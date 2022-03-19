Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn!

Món ngon mỗi ngày 19/03/2022 07:10

Thích cà phê nhưng không uống được cà phê thì làm bánh nhé, đơn giản nhưng ăn ngon vô cùng

Bánh qui bơ hạt cafe giòn tan thơm lừng bùng vị

Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 100gr bơ lạt 
  • 50gr đường bột 
  • 25gr sữa chua 
  • 10gr sữa bột 
  • 10gr bột cacao 
  • 24gr cafe hoà tan 
  • 115gr bột khoai tây 
  • 70gr bột mì số 8
Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho bơ, đường bột vào thau đánh tan. Cho tiếp sữa chua vào trộn đều tan.

- Các loại bột cho vào rây, rây bột vào thau 1. Trộn đều thành khối.

- Chia bột ra thành từng viên mỗi viên 5~7gr tuỳ thích viên lớn/ nhỏ. 

- Vo tròn rồi dùng miếng cắt bột ấn 1 đường lên giữa viên bột. 

 

Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn! - Ảnh 3

 

- Bật lò cho nóng trước khi cho bánh vào nướng.

- Nướng bánh 140°c trong 20 phút.

 

Bánh qui bơ hạt cafe giòn thơm nức mũi - Để dành ăn vặt xế chiều hay xem phim 'bao' cuốn luôn! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Xuan Kieu Kado

Bánh cà rốt đơn giản - Làm cho trẻ con ăn siêu mê mẩn!

Bánh cà rốt đơn giản - Làm cho trẻ con ăn siêu mê mẩn!

Trẻ nhà bạn biếng ăn? Làm bánh ngọt từ cà rốt dễ ăn dễ làm, bổ sung thêm vitamin cho trẻ

Xem thêm
Từ khóa:   các món ăn vặt cách biến tấu cà phê bánh ngọt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ