Bánh Crepe cake yến mạch ngon chuẩn vị, ăn mãi không ngán

Món ngon mỗi ngày 02/10/2023 14:43

Bánh crepe ngàn lớp được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon cùng hình dáng bắt mắt. Cùng vào bếp làm nhé!

Bánh Crepe cake yến mạch ngon chuẩn vị, ăn mãi không ngán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- 100gr yến mạch xay mịn (hoặc bột yến mạch)

- 25gr bột ngô

- 3 quả trứng gà

- 15gr bột ca cao

- 2 hộp sữa tươi (hộp 180ml)

- 2 thìa dầu dừa

- Granola

- Việt quất khô

- Trái cây tươi tuỳ thích

- Bột cơm dừa.

- Socola đen, trắng.

- Sữa tươi

Bánh Crepe cake yến mạch ngon chuẩn vị, ăn mãi không ngán - Ảnh 2
Bánh crepe ngon khó cưỡng khiến nhiều người phát nghiền. Ảnh Fb Tô Hằng Quyên

Cách làm

- Vỏ bánh: trộn hỗn hợp bao gồm bột yến mạch, bột ngô, trứng gà, bột ca cao và sữa tươi vào với nhau.

Dùng chảo chống dính, để chảo thật nóng, múc từng muôi một hỗn hợp vào chảo (hạ lửa xuống mức nhỏ nhất), khi nào thấy chuyển màu hết bề mặt rồi để thêm 1 xíu là bỏ ra. Làm lần lượt cho đến khi hết hỗn hợp bột.

- Nhân bánh:

Làm chảy socola rồi trộn cùng bột cơm dừa, thêm chút sữa tươi cho hỗn hợp đỡ bị khô. Chia ra làm 2 loại đen và trắng theo mầu socola.

- Sau đó cứ một lớp vỏ bánh thì lại phết một lớp nhân. Lần lượt cho tới khi hết.

Bỏ tủ lạnh cho kết cấu bánh quện hơn. Trang trí thêm sữa chua, bột dừa, trái cây và granola.

Bánh Crepe cake yến mạch ngon chuẩn vị, ăn mãi không ngán - Ảnh 3
Ảnh Fb Tô Hằng Quyên

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Fb Tô Hằng Quyên

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