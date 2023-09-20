Cách làm nhân bánh trung thu 6 hương vị chỉ từ một lần sên nhân

400g đường

320g dầu thực vật hoặc dầu dừa

120g nước

80g bột bánh dẻo (làm nhân)

1,5 tbsp mè đen xay mịn

1,5 tbsp bột khoai lang tím

2 tbsp bột cacao

1,5 tbsp bột matcha

1 tbsp bột cà phê

1 tbsp dừa sấy

20 g chà bông



Nhân này mọi người có thể làm bánh Trung Thu, bánh mì, bánh bao, mochi đều hợp. Ảnh minh họa: Internet

Cách Làm

1. Rửa sạch đậu xanh với nước từ 2 đến 3 lần. Ngâm đậu xanh từ 4 đến 6 tiếng để đậu nhanh mềm hơn khi nấu. Sau khi ngâm vớt đậu ra để ráo nước.

2. Cho đậu đã ngâm vào 1 chiếc nồi lớn cùng với nước, và muối rồi đun lửa lớn cho sôi và nổi bọt trắng, hớt bỏ phần bọt này. Sau đó hạ lửa nhỏ, đun đến khi đậu mềm hoàn toàn thì tắt bếp.

3. Xay đậu cùng với đường đến khi mịn màng rồi lượt qua rây cho vào 1 cái chảo chống dính lớn. Khuấy đậu trên lửa vừa đến khi nóng lên thì cho thêm dầu ăn. Chia dầu ăn thành 3 đến 4 lần, mỗi lần cho khuấy thật đều trước khi thêm phần tiếp theo. Pha bột bánh dẻo làm nhân cùng với nước sau đó thêm vào nhân đậu xanh, vừa đổ vừa khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn. tiếp tục sên nhân đến khi đặc lại thành 1 khối mịn dẻo và giữ vững kết cấu là được.

4. Để nhân nguội bớt rồi chia ra thành 6 phần bằng nhau, với công thức của mình sẽ làm được 6 phần mỗi phần nặng khoảng 135g. Thêm vào từng phần các nguyên liệu tạo màu và hương vị (nên ở dạng bột khô) và nhồi đến khi hòa quyện. Có thể thêm vào các loại nhân của mình bột cacao, bột matcha, bột khoai lang tím, bột cà phê và dừa sấy, mè đen xay mịn cùng với chà bông để làm phần nhân mặn cho đặc biệt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Tara Nu