Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn!

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Nguyên liệu:
- 100gr bơ lạt
- 50gr đường bột
- 25gr sữa chua
- 10gr sữa bột
- 10gr bột cacao
- 24gr cafe hoà tan
- 115gr bột khoai tây
- 70gr bột mì số 8
Cách làm:
- Cho bơ, đường bột vào thau đánh tan. Cho tiếp sữa chua vào trộn đều tan.
- Các loại bột cho vào rây, rây bột vào thau 1. Trộn đều thành khối.
- Chia bột ra thành từng viên mỗi viên 5~7gr tuỳ thích viên lớn/ nhỏ.
- Vo tròn rồi dùng miếng cắt bột ấn 1 đường lên giữa viên bột.
- Bật lò cho nóng trước khi cho bánh vào nướng.
- Nướng bánh 140°c trong 20 phút.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado