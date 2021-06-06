Bắt chước 'người chơi hệ phơi nắng' làm ngay mẻ thịt ba chỉ sấy mùa hè: 'Công thức cực dễ nhưng ăn là ghiền'

Trong những ngày nắng nóng, các bà nội trợ có thể "thừa cơ" làm thử ngay một mẻ thịt ba chỉ một nắng để cất ngăn đá dùng dần, khi thèm lại có ăn ngay.
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Công thức làm món thịt ba chỉ một nắng vô cùng đơn giản, lại có thể chế biến được nhiều món như: áp chảo, chiên, nướng,... Thịt sau khi phơi nắng thành công lại có thể bảo quản trong ngăn đá và dùng được dần. Tranh thủ những ngày nắng "gắt", làm thử ngay thôi các bà nội trợ ơi!
Theo hướng dẫn của chị Vũ Thanh Hoan chia sẻ trên hội Yêu Bếp, món thịt ba chỉ phơi nắng của chị làm chỉ ướp vài gia vị dễ tìm mua, có sẵn trong gia đình mỗi ngày.
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Nguyên liệu:
3 miếng thịt ba chỉ khoảng 1,3kg
4 củ xả băm nhuyễn
4 củ tỏi băm nhuyễn
1 gói ngũ vị hương
3 quả ớt băm nhỏ
3 thìa nước mắm
2 thìa đường
2 thìa dầu hào
Hạt tiêu”
Các nguyên liệu đã sẵn sàng bắt tay vào làm ngay thôi:
Đầu tiên, xẻ thịt ba chỉ thành các dải rộng, cho vào âu to. Trộn hỗn hợp các thứ trên vào thịt, đeo găng tay nhào bóp cho ngấm gia vị. Sau đó, ướp thịt trong tủ lạnh để qua đêm. (Bạn nào không có thời gian thì ướp khoảng 1 tiếng là ok rồi).
Thịt qua một đêm đã ngấm gia vị, đem thịt móc vào dây thép hoặc xuyên lạt qua buộc và phơi giữa trời nắng to. Lưu ý, các mẹ không làm khi trời không có nắng to vì dễ thối thịt. Phơi trong 1 ngày là thịt héo. Nếu nắng ít hơn thì mọi người phơi 2 ngày.
Thịt sau khi héo có màu sậm, se và thơm, không bị hôi thế là các bạn đã thành công rồi!
Chế biến món thịt ba chỉ một nắng cũng dễ dàng như: Đem áp chảo, nướng than hoặc thái lát mỏng ăn thôi là đã có ngay món ngon cho gia đình.
Nhìn thèm quá phải làm ngay thôi các mẹ nội trợ ơi! Công thức đơn giản, không mất thời gian lại được thành phẩm xuất sắc như vậy, ngại gì không thử theo hướng dẫn của chị Vũ Thanh Hoan phải không nào? Các mẹ nhớ chia sẻ thành phẩm mình làm xong cho các mẹ khác rút kinh nghiệm nha!