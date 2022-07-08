Bánh mì mochi mè đen dẻo dai nướng thơm phức - nhân ngọt ngọt, bùi béo!

Bánh mochi dẻo nướng, nhân mè đen bùi béo, bên ngoài vỏ bánh mềm dai, bên trong dẻo dẻo

BLACK SESAME MOCHI BUNS

Nguyên liệu:

300gr bột mì

40gr đường

4gr men

1 quả trứng + 1 lòng đỏ

2gr muối

130gr sữa

30gr bơ lạt

Bột bí đỏ/ màu thực phẩm

Mè đen

Cách làm:



- Cho tất cả trừ bơ vào nhồi tới khi bột thu thành khối

- Cho bơ vào nhồi tới khi kéo màng mỏng. Ủ bột 60 phút

- Luộc trôi nước cho đến khi viên trôi chín nổi lên là vớt ra

- Ấn xẹp bột chia bột thành những viên bằng nhau

- Tạo hình cho viên bột tùy ý thích

- Cho nhân trôi nước vào và bọc lại từng viên xoay tròn

- Ủ lần 2 trong 45 phút

- Làm nóng lò và cho bánh vào nướng 160 độ trong 25 phút

- Lấy bánh ra để nguội và trang trí tùy ý

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Quỳnh Phạm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/banh-mi-mochi-me-den-deo-dai-nuong-thom-phuc-nhan-ngot-ngot-bui-beo-481102.html