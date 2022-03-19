Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn!

Thích cà phê nhưng không uống được cà phê thì làm bánh nhé, đơn giản nhưng ăn ngon vô cùng

Bánh qui bơ hạt cafe giòn tan thơm lừng bùng vị

Nguyên liệu:

100gr bơ lạt

50gr đường bột

25gr sữa chua

10gr sữa bột

10gr bột cacao

24gr cafe hoà tan

115gr bột khoai tây

70gr bột mì số 8

Cách làm:



- Cho bơ, đường bột vào thau đánh tan. Cho tiếp sữa chua vào trộn đều tan.

- Các loại bột cho vào rây, rây bột vào thau 1. Trộn đều thành khối.

- Chia bột ra thành từng viên mỗi viên 5~7gr tuỳ thích viên lớn/ nhỏ.

- Vo tròn rồi dùng miếng cắt bột ấn 1 đường lên giữa viên bột.

- Bật lò cho nóng trước khi cho bánh vào nướng.

- Nướng bánh 140°c trong 20 phút.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

Bánh cà rốt đơn giản - Làm cho trẻ con ăn siêu mê mẩn! Trẻ nhà bạn biếng ăn? Làm bánh ngọt từ cà rốt dễ ăn dễ làm, bổ sung thêm vitamin cho trẻ

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-qui-bo-hat-cafe-gion-thom-nuc-mui-de-danh-an-vat-xe-chieu-hay-xem-phim-bao-cuon-luon-456370.html