Cách làm salad dưa chuột đã mắt, ngon miệng

Món salad dưa chuột dễ làm, vị chua ngọt dễ ăn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thèm để bắt tay vào bếp rồi.
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Nguyên liệu:
- 0,5 kg dưa chuột
- 1/4 muỗng cà phê muối
- 1/4 củ hành tây
- 2 muỗng canh lạc rang băm nhỏ
- 1 muỗng canh rau mùi xắt nhỏ
- 2 muỗng canh đường
- 2 muỗng canh nước
- 4 muỗng canh nước sốt ớt ngọt Thái
- 1 muỗng canh giấm rượu táo.
Cách làm:
- Thái dưa chuột, hành tây thành từng miếng nhỏ vừa ăn.
- Trộn đều dưa chuột với muối, cho vào tủ lạnh để khoảng 10-15 phút.
- Về phần nước sốt: cho đường, nước, nước sốt ớt ngọt, giấm rượu táo vào chảo, cho vào lò vi sóng quay cho tới khi sền sệt thì để nguội.
- Đem dưa chuột ra ngoài, xả sạch nước.
- Trộn đều dưa chuột và nước sốt vừa chế biến
- Rắc lạc rang và rau mùi lên trên, dùng ngay.