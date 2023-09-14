Cách làm salad dưa chuột đã mắt, ngon miệng

Món ngon mỗi ngày 14/09/2023 07:14

Món salad dưa chuột dễ làm, vị chua ngọt dễ ăn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thèm để bắt tay vào bếp rồi.

 

Nguyên liệu: 

Cách làm salad dưa chuột đã mắt, ngon miệng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- 0,5 kg dưa chuột

- 1/4 muỗng cà phê muối

- 1/4 củ hành tây

- 2 muỗng canh lạc rang băm nhỏ

- 1 muỗng canh rau mùi xắt nhỏ

- 2 muỗng canh đường

- 2 muỗng canh nước

- 4 muỗng canh nước sốt ớt ngọt Thái

- 1 muỗng canh giấm rượu táo.

Cách làm:

Cách làm salad dưa chuột đã mắt, ngon miệng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Thái dưa chuột, hành tây thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

- Trộn đều dưa chuột với muối, cho vào tủ lạnh để khoảng 10-15 phút.

- Về phần nước sốt: cho đường, nước, nước sốt ớt ngọt, giấm rượu táo vào chảo, cho vào lò vi sóng quay cho tới khi sền sệt thì để nguội.

- Đem dưa chuột ra ngoài, xả sạch nước.

- Trộn đều dưa chuột và nước sốt vừa chế biến

- Rắc lạc rang và rau mùi lên trên, dùng ngay.

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