Bí hấp cá thác lác - Thanh đạm, dễ ăn, bồi bổ cho gia đình món ngon!

Món ngon mỗi ngày 05/06/2022 08:47

Cá thác lác ướp, trộn đều với thịt băm, nhồi vào bí. Hấp lên vừa ngọt thanh, cay cay của tiêu, dai dai của chả cá

BÍ NHỒI CÁ THÁC LÁC HẤP

Bí hấp cá thác lác - Thanh đạm, dễ ăn, bồi bổ cho gia đình món ngon! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 4 quả bí non
  • 200gr thịt heo xay
  • 300gr cá thác lác nạo
  • 30gr nấm mèo khô thái sợi
  • 3 củ hành tím
  • Hành lá thái nhỏ, tiêu xanh, thì là thái nhỏ
  • 1 muỗng cafe bột nêm
  • 1 muỗng cafe đường
  • 2 muỗng cafe nước mắm
  • 1/2 muỗng hạt tiêu
  • 1 muỗng rượu trắng

Cách làm:

- Bí non rửa sạch, ngâm chút nước muối pha loãng khoảng 15 phút

- Nấm mèo ngâm nước lạnh trong 15 phút cho nở, tiếp đến vớt ra cho rượu vào rửa sạch cho hết mùi hôi sau đó thái nhỏ

- Trộn tất cả nguyên liệu chung thành hỗn hợp rồi ướp trong 15 phút cho thấm gia vị

 

Bí hấp cá thác lác - Thanh đạm, dễ ăn, bồi bổ cho gia đình món ngon! - Ảnh 2

 

- Cắt nắp bí và dùng dao đầu nhọn khoét lỗ tròn đều rồi dùng muỗng moi hết ruột ra, sau đó rửa lại với nước cho sạch trong ruột bí, úp ngược cho ráo nước rồi tiến hành lấy muỗng múc nhân bỏ vào trong quả bí, vừa bỏ vừa miết cho nhân trải đều trong ruột lúc cắt ra sẽ liền khối và đẹp hơn

- Xếp vào xửng hấp, thêm 3 chén nước, hấp khoảng 15-20 phút cho bí chín

 

Bí hấp cá thác lác - Thanh đạm, dễ ăn, bồi bổ cho gia đình món ngon! - Ảnh 3

 

- Cho ra mâm và thưởng thức 

 

Bí hấp cá thác lác - Thanh đạm, dễ ăn, bồi bổ cho gia đình món ngon! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Thuy Nguyen

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