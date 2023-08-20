Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... "ngon bất bại"

Món ngon mỗi ngày 20/08/2023 00:00

Gửi tới các mẹ đảm món khoai tây không cần ngâm muối, không cần quá nhiều loại bột cầu kì lích kích, cũng không cần phải tạo màu bằng nghệ… mà thành quả lại ngon tuyệt vời.

Nguyên liệu:

- Khoai tây

- Dầu ăn

- Muối

- Bột chiên ngô bơ.

Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... 'ngon bất bại' - Ảnh 1

Khoai thái miếng vừa ăn

Cách làm:

- Khoai tây gọt vỏ rửa sạch.

- Khoai tây cắt miếng rồi cho vào chậu nước lạnh để tránh bị thâm.

- Bắc xoong nước đun sôi rồi cho ít muối hạt vào để luộc sơ qua khoai đậm vị hơn khi ăn.

-Khi nước sôi lại thì vớt khoai ra.

Khoai tây sau khi luộc sơ qua vớt cho vào chậu nước lạnh hoặc xả dưới vòi nước cho khoai nguội.

Sau khi khoai nguội vớt ra để ráo nước.

Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... 'ngon bất bại' - Ảnh 2
Khoai tây sau khi luộc sơ qua vớt cho vào chậu nước lạnh hoặc xả dưới vòi nước cho khoai nguội.

Chuẩn bị 1 túi nilong đựng thức ăn hoặc túi zip hay hộp nhựa có nắp đậy kín. Sau đó cho bột chiên ngô khoai vào túi hoặc hộp. Cho vào túi zip rồi cho khoai đã ráo nước vào xóc đều cho khoai áo bột, chú ý cho lượng khoai vừa phải không quá nhiều để khi xóc được đều và khoai không gẫy.

Xóc như vậy khoai áo bột bám rất chắc mà lại không bị tốn bột áo.

Sau khi khoai đã được áo bột thì em mang đi chiên.

Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... 'ngon bất bại' - Ảnh 3
Cho lượng khoai vừa phải không quá nhiều để khi xóc được đều và khoai không gẫy.

- Bắc chảo dầu (chiên ngập dầu). Dầu sôi thì cho khoai vào.

- Lưu ý. Phần chiên khoai sẽ chiên 2 lần để khoai giòn và ngon hơn và chiên lửa to.

- Lần 1: Cho lượng khoai vừa đủ chiên tới khi khoai thấy cứng tay và vớt ra để nguội. Sau bước này nếu các chị muốn làm 1 lần để cất dùng cho các lần sau mà không mất công thì sau lần chiên 1 này chị em có thể chờ khoai nguội bỏ hộp cất ngăn mát hoặc ngăn đá để sau ăn.

Khi bỏ từ ngăn đá ra không cần dã đông khoai mà có thể cho trực tiếp vào chảo dầu nóng ngập dầu chiên luôn, khoai vẫn ngon và giòn.

Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... 'ngon bất bại' - Ảnh 4
Cho lượng khoai vừa đủ chiên tới khi khoai thấy cứng tay và vớt ra để nguội.

- Lần 2: Có thể để khoai nguội hẳn hoặc để nguội bớt chị em cho vào chảo dầu đã nóng chiên ngập dầu thấy khoai vàng cứng lại là vớt ra được.

Thành phẩm sau chiên lần 2. Khoai giòn, vàng óng và thơm ngậy.

Các chị có thể xóc phomai bột hoặc chiên bơ tỏi cũng siêu ngon.

Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... 'ngon bất bại' - Ảnh 5

Cách làm khoai tây chiên trong thơm mềm, ngoài ròn rụm... 'ngon bất bại' - Ảnh 6

Chúc các chị thành công và có món ngon cho các con.

Nguồn: FB Nguyễn Hồng Thúy

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