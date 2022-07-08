Bánh mì mochi mè đen dẻo dai nướng thơm phức - nhân ngọt ngọt, bùi béo!

Bánh mochi dẻo nướng, nhân mè đen bùi béo, bên ngoài vỏ bánh mềm dai, bên trong dẻo dẻo
- Xế chiều ăn vặt cổng trường món bánh mì nướng muối ớt giòn rụm phiên bản nhà làm!
- Thanh nhiệt mùa Hè cùng chanh sả hạt chia mát lạnh!
BLACK SESAME MOCHI BUNS
Nguyên liệu:
- 300gr bột mì
- 40gr đường
- 4gr men
- 1 quả trứng + 1 lòng đỏ
- 2gr muối
- 130gr sữa
- 30gr bơ lạt
- Bột bí đỏ/ màu thực phẩm
- Mè đen
Cách làm:
- Cho tất cả trừ bơ vào nhồi tới khi bột thu thành khối
- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo màng mỏng. Ủ bột 60 phút
- Luộc trôi nước cho đến khi viên trôi chín nổi lên là vớt ra
- Ấn xẹp bột chia bột thành những viên bằng nhau
- Tạo hình cho viên bột tùy ý thích
- Cho nhân trôi nước vào và bọc lại từng viên xoay tròn
- Ủ lần 2 trong 45 phút
- Làm nóng lò và cho bánh vào nướng 160 độ trong 25 phút
- Lấy bánh ra để nguội và trang trí tùy ý
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Quỳnh Phạm