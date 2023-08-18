Cách làm pate chay đơn giản từ nấm ăn với xôi hoặc bánh mì đều ngon

Món ngon mỗi ngày 18/08/2023 01:50

Mọi người phải dùng nấm hương rừng nhé vì cái vị đặc trưng của nấm này là ngậy và ngọt thanh, rất hợp để làm pate.

 

Nguyên liệu cho gia đình 5 người ăn

- 50g Nấm hương rừng

- 20g Đậu gà

- 2 tbsp dầu hào nấm chay

- 1 tsp hạt nêm chay

- 1 nhúm muối

- Hạt nêm chay

- Tiêu (tùy vào khẩu vị)

Cách làm

Cách làm pate chay đơn giản từ nấm ăn với xôi hoặc bánh mì đều ngon - Ảnh 1

Bước 1: Sơ chế nấm, sau đó ngâm 30 phút rồi rửa sạch, cắt phần chân đen. Khúc xay nấm cho thêm 1 cốc nước để dễ xay mịn hơn. Đậu gà cho vào để pate dễ đông đặc lại hơn thay vì phải dùng bột thạch.

Bước 2: Hành phi thơm ngả vàng thì cho nấm vào đảo đều tay 15 đến 20 phút. Thêm gia bị đầu hào, bột canh, tiêu và một chút hạt nêm chay. Đảo đều tay và thật kỹ cho đến khi pate bay hết hơi nước, cô đặc lại

Cách làm pate chay đơn giản từ nấm ăn với xôi hoặc bánh mì đều ngon - Ảnh 2

Bước 3: Đổ pate vào khuôn và để nguội, sau đó để tủ lạnh. Nhờ có đậu gà nên pate sẽ đóng thành khuôn đẹp như này, nên ăn ngay trong 2-3 ngày hoặc có thể để tủ lạnh lâu nhất là 1 tuần

Cách làm pate chay đơn giản từ nấm ăn với xôi hoặc bánh mì đều ngon - Ảnh 3

Thành quả Pate chay từ nấm.

Cách làm pate chay đơn giản từ nấm ăn với xôi hoặc bánh mì đều ngon - Ảnh 4

Làm bánh mì chay nhân chả nấm, đồ chua, rau thơm và xốt ăn bánh mì dễ ăn.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: FB Phạm Hường

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