắc thêm đầu hành hoa thái nhỏ, khuấy đều là xong. Cho vào hộp kín bảo quản ngăn mát tủ lạnh được 7-10 ngày, trước khi ăn làm nóng lại bằng cách hấp hoặc hâm nóng bằng vi sóng.

Với những nguyên liệu đơn giản, kho quẹt mang lại một hương vị hết sức thơm ngon Vị mặn ngọt đậm đà, thường được dùng ăn kèm với cơm nóng, cơm cháy hay rau củ luộc. Lúc ăn kẹp cùng con tôm, chút tóp mỡ, cắn tan hạt tiêu thơm lừng, ngon tuyệt. Ảnh: Facebook Châu Ngọc

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Châu Ngọc