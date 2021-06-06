Bắt chước 'người chơi hệ phơi nắng' làm ngay mẻ thịt ba chỉ sấy mùa hè: 'Công thức cực dễ nhưng ăn là ghiền'

Theo hướng dẫn của chị Vũ Thanh Hoan chia sẻ trên hội Yêu Bếp, món thịt ba chỉ phơi nắng của chị làm chỉ ướp vài gia vị dễ tìm mua, có sẵn trong gia đình mỗi ngày.

Công thức làm món thịt ba chỉ một nắng vô cùng đơn giản, lại có thể chế biến được nhiều món như: áp chảo, chiên, nướng,... Thịt sau khi phơi nắng thành công lại có thể bảo quản trong ngăn đá và dùng được dần. Tranh thủ những ngày nắng "gắt", làm thử ngay thôi các bà nội trợ ơi!

4 củ xả băm nhuyễn

4 củ tỏi băm nhuyễn

1 gói ngũ vị hương

3 quả ớt băm nhỏ

3 thìa nước mắm

2 thìa đường

2 thìa dầu hào

Hạt tiêu

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Chuẩn bị 3 miếng thịt ba chỉ tươi - Ảnh: FBNV

Các nguyên liệu cần có để làm món thịt ba chỉ phơi nắng - Ảnh: FBNV

Các nguyên liệu đã sẵn sàng bắt tay vào làm ngay thôi:

Đầu tiên, xẻ thịt ba chỉ thành các dải rộng, cho vào âu to. Trộn hỗn hợp các thứ trên vào thịt, đeo găng tay nhào bóp cho ngấm gia vị. Sau đó, ướp thịt trong tủ lạnh để qua đêm. (Bạn nào không có thời gian thì ướp khoảng 1 tiếng là ok rồi).

Hành, tỏi, ớt băm nhuyễn để sẵn trước khi trộn - Ảnh: FBNV

Cho thịt vào cái âu to, cho hết các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, trộn đều hết với 3 miếng thịt - Ảnh: FBNV

Thịt qua một đêm đã ngấm gia vị, đem thịt móc vào dây thép hoặc xuyên lạt qua buộc và phơi giữa trời nắng to. Lưu ý, các mẹ không làm khi trời không có nắng to vì dễ thối thịt. Phơi trong 1 ngày là thịt héo. Nếu nắng ít hơn thì mọi người phơi 2 ngày.

Phơi thịt dưới trời nắng to trong 1 hoặc 2 ngày - Ảnh: FBNV

Thịt sau khi héo có màu sậm, se và thơm, không bị hôi thế là các bạn đã thành công rồi!

Mẻ thịt ba chỉ một nắng đã đạt thành phẩm - Ảnh: FBNV

Chế biến món thịt ba chỉ một nắng cũng dễ dàng như: Đem áp chảo, nướng than hoặc thái lát mỏng ăn thôi là đã có ngay món ngon cho gia đình.

Thịt ba chỉ một nắng đã phơi thành công và đem áp chảo - Ảnh: FBNV

Nhìn thèm quá phải làm ngay thôi các mẹ nội trợ ơi! Công thức đơn giản, không mất thời gian lại được thành phẩm xuất sắc như vậy, ngại gì không thử theo hướng dẫn của chị Vũ Thanh Hoan phải không nào? Các mẹ nhớ chia sẻ thành phẩm mình làm xong cho các mẹ khác rút kinh nghiệm nha!