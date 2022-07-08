Bánh mì mochi mè đen dẻo dai nướng thơm phức - nhân ngọt ngọt, bùi béo!

Món ngon mỗi ngày 08/07/2022 15:00

Bánh mochi dẻo nướng, nhân mè đen bùi béo, bên ngoài vỏ bánh mềm dai, bên trong dẻo dẻo

BLACK SESAME MOCHI BUNS

Bánh mì mochi mè đen dẻo dai nướng thơm phức - nhân ngọt ngọt, bùi béo! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 300gr bột mì
  • 40gr đường
  • 4gr men
  • 1 quả trứng + 1 lòng đỏ
  • 2gr muối
  • 130gr sữa
  • 30gr bơ lạt
  • Bột bí đỏ/ màu thực phẩm
  • Mè đen

Cách làm:

- Cho tất cả trừ bơ vào nhồi tới khi bột thu thành khối

- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo màng mỏng. Ủ bột 60 phút

- Luộc trôi nước cho đến khi viên trôi chín nổi lên là vớt ra

- Ấn xẹp bột chia bột thành những viên bằng nhau 

- Tạo hình cho viên bột tùy ý thích

- Cho nhân trôi nước vào và bọc lại từng viên xoay tròn

- Ủ lần 2 trong 45 phút

- Làm nóng lò và cho bánh vào nướng 160 độ trong 25 phút

- Lấy bánh ra để nguội và trang trí tùy ý

 

Bánh mì mochi mè đen dẻo dai nướng thơm phức - nhân ngọt ngọt, bùi béo! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

Bánh mì cuộn bơ nướng mềm dai dai - nức mũi mùi thơm!

Bánh mì cuộn bơ nướng mềm dai dai - nức mũi mùi thơm!

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