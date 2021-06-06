Bắt chước 'người chơi hệ phơi nắng' làm ngay mẻ thịt ba chỉ sấy mùa hè: 'Công thức cực dễ nhưng ăn là ghiền'

Món ngon mỗi ngày 06/06/2021 06:22

Trong những ngày nắng nóng, các bà nội trợ có thể "thừa cơ" làm thử ngay một mẻ thịt ba chỉ một nắng để cất ngăn đá dùng dần, khi thèm lại có ăn ngay.

Công thức làm món thịt ba chỉ một nắng vô cùng đơn giản, lại có thể chế biến được nhiều món như: áp chảo, chiên, nướng,... Thịt sau khi phơi nắng thành công lại có thể bảo quản trong ngăn đá và dùng được dần. Tranh thủ những ngày nắng "gắt", làm thử ngay thôi các bà nội trợ ơi!

Theo hướng dẫn của chị Vũ Thanh Hoan chia sẻ trên hội Yêu Bếp, món thịt ba chỉ phơi nắng của chị làm chỉ ướp vài gia vị dễ tìm mua, có sẵn trong gia đình mỗi ngày.

Nguyên liệu: 

3 miếng thịt ba chỉ khoảng 1,3kg

4 củ xả băm nhuyễn

4 củ tỏi băm nhuyễn

1 gói ngũ vị hương

3 quả ớt băm nhỏ

3 thìa nước mắm

2 thìa đường

2 thìa dầu hào

 Hạt tiêu

 

thit ba chi 1
Chuẩn bị 3 miếng thịt ba chỉ tươi - Ảnh: FBNV
thit ba chi 2
Các nguyên liệu cần có để làm món thịt ba chỉ phơi nắng - Ảnh: FBNV

Các nguyên liệu đã sẵn sàng bắt tay vào làm ngay thôi:

Đầu tiên, xẻ thịt ba chỉ thành các dải rộng, cho vào âu to. Trộn hỗn hợp các thứ trên vào thịt, đeo găng tay nhào bóp cho ngấm gia vị. Sau đó, ướp thịt trong tủ lạnh để qua đêm. (Bạn nào không có thời gian thì ướp khoảng 1 tiếng là ok rồi).

thit ba chi 3
Hành, tỏi, ớt băm nhuyễn để sẵn trước khi trộn - Ảnh: FBNV
thit ba chi 4
Cho thịt vào cái âu to, cho hết các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, trộn đều hết với 3 miếng thịt - Ảnh: FBNV

Thịt qua một đêm đã ngấm gia vị, đem thịt móc vào dây thép hoặc xuyên lạt qua buộc và phơi giữa trời nắng to. Lưu ý, các mẹ không làm khi trời không có nắng to vì dễ thối thịt. Phơi trong 1 ngày là thịt héo. Nếu nắng ít hơn thì mọi người phơi 2 ngày. 

thit ba chi 5
Phơi thịt dưới trời nắng to trong 1 hoặc 2 ngày - Ảnh: FBNV

Thịt sau khi héo có màu sậm, se và thơm, không bị hôi thế là các bạn đã thành công rồi!

thit ba chi 6
Mẻ thịt ba chỉ một nắng đã đạt thành phẩm - Ảnh: FBNV 

Chế biến món thịt ba chỉ một nắng cũng dễ dàng như: Đem áp chảo, nướng than hoặc thái lát mỏng ăn thôi là đã có ngay món ngon cho gia đình. 

thit ba chi 7
Thịt ba chỉ một nắng đã phơi thành công và đem áp chảo - Ảnh: FBNV

Nhìn thèm quá phải làm ngay thôi các mẹ nội trợ ơi! Công thức đơn giản, không mất thời gian lại được thành phẩm xuất sắc như vậy, ngại gì không thử theo hướng dẫn của chị Vũ Thanh Hoan phải không nào? Các mẹ nhớ chia sẻ thành phẩm mình làm xong cho các mẹ khác rút kinh nghiệm nha!

Cách làm món thịt ba chỉ kho dưa chua đậm đà cả nhà vét sạch nồi cơm

Cách làm món thịt ba chỉ kho dưa chua đậm đà cả nhà vét sạch nồi cơm

Món thịt ba chỉ kho dưa chua với vị chua chua của dưa quyện vào từng miếng thịt mềm béo khiến món ăn không hề ngán mà trái lại vô cùng hấp dẫn, đưa cơm.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm thịt ba chỉ chiên giòn thịt ba chỉ một nắng món ngon với thịt ba chỉ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ