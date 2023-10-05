Chè sắn mochi nóng hổi vừa thổi vừa ăn quả thật ấm lòng

Vị dẻo của miếng sắn, mùi thơm từ lá dứa, vị béo ngậy của nước cốt dừa hòa quện vào nhau thật tuyệt vời.

Vị dẻo của miếng sắn, mùi thơm từ lá dứa, vị béo ngậy của nước cốt dừa. Ảnh minh họa: Internet

NGUYÊN LIỆU:

- 200gram sắn

- Lá dứa

- 250gram đường thốt nốt

- Dừa tươi nạo sợi

- Nước cốt dừa

- 50gram bột năng

- 1 gram muối trắng.

Nguyên liệu nấu chè sắn đơn giản, dễ làm. Ảnh facebook Mùa Oải Hương

CÁCH LÀM:

- Sắn bóc vỏ, rửa sạch và ngâm với nước muối tầm 30 phút

- Hấp ở nhỏ lửa tầm 20 -25 phút cho sắn chín mềm

- 100gram sắn chín mềm đem nghiền nhuyễn. Tiếp đến cho 10 gram bột năng và 1 ít đường cát trắng, nhào mịn. Sau đó nặn thành các viên nhỏ vừa ăn.

- 100gram sắn còn lại cắt miếng vừa ăn

- Cho 100ml nước + 50gram đường thốt nốt đun sôi. Cho sắn miếng cắt nhỏ vào ngào qua đường tầm 2 3p để sắn được ngấm đường và có màu đẹp. Sau đó vớt ra 1 cái âu.

- Tiếp theo cho 1 lít nước lọc + 200ml đường thốt nốt + lá dứa. Đun sôi cho viên sắn mochi vào luộc, khi nước sôi thì giảm lửa nhỏ, từ từ cho bột năng vào khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Cho sắn miếng + dừa nạo đun nhỏ lửa đến khi sôi khuấy đều rồi tắt bếp.

Món chè rất phù hợp với mùa Đông, hoặc tiết trời Thu se se lạnh. Vị dẻo của miếng sắn, mùi thơm từ lá dứa, vị béo ngậy của nước cốt dừa. Ảnh Facebook Mùa Oải Hương

Chúc mọi người thành công!

Nguồn: Facebook Mùa Oải Hương

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