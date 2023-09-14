Hướng dẫn cách làm ốc xào sả ớt ngon nhất theo công thức nhà hàng

Món ngon mỗi ngày 14/09/2023 07:11

Chỉ cần '3 nốt nhạc' là có thể có món ốc xào sả ớt ngon tuyệt rồi đấy.

Nguyên liệu:

 

1 kg ốc nhỏ (có thể chọn ốc mặt trăng, ốc vặn, ốc đá hoặc ốc mít)

1 muỗng canh nước mắm

1 muỗng cafe đường

1/2 muỗng cafe bột ngọt

Dầu ăn

3 cây sả tươi, bào mỏng

1 củ gừng rửa sạch băm nhỏ

5 quả ớt tươi băm nhỏ hoặc ớt bột

Cách làm:

Hướng dẫn cách làm ốc xào sả ớt ngon nhất theo công thức nhà hàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên các bạn mua ốc về, chọn những con ốc tươi, còn sống, tiếp tục các bạn chà rửa sạch rồi đem ngâm trong nước với khoảng 1/2 chén bột gạo (hoặc có thể dùng nước pha dấm ớt), ngâm 3-5 tiếng cho ốc nhả hết bùn và nhớt. Sau đó rửa ốc lại cho sạch. Bạn có thể dùng đồ đập đít vỏ ốc để ốc dễ thấm và khi ăn chỉ cần mút là ra thịt.

Tiếp tục, Bắc chảo cho chút dầu ăn, thêm một chút gừng, ớt, sả vào phi thơm. Sau đó trút ốc vào xào nhanh tay trên lửa to, nêm nước mắm, đường, bột ngọt, ớt và 1/2 chén nước lọc vào nếm lại cho vừa miệng.

Đảo đều tay khoảng 5-10 phút trên lửa vừa, khi ốc gần chín thì trút tất cả chỗ gừng sả còn lại vào. Xào thêm tí nữa ốc chín thì tắt bếp. Ăn nóng, có thể pha thêm mắm gừng chấm cho ngon.

Công thức thật đơn giản phải không ạ. Chỉ cần 3 nốt nhạc là có thể có món ốc xào sả ớt ngon tuyệt rồi đấy ạ. Chúc các bạn thành công với công thức trên.

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